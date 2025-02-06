На днях укронацисты потеряли еще один комплекс ПВО «Бук», относящийся к «возрастному» семейству родом из «советского средневековья». «Ну это ж не легендарный Patriot», — скажет кто-то. Ошибочная трактовка, заверяет непосвященных эксперт, объяснивший порталу «АвтоВзгляд», почему даже «древнюю» модификацию «Бука» нельзя недооценивать.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» — это мобильная система ПВО средней дальности для использования в составе сухопутных войск, принятая на вооружение в СССР в 1983 году (головной разработчик — «НИИ Приборостроения»). Он представляет собой модернизированную версию базовой системы «Бук» (классификация НАТО — SA-11 Gadfly, с англ. — «Овод») образца 1979 года.

Основное назначение — борьба с самыми разными маневрирующими воздушными целями на средних и малых высотах (включая крылатые ракеты), двигающимися со скоростью до 830 м/с. Установка способна самостоятельно обнаруживать и сопровождать цели. Ключевая роль — обеспечение мобильной противовоздушной защиты войск и стратегических объектов.

Дальность поражения — до 35 км (зависит от типа цели и ракеты), высота поражения — до 22 км. Время развертывания и свертывания — не более 5 мин. Работное время (скорость реакции системы от обнаружения до пуска) — 20-24 секунды. Установкам базируется на гусеничных шасси ГМ-567М, обеспечивающих высокую проходимость и скорость развертывания.

Фото globallookpress.com

В состав комплекса входят командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, самоходная огневая установка, пуско-заряжающая установка. Боекомплект — четыре зенитных управляемых ракеты (ЗУР). Также «Бук-М1» оснащен трехкоординатной РЛС для «подсвета» и «захвата» целей, которая устойчива к большинству видов радиоэлектронных помех.

Каждая такая система автономна, то есть может действовать самостоятельно при потере связи с командным пунктом. Дополнительное оборудование должно включать машины автоматизированной контрольно-испытательной подвижной станции для проверки управляемых ракет, ремонтно-технического обслуживания на базе грузовика Урал-43203, транспортный автомобиль с комплектом технологического оборудования, автокран и мастерскую техобслуживания гусеничных машин.

— На вооружении нашей армии эта модификация «Буков» давно уже не стоит, — рассказывает военный аналитик Виктор Литовкин. — Не поставляется в войска и «М2», а основная модификация семейства «Бук» у ВС РФ — «М3», чьи ракеты помещены в специальные контейнеры. Вообще, разница между «М1», «М2» и «М3» сводится к различию ракет и методу их наведения. И хотя стоящая на вооружении в России модификация «Бук-М3» представляет собой более грозное оружие (оснащена цифровой электроникой и новыми ракетами дальностью до 70 км), все же недооценивать «М1», которую активно применяют ВСУ, ни в коем случае нельзя, предупреждает эксперт.

— Нетрудно заметить, что российская боевая авиация почти не летает над территорией, которую контролирует киевский режим. Удары по наземным целям наносятся преимущественно ракетами, беспилотниками и корректируемыми авиабомбами, использование которых позволяет избежать вхождении в воздушное пространство противника. И это не случайно. Противовоздушный потенциал ВСУ нельзя недооценивать. И одну из ведущих ролей здесь играет именно доставшаяся Украине после раздела советского ВПК часть семейства «Бук». Установка «М1», безусловно, очень опасна, — комментирует собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото globallookpress.com

Опасность и в дальности действия ракет, и в высокой мобильности развертывания, а также свертывания комплекса, уточняет аналитик. Если, например, сравнивать «Бук М1» с «распиаренным» американским комплексом Patriot, то в первую очередь необходимо помнить, что установка производства США при всей ее «крутизне» — стационарная, с ограниченным углом пуска ракеты.

Тогда как ракеты семейства «Бук» способны идти к своей цели практически в любом направлении, то есть наводиться в пределах своеобразной полусферы. Трудно сказать, сколько в распоряжении киевского режима осталось таких и подобных им установок, признает эксперт. Поэтому уничтожение каждой единицы — это еще один важный успех.

Заметим: именно комплексу «Бук» было приписано уничтожение в июле 2014 года в небе над юго-востоком Украины пассажирского борта Boeing 777, летевшего из Нидерландов в Малайзию. С первых минут катастрофы западные и украинские СМИ в один голос обвинили в произошедшем ополченцев Донбасса и собственно российскую сторону. Трагедию и ее расследование наши оппоненты превратили в политический фарс для обоснования международных санкций против России, которые в итоге ввели во второй половине 2014-го.

С тех пор прошло почти 11 лет, а комплексы семейства «Бук» по-прежнему представляют грозное оружие, которым пока еще обладает киевский режим. Режим, не гнушающийся ни грязными диффамациями, ни кровавыми провокациями, ни политическими убийствами, ни терактами, ни расправами над мирными жителями. То есть жестокий и опасный враг, который должен быть окончательно демилитаризован.