5 идеальных вариантов первой машины за 100 000 рублей для начинающего водителя

Чтобы раз и навсегда уверенно овладеть водительским мастерством, каждый новичок обязан усвоить непреложную истину: тяжело в ученье — легко в бою. Следовательно, кроме низкого ценника, первая машна (она же — «автомобиль-смертник») должна иметь большие габариты и механическую коробку передач.

Сразу привыкнув к объемному кузову, стажеру потом будет намного проще парковаться на авто поменьше. А научившись орудовать «механикой», он легко освоит «автомат». Так что в идеале первой машиной для «чайника» должна быть крупногабаритная модель с ручной коробкой передач стоимостью до 100 000 рублей.