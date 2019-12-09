5 идеальных вариантов первой машины за 100 000 рублей для начинающего водителя

Чтобы раз и навсегда уверенно овладеть водительским мастерством, каждый новичок обязан усвоить непреложную истину: тяжело в ученье — легко в бою. Следовательно, кроме низкого ценника, первая машна (она же — «автомобиль-смертник») должна иметь большие габариты и механическую коробку передач.
Сразу привыкнув к объемному кузову, стажеру потом будет намного проще парковаться на авто поменьше. А научившись орудовать «механикой», он легко освоит «автомат». Так что в идеале первой машиной для «чайника» должна быть крупногабаритная модель с ручной коробкой передач стоимостью до 100 000 рублей.
УАЗ 3151
За «сотню» на вторичном рынке можно рассчитывать на полноприводный УАЗ 3151 («Хантер») 1990-х — 2000-х годов выпуска. Процесс учебы стажера в компании с этим долгожителем можно охарактеризовать словами «как закалялась сталь». Если человек привыкнет к движению в спартанских условиях ульяновского вездехода, то потом уже любая LADA Granta ему покажется премиум-классом.
Выбор потрепанных УАЗов на вторичке огромен. Самый старый вариант — 1986 года выпуска с 2,5-литровым мотором мощностью 78 л. с., а самый молодой — 2004 года рождения с 84-сильным мотором объемом 2,9 л. Оба экземпляра на ходу, но на пробег лучше не смотреть, так как легко ошибиться в нулях.
УАЗ «Буханка»
Еще один вариант из той же серии, но более габаритный и вместительный — полноприводный УАЗ «Буханка». Вторичный рынок изобилует предложениями таких машин. Самый старый экземпляр из тех, что на ходу, вышел в свет в далеком 1980-м «олимпийском» году. УАЗ 452, заряженный 2,3-литровым мотором мощностью 100 л. с., продается за 80 000 рублей. В качестве бонуса предлагается оригинальный самодельный бампер.
Самый новый вариант 2010 года выпуска доступен за 90 000 «деревянных». Речь идет о УАЗ 2206, оснащенном 2.7-литровым двигателем мощностью 112 л. с. Овладев водительским мастерством на таких суровых автомобилях, из «чайника» вырастит настоящий «крепкий орешек».
ВАЗ 2131 (LADA 4x4)
Пятидверный внедорожник LADA 4x4 с удлиненным кузовом также сойдет за первое транспортное средство в жизни водителя. Возможно, тольяттинский внедорожник и покомфортнее в управлении, чем варианты, указанные выше, но повоевать за право двигаться на первых парах придется.
Самый старый экземпляр 1998 года выпуска можно приобрести за 65 000 рублей. Такая «Нива» оснащена 1,7-литровым мотором мощностью 79 л. с. Наиболее «молодой» внедорожник 2005 года с тем же 1,7-литровым агрегатом доступен за 75 000 «деревянных». Чем еще хороши подобные автомобили для начинающего водителя? Благодаря своим скромным динамическим способностям, они никогда не дадут лишнего повода для спортивных амбиций. Ведь для малоопытных горячих натур это опасно для жизни.
Chevrolet Blazer
Совсем люксовый вариант для капризных стажеров — Chevrolet Blazer второго поколения конца 1990-х годов выпуска. Таких вариантов на вторичке не слишком много, но сейчас, например, предлагается экземпляр 1997 года рождения за 90 000 рублей.
Автомобиль с пробегом почти 300 000 километров пока на ходу, однако, как честно признается продавец, коробка передач уже капризничает и требует замены. Так что у начинающего водителя имеется хорошая возможность доломать ее с пользой для дела. Американский внедорожник заряжен 2,2-литровым мотором мощностью 113 л. с.
Hyundai Galloper
Еще один похожий вариант — полноприводный внедорожник Hyundai Galloper первого или второго поколения. Модель, созданная на базе Mitsubishi Pajero первой генерации, выпускалась до 2003 года, и в свое время это был весьма престижный вариант.
Корейский внедорожник также нечасто предлагается на вторичке, но сейчас доступен экземпляр Hyundai Galloper I 1995 года выпуска за 90 000 рублей. Речь идет о машине, заряженной 2,5-литровым турбодизелем мощностью 185 л. с. Ее рабочий стаж — 200 000 км. Хочестя надеяться, что все эти машины все-таки не развалятся от старости в процессе учебы.