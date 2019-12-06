В Москве начали штрафовать водителей еще на шести перекрестках с «вафельницей»

Комплексы автоматической фиксации, следящие за нарушениями ПДД на перекрестках заработали еще в шести местах города. Официальную информацию об этом распространил столичный ЦОДД.

– Еще на шести «вафельницах» включили камеры, которые следят за выездом на «красный» и запиранием перекрестков. Это одно из тех нарушений ПДД, которое становится причиной сильных заторов, особенно в часы пик, — говорится в сообщении организации.

Новые комплексы приступили к фиксации нарушений на ул. Большая Полянка, д. 3/9; на пересечении ул. Воронцовские Пруды и Архитектора Власова; на пересечении Малого Устьинского моста с Устьинской набережной; на ул. Садовая-Спасская, д. 19; на Котельнической набережной, д. 1/15; на шоссе Энтузиастов, д. 46/2.

Напомним, что до последнего времени в столице действовали аналогичные устройства на Велозаводской улице (на пересечении с Ленинской Слободой и Автозаводской), на пересечение Башиловской и 2-й Квесисской, на перекрестке Садового кольца и Орликова переулка в районе «трех вокзалов», а также на проспекте Мира и в Театральном проезде.

В соответствии со статьей 12.13 КоАП, за нарушение правил проезда перекрестков полагается штраф в размере 1000 рублей.