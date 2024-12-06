Фокус с наклейками: как сегодня перекупы обманывают покупателей авто с пробегом

Все больше и больше автовладельцев отправляются за автомобилем не в автосалон, а на доски бесплатных объявлений в интернете: кредитные ставки замахнуться на новую машину не позволяют, а с имеющимися — только за «вторичкой». Но как выбрать из общего числа предложений хоть что-то достойное? Читаем «советы бывалых», смотрим ролики «подборщиков», чтобы на них же сэкономить, и покупаем в итоге откровенный хлам. Почему многие советы уже просрочены и не актуальны, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Выбор подержанного автомобиля — непростое занятие, которое с каждым днем становится все сложнее. Добротные машины с большим остатком ресурса появляются в продаже все реже и реже, а основная, львиная доля предложений (причем в самом востребованном сегодня сегменте — до 2 млн рублей) — «висяки»: «лоты» с проблемами, которые продавец старается тщательно скрыть.

Машины эти сложные, проблемные, затратные, так что успех сделки зачастую зависит от умения продавца скрыть недостатки. Поэтому в дело идут различные хитрости, о которых покупателю необходимо знать. Чтобы не попасть в грамотно расставленные «силки».

Традиционный покупатель нижнего ценового сегмента — а два миллионы, повторим, сегодня именно такой — старается максимально сэкономить на процессе выбора, следовательно, частенько отказывается от услуг профессионального подборщика и диагностики. Доверяет, что называется, своим глазам.

Но машины-то мы покупаем не так уж и часто, постоянного обновления опыта не идет, так что смотрим на классические «точки», как учили 5-10 лет назад. Классические и, зачастую уже не актуальные. Фокус со стекломт портал «АвтоВзгляд» уже описывал, теперь расскажем про знаменитую наклейку.

Фото Авито.

Каждый водитель знает, что под капотом и на дверном проеме любого ТС имеются специальные заводские ярлычки, на которых выбиты индивидуальные номера автомобиля и прочая информация. Во все времена данная наклейка считалась, во-первых, элементом обязательным, а во-вторых, яркой характеристикой об отсутствии вмешательств в конструкцию, ее несущую.

Проще говоря, если на стойке наклейка сохранилась, значит стойку не ремонтировали, так что в аварии машина не попадала. Да, без последствий такую наклейку и подкапотную табличку снять нельзя, будет заметно. Вернее, было.

Дело в том, что сегодня за сущие копейки, буквально за 300 рублей, можно в специальных типографиях заказать себе подобные «ярлычки» новыми. Срок изготовления — пара дней, внешне — «завод». Визуально, особенно, на «неопытный» взгляд, они ничем не отличаются. Свежеоткрашенная же стойка с такой табличкой скажет непривередливому покупателю, начитавшемуся интернетов, о блестящем состоянии кузова, а продавцу даст возможность задрать цену далеко не на триста вложенных рублей, а куда больше. Волк сыт, а вот овцы — пострадали.

Вывод следует сделать простой до безобразия: покупая подержанный автомобиль, следует первым делом, сразу после проверки документов, гнать «лот» на станцию технического обслуживания, где все недостатки будут выявлены профильными механика. И уже на основании их диагноза разговаривать о сделке. Не ранее.