«Фанера» из Парижа: на Украине появились современные французские БТР

БТР французского производства VAB Mk3 6x6 добрался до украинского театра военных действий. Это современная боевая машина, а не древние «жестянки» VAB 4х4, которые до сих пор «лягушатники» успешно утилизировали руками бандеровского пушечного мяса.

Военкоровские (и не только) телеграм-каналы, а затем и ряд СМИ распространили сообщение о появлении в распоряжении ВСУ относительно новых бронетранспортеров VAB Mk3 6x6. На фото видно, что машины еще не получили «местной» камуфляжной окраски и щеголяют в пустынном «одеянии».

Известно, что особой массовостью поставки VAB Mk3 6x6 хохлам не отличаются. Сообщается, что на Украину прибыли всего шесть единиц этого типа техники. Причем в безоружном состоянии. Уже на территории «страны 404» местные умельцы приспособили на крышу боевого отделения каждого из «французов» по необитаемому боевому модулю «Сич». Последний оснащен клоном 30-мм «советской» автоматической пушки 2А72, которую укронацисты «клепают» под наименованием ЗТМ-1.

VAB Mk3 6x6 — достаточно свежая машина. Она была представлена публике в 2012 году. Известно, что аппарат стала преемником VAB (Véhicule de l'Avant Blindé, «бронированная машина переднего края») — старичка родом из конца прошлого века. Mk3 унаследовал от прародителя общую архитектуру и компоновку.

Фото производителя.

В отличии от двухосного «предка», VAB Mk3 имеет колесную формулу 6х6. Это позволило удлинить корпус, хотя и привело к увеличению боевого веса с 13 до 20 тонн. Из них 4 тонны приходится на полезную нагрузку. Общие габариты броневика составляют 7,3х2,65х2,5 метра.

В передней части тут установлен шестицилиндровый дизельный мотор Renault MD7 мощностью 340 л.с. Коробка — шестиступенчатый «автомат». Силовые агрегаты позволяют бронемашине разгоняться до 105 км/ч. VAB Mk3 6x6 способен противостоять 14,5-мм боеприпасам, выпущенным из пулемета КПВТ. Кроме того, конструкция днища имеет V-образный профиль как у бронеавтомобилей типа MRAP. Что позволяет «французу» выдерживать без вреда для экипажа подрыв до 10 килограммов взрывчатки под «брюхом».

Водитель и командир размещаются в передней части как в грузовике — перед плоскими лобовыми стеклом. За их спиной располагается боевое отделение с необитаемой орудийной башней над ним. Здесь оборудовано рабочее место оператора оружия. Для входа-выхода экипажа предназначены боковые двери и люк в крыше.

Задняя часть «трехосника» отдана под отсек для десанта. В стандартном варианте он может перевозить до 10 пехотинцев в полном вооружении. Для их входа-выхода предназначены либо две распашные двери, либо аппарель с гидроприводом в корме.

Фото производителя.

В качестве штатного вооружения БТР может нести установленный на крыше 12,7-мм пулемет с ручным или с дистанционным управлением, либо автоматическую пушку калибров 20-мм, 25-мм и 30-мм — на выбор. Есть вариант и с 40-мм автоматическим гранатометом.

Неизвестно, когда новые «ВАБы» попадут в зону боевых действий. Малая партия и поставка в разоруженном состоянии позволяют предположить, что они прибыли на Украину скорей для натурных испытаний в боевых условиях, чем с целью существенного повышения боевого потенциала хохлятского воинства.

Но если новая французская «железяка» все-таки окажется на линии боевого соприкосновения, будет здорово, если ее затрофеят российские войска: ангары Кубинки всегда рады новым постояльцам.