Недавно стало известно, что Германия закупила у Бельгии полсотни танков Leopard, чтобы подшаманить их и отправить на Украину — штурмовать российские окопы. Все бы ничего, но вот только речь идет не о более-менее современных Leopard 2, а об их предшественниках — Leopard 1! То есть о бронемашине, вставшей в строй более 50 лет назад — в 1965 году.

Что говорит как минимум об исчерпании «заначек» старых советских танков на складах европейских стран. Военные НАТО радостно отправляли их на «утилизацию» в процессе СВО. Но сотни и даже тысячи попавших в руки бандеровцев единиц «брони» из бывших стран Варшавского договора неуклонно перемалываются российской армией.

Посылать новые партии своей относительно современной бронетехники — тех же Leopard 2 или Challenger 2 — европейцам теперь уже как-то не с руки. Ведь весь мир уже видел, как замечательно горят подожженные российскими военными немецкие «панцеркампфвагены». Новый контент такого рода генерировать явно не хочется. А отправка в «топку» этой битвы заведомого старья вроде Leopard 1 — дело как бы уже не сильно опасное для имиджа западного военно-промышленного комплекса.