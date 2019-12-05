Три простых, но малоизвестных способа избежать примерзания «дворников» к стеклу

Чтобы не иметь дело с «дворниками» авто, намертво примерзшими к «лобовухе» водители порой применяют разные методы. Пожалуй, самым популярным на данный момент является манера поднимать их поводки вертикально и оставлять в таком положении на все время стоянки. Так резинки, конечно, к стеклу не примерзают, но зато растягиваются пружины в самих поводках.

Из-за этого они со временем растягиваются и «дворники», даже самые дорогие и новые, начинают плохо чистить стекла — из-за недостаточной прижимной силы. Кое-где в интернете встречаются советы брызгать на резинки стеклоочистителей WD-40 или даже антифриз — умалчивая о появлении из-за них на стекле маслянистых пятен и налипании всякой грязи…

Однако есть несколько вариантов избежать примерзания и не получить при этом негативных побочных эффектов. Согласно первому «рецепту», оставляя авто на стоянке на ночь, можно застраховаться от утренних проблем с «дворниками», полив на них немного зимней незамерзающей жидкости для стеклоомывателя. Верней не самой «жижи», а ее концентрата. Потому как в уже разведенной готовой «незамерзайке» присутствует изрядная доля воды.