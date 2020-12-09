Land Rover похвастался, как Defender 110 держит удар

Новое поколение легендарного вездехода успешно прошло через весь набор тестов, включая проверку систем автоматического торможения. И несмотря на то, что при фронтальных ударах бедра водителя и пассажира испытали несколько повышенные нагрузки, модель заслужила высший оценку в 5 звезд.

Если говорить точнее, то Defender получил рейтинг 85% за защиту взрослых и детей, 79% — за системы помощи водителю, а 71% машине достался по итогам теста, который определяет, насколько автомобиль опасен при наезде на пешеходов и велосипедистов.

Между тем, портал «АвтоВзгляд» уже давно оценил новый «Дефендер» (разумеется, без краш-тестов). И мы готовы ответить на вопрос: что увидят покупатели — перелицованный Discovery или самый крутой внедорожник XXI века?

Кстати, российские продажи долгожданной новинки только что стартовали. Правда, пока внедорожник доступен в пятидверной версии 110. Короткобазные Defender 90 с трехдверным кузовом будут представлены в начале следующего года