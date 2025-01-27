«Сгорел на работе»: на Украине сожгли дефицитный грузовик RMMV HX 4x4

Российские войска уничтожили немецкий полноприводный транспорт

Стало известно об уничтожении на Купянском направлении СВО дефицитного для ВСУ военного транспорта. Российские войска поразили «жирную» цель: немецкий полноприводный военный грузовик RMMV HX с грузом артиллерийских снарядов в кузове.

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Автор
Максим Строкер

Изображение «Сгорел на работе»: на Украине сожгли дефицитный грузовик RMMV HX 4x4

Достоянием военных ТГ-каналов и прочих соцсетей стало фото, сделанное, как утверждается, в районе села Боровая на Купянском направлении. На нем запечатлен полностью выгоревший немецкий военный среднетоннажный полноприводный грузовик RMMV HX 4х4.

На самом деле — это достаточно редкое зрелище. Германия с самого начала конфликта на Украине принялась снабжать хохла не только вооружениями и боеприпасами, но и транспортом. Какое-то время в прифронтовой логистике ВСУ полагалась на имевшиеся в их распоряжении российские КамАЗы, незалежные КрАЗы и прочий грузовой раритет.

Однако со временем все это хозяйство частично повыходило из строя, частично уничтожилось стараниями российских военных. Такой исход был прогнозируем и НАТО принялось в меру сил снабжать бандеровцев еще и грузовым транспортом. Характерно, что за все время СВО в прессе и соцсетях крайне мало упоминается о завозе в «незалежную» ТС, не предназначенных для непосредственного ведения боевых действий.

Фото производителя.
Фото производителя.

Что, впрочем, объяснимо: новость о партии, скажем, танков Abrams привлекает куда более мощный интерес читателей, чем сообщение о каких-то там банальных грузовозах. Между тем, без последних ни танк, ни пехотинец, ни пушка воевать не в состоянии. Боеприпасы, еду, снаряжение с тылового склада в прифронтовую полосу на каком-нибудь БТР особо не повозишь.

Нужны грузовые машины. Желательно — полноприводные, приспособленные к тяжелым условиям эксплуатации и езде по бездорожью. Вот такую технику и отправляют укронацистам. В том числе и из ФРГ, причем на протяжении всего конфликта. В открытых источниках упоминаний по этому поводу крайне мало. Однако поставки шли и идут.

Другое дело, что о по-настоящему большом количестве техпомощи бундесвера ВСУ говорить не приходится. Свои военные нужды немцам удовлетворять все-таки важней, чем хохлятсякие. Но о десятках RMMV HX, отправившихся за прошедшие годы на Украину, говорить, скорее всего, можно.

А тот факт, что фото- и видео их остовов крайне редко удается обнаружить в Сети говорит лишь о том, что хохол отчаянно бережет подобную технику. Ведь в масштабах ведущихся военных действий грузовичков-то у него по-настоящему «маловато будет»! Так что потеря даже одного RMMV HX — это для нашего противника действительно больно.

Фото производителя.
Фото производителя.

Поскольку машина-то эта действительно неплоха. Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) — название совместного предприятия оборонного концерна Rheinmetall и производителя тяжелой техники MAN. В основе RMMV HX лежит гражданская линейка MAN TGA. Как и TGA, в серии HX имеются полноприводные шасси с колесной формулой 4х4, 6х6 и тяжелая 8х8. Разумеется, их немного модифицировали под военные нужды. Но основа конструкции гражданская, что серьезно упрощает обслуживание и ремонт.

Героиня этого материала — младшая машина в линейке. Это полноприводная двухосная платформа, построенная на усиленной раме лестничного типа. Габариты шасси с кабиной — 7,44х2,5х3,3 метра. Максимальная полная масса — 18 тонн. Из них 6 тонн может приходиться на перевозимый груз.

Подвеска — усиленная рессорная. Кабина двухместная, с увеличенным пространством за спиной водителя и пассажира. В ее конструкцию изначально заложена возможность дооснащения противопульной броней. При этом транспортное средство становится тяжелее на 1500 кг.

В движение RMMV HX приводит 6-цилиндровый дизель MAN D0836 с водяным охлаждением мощностью 326 л.с. В отличии от гражданской версии, его радиатор (увеличенного размера), размещен позади кабины слева — для защиты от повреждений и грязи при езде по бездорожью.

Фото производителя.
Фото производителя.

Коробка передач — «автомат» от ZF с 12 передачами переднего и двумя заднего хода. Машина развивает почти 100 км/ч по шоссе. Может преодолевать 60-процентные подъемы, препятствия высотой до полуметра и брод глубиной до 1,5 метра. То есть, мы имеем дело со своего рода современным немецким аналогом древнесоветского ГАЗ-66 — разработанного для военных нужд полноприводного грузовичка.

Вот такую приятную машинку «отнял» у хохла безвестный российский воин. Глаз радуется такой «картинке»!

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