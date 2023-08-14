Старость — не радость: зачем Украине танки Leopard 1

Недавно стало известно, что Германия закупила у Бельгии полсотни танков Leopard, чтобы подшаманить их и отправить на Украину — штурмовать российские окопы. Все бы ничего, но вот только речь идет не о более-менее современных Leopard 2, а об их предшественниках — Leopard 1! То есть о бронемашине, вставшей в строй более 50 лет назад — в 1965 году.
Что говорит как минимум об исчерпании «заначек» старых советских танков на складах европейских стран. Военные НАТО радостно отправляли их на «утилизацию» в процессе СВО. Но сотни и даже тысячи попавших в руки бандеровцев единиц «брони» из бывших стран Варшавского договора неуклонно перемалываются российской армией.
Посылать новые партии своей относительно современной бронетехники — тех же Leopard 2 или Challenger 2 — европейцам теперь уже как-то не с руки. Ведь весь мир уже видел, как замечательно горят подожженные российскими военными немецкие «панцеркампфвагены». Новый контент такого рода генерировать явно не хочется. А отправка в «топку» этой битвы заведомого старья вроде Leopard 1 — дело как бы уже не сильно опасное для имиджа западного военно-промышленного комплекса.
Что же за «котик» такой — этот «Леопард»? Главное, что о нем следует знать — характеристики его брони. Забавно, но она считалась слабой даже по меркам 60-х прошлого века! Самый толстый металл у машины применен для лобовой части башни — всего 70 миллиметров. Борта — каких-то 35 миллиметров.
Для справки скажем, что бронебойный снаряд обычной российской 30-мм автоматической пушки на расстоянии 1000 метров пробивает броню толщиной не менее 20—25 мм. То есть с дистанции, скажем, 500 метров стандартная БМП имеет все шансы изрешетить в хлам старичка Leopard 1. Да, в ходе модернизаций на него дополнительно навешивали противокумулятивные обрезиненные бронелисты. Но радикально улучшить защищенность «дряхлой кошки» это не помогло.
Главное оружие немецкого «пенсионера» — 105-мм нарезная пушка. По современным меркам — «пукалка», с которой не стоит даже пытаться ввязываться в танковую дуэль с противником.
Но судя по всему, Leopard 1 этим заниматься не будет. ВСУ сможет его использовать в качестве самоходной пушки с усиленным бронированием. То есть в роли истребителя российских БМП, а также для огневой поддержки пехоты на поле боя — против укреплений и огневых точек.
Надо сказать, что слабое бронирование — еще не повод полностью сбрасывать Leopard 1 со счетов украинского конфликта. Дело в том, что его боевая масса не превышает 40 тонн, в то время как Leopard 2 весит более 56 тонн. Как оказалось, из-за своего серьезного веса более совершенная модель немецкого танка замечательно вязнет в украинском черноземе. После чего становится легкой добычей артиллерии и противотанковых ракет. Относительно легкий Leopard 1 в этом смысле лучше приспособлен к движению по грязи. Что серьезно повышает его шансы в принципе избежать попадания.
Как бы то ни было, но старичок вряд ли сможет существенно повлиять на ход военного противостояния. Слишком уж их мало таких танков там окажется. Да и эффективность изготовленного полвека назад агрегата в современном бою вызывает серьезные сомнения.