Белорусское Минобороны за копейки распродает легендарные «Урал−375», ГАЗ−66 и ЗИЛ−131

Так, любой желающий сможет приобрести гусеничные вездеходы, электростанции, прицепы, а также массу самых разнообразных станков: токарно-винторезных, вертикально-сверлильных, деревообрабатывающих и фуговальных.

Из автомобильной техники белорусские военные готовы расстаться со штабными внедорожниками УАЗ−3151 и с массой грузовиков. В список лотов включены внедорожники ЗиЛ−131, ГАЗ−66, «Урал−375» и КамАЗ−4310.

Как отмечает издание «Автобизнес», списанную технику армия распродает буквально за копейки. Скажем, на одном таком мероприятии «Урал−375А» 1976 года выпуска отдавали за 100 000 российский рублей, а ГАЗ−66 можно было взять двое дешевле.

Кстати, современный преемник «шишиги», модель «Садко Next» планирует обзавестись автоматической коробкой передач. На некоторое время вокруг этого проекта возник информационный вакуум, но сейчас, наконец, появились свежие подробности, о которых и расскажет портал «АвтоВзгляд».

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