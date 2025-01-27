«Сгорел на работе»: на Украине сожгли дефицитный грузовик RMMV HX 4x4

Стало известно об уничтожении на Купянском направлении СВО дефицитного для ВСУ военного транспорта. Российские войска поразили «жирную» цель: немецкий полноприводный военный грузовик RMMV HX с грузом артиллерийских снарядов в кузове.

Достоянием военных ТГ-каналов и прочих соцсетей стало фото, сделанное, как утверждается, в районе села Боровая на Купянском направлении. На нем запечатлен полностью выгоревший немецкий военный среднетоннажный полноприводный грузовик RMMV HX 4х4.

На самом деле — это достаточно редкое зрелище. Германия с самого начала конфликта на Украине принялась снабжать хохла не только вооружениями и боеприпасами, но и транспортом. Какое-то время в прифронтовой логистике ВСУ полагалась на имевшиеся в их распоряжении российские КамАЗы, незалежные КрАЗы и прочий грузовой раритет.

Однако со временем все это хозяйство частично повыходило из строя, частично уничтожилось стараниями российских военных. Такой исход был прогнозируем и НАТО принялось в меру сил снабжать бандеровцев еще и грузовым транспортом. Характерно, что за все время СВО в прессе и соцсетях крайне мало упоминается о завозе в «незалежную» ТС, не предназначенных для непосредственного ведения боевых действий.

Фото производителя.

Что, впрочем, объяснимо: новость о партии, скажем, танков Abrams привлекает куда более мощный интерес читателей, чем сообщение о каких-то там банальных грузовозах. Между тем, без последних ни танк, ни пехотинец, ни пушка воевать не в состоянии. Боеприпасы, еду, снаряжение с тылового склада в прифронтовую полосу на каком-нибудь БТР особо не повозишь.

Нужны грузовые машины. Желательно — полноприводные, приспособленные к тяжелым условиям эксплуатации и езде по бездорожью. Вот такую технику и отправляют укронацистам. В том числе и из ФРГ, причем на протяжении всего конфликта. В открытых источниках упоминаний по этому поводу крайне мало. Однако поставки шли и идут.

Другое дело, что о по-настоящему большом количестве техпомощи бундесвера ВСУ говорить не приходится. Свои военные нужды немцам удовлетворять все-таки важней, чем хохлятсякие. Но о десятках RMMV HX, отправившихся за прошедшие годы на Украину, говорить, скорее всего, можно.

А тот факт, что фото- и видео их остовов крайне редко удается обнаружить в Сети говорит лишь о том, что хохол отчаянно бережет подобную технику. Ведь в масштабах ведущихся военных действий грузовичков-то у него по-настоящему «маловато будет»! Так что потеря даже одного RMMV HX — это для нашего противника действительно больно.

Фото производителя.

Поскольку машина-то эта действительно неплоха. Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) — название совместного предприятия оборонного концерна Rheinmetall и производителя тяжелой техники MAN. В основе RMMV HX лежит гражданская линейка MAN TGA. Как и TGA, в серии HX имеются полноприводные шасси с колесной формулой 4х4, 6х6 и тяжелая 8х8. Разумеется, их немного модифицировали под военные нужды. Но основа конструкции гражданская, что серьезно упрощает обслуживание и ремонт.

Героиня этого материала — младшая машина в линейке. Это полноприводная двухосная платформа, построенная на усиленной раме лестничного типа. Габариты шасси с кабиной — 7,44х2,5х3,3 метра. Максимальная полная масса — 18 тонн. Из них 6 тонн может приходиться на перевозимый груз.

Подвеска — усиленная рессорная. Кабина двухместная, с увеличенным пространством за спиной водителя и пассажира. В ее конструкцию изначально заложена возможность дооснащения противопульной броней. При этом транспортное средство становится тяжелее на 1500 кг.

В движение RMMV HX приводит 6-цилиндровый дизель MAN D0836 с водяным охлаждением мощностью 326 л.с. В отличии от гражданской версии, его радиатор (увеличенного размера), размещен позади кабины слева — для защиты от повреждений и грязи при езде по бездорожью.

Фото производителя.

Коробка передач — «автомат» от ZF с 12 передачами переднего и двумя заднего хода. Машина развивает почти 100 км/ч по шоссе. Может преодолевать 60-процентные подъемы, препятствия высотой до полуметра и брод глубиной до 1,5 метра. То есть, мы имеем дело со своего рода современным немецким аналогом древнесоветского ГАЗ-66 — разработанного для военных нужд полноприводного грузовичка.

Вот такую приятную машинку «отнял» у хохла безвестный российский воин. Глаз радуется такой «картинке»!