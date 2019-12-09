Когда в России появятся электронные договоры купли-продажи автомобиля

Минкомсвязь вместе с МВД готовят новый сервис на портале госуслуг, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы Министерства связи Максима Паршина. Все данные о покупателе, продавце и автомобиле будут заполняться автоматически — в том случае, разумеется, если они имеются в базе (сегодня на сайте зарегистрировано около 100 млн. человек).

Далее документ автоматически попадет в распоряжение ГИБДД, а участнику договора останется лишь приехать в подразделение для постановки авто на учет. Отмечается, что соглашение будет необходимо подкрепить электронной подписью. Такие сделки, по словам специалистов, будут безопаснее, поскольку исчезнет риск неверного заполнения данных или мошенничества.

Сегодня, по некоторым данным, уже стартовала техническая отладка нового цифрового сервиса. А воспользоваться услугой можно будет уже в 2020 году. Правда, на первых порах она будет доступна лишь для физлиц. Кстати, с 1 ноября в обязательном порядке всем собранным в России машинам начали выдавать электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных.