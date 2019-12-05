Три простых, но малоизвестных способа избежать примерзания «дворников» к стеклу

Чтобы не иметь дело с «дворниками» авто, намертво примерзшими к «лобовухе» водители порой применяют разные методы. Пожалуй, самым популярным на данный момент является манера поднимать их поводки вертикально и оставлять в таком положении на все время стоянки. Так резинки, конечно, к стеклу не примерзают, но зато растягиваются пружины в самих поводках.
Из-за этого они со временем растягиваются и «дворники», даже самые дорогие и новые, начинают плохо чистить стекла — из-за недостаточной прижимной силы. Кое-где в интернете встречаются советы брызгать на резинки стеклоочистителей WD-40 или даже антифриз — умалчивая о появлении из-за них на стекле маслянистых пятен и налипании всякой грязи…
Однако есть несколько вариантов избежать примерзания и не получить при этом негативных побочных эффектов. Согласно первому «рецепту», оставляя авто на стоянке на ночь, можно застраховаться от утренних проблем с «дворниками», полив на них немного зимней незамерзающей жидкости для стеклоомывателя. Верней не самой «жижи», а ее концентрата. Потому как в уже разведенной готовой «незамерзайке» присутствует изрядная доля воды.
А когда спирт (который, собственно и обеспечивает «незамерзаемость») через некоторое время испарится, на щетке останется только «аш-два-о», которая и замерзнет. Применение концентрата незамерзающй жидкости исключит такой исход.
Кому неохота каждый раз заниматься подобной химической обработкой, стоит запастись, например, парой спичечных коробков, небольших детских кубиков или еще каких-нибудь предметов подобного рода и размера. Оставляя авто на стоянке, подсовываем по кубику под каждый из поводков стеклоочистителя. Так они оказываются в слегка приподнятом положении, а «дворники» при этом висят над стеклом, не касаясь его и, соответственно, не примерзая.
Для рукастых автовладельцев, кто обожает ковыряться в «потрохах» своего авто, подойдет другой вариант борьбы с примерзанием. Приобретаете комплект из двух полосок гибкой прозрачной самоклеящейся пленки с нанесенными на них токопроводящими дорожками выводными площадкам для подключения проводов. Длину этих нагревательных элементов выбираете исходя из размера «дворников».
Клеим их в районе области покоя очистителей, подводим провода от них к электросети авто через кнопку включения, реле и предохранитель. И забываете о проблеме примерзших щеток навсегда.