«Курьер» для ВСУ: российские войска организовали врагу смертоносную «доставку»

Новый сверхсовременный наземный российский беспилотник прямо сейчас успешно выполняет боевые задачи в зоне СВО. Портал «АвтоВзгляд» выяснил все, что известно на сегодняшний день про НРТК «Курьер» — не имеющий аналогов образец военной техники.

Упоминаний об этой российской военной разработке в открытых источниках мало, подробностей — тоже. Известно, что наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» — это платформа, предназначенная для доставки в зону боевых действий боеприпасов, медикаментов и прочих грузов с минимальным риском для личного состава.

Управляется «Курьер» дистанционно и может, соответственно, действовать в автономном режиме. Многие источники указывают на него как на универсальный наземный беспилотник для непосредственного ведения боевых действий. В действительности «Курьер» имеет несколько комплектаций, что и обеспечивает ему многофункциональность. То есть он рассчитан на модульный принцип использования.

Впервые широкой общественности этот прогрессивный комплекс с боевым модулем был представлен меньше года назад, в апреле 2024-го, когда появились первые кадры с его полевых испытаний. Также тогда сообщалось, что «Курьер» успел получить боевое крещение на авдеевском направлении. А в октябре стало известно, что в зону СВО поставлены 50 единиц этой техники и еще 20 НТРК готовятся к отправке.

Фото globallookpress.com

Один из разработчиков системы рассказывал в интервью ТАСС, что «комплекс может вывозить раненых с линии соприкосновения, вести бой, раскладывать мины, стрелять из нескольких типов оружия, тем самым облегчить выполнение боевых задач нашим военнослужащим и сохранить им жизнь».

Габариты этой машины на гусеничном ходу (без вооружения), оснащенной электродвигателями по 6 кВт и способной развивать скорость до 35 км/ч, 1400х1200х580мм, вес — 250 кг, время работы — от 12 до 72 ч, дальность управления — от 3 до 10 км, грузоподъемность — до нескольких сотен килограммов. «Курьер» защищен от легкого стрелкового оружия и осколков.

— Фактически, это все тот же беспилотник, но уже не летающий, а преодолевающий расстояние по земле, — рассказывает военный аналитик Виктор Литовкин. — На него можно установить пулеметную турель, то есть использовать в качестве пулемета. А можно это устройство применять и как наземный дрон-камикадзе. Есть возможность надстроить поверхность, например — металлический лист, и уже на нем перевозить грузы и даже вывозить раненых.

Более того, на комплексе имеются лотки для установки не только пулеметов и мин, но и гранатометов, ПТУРов, АГС и систем РЭБ. То есть не исключено применение НТРК как роботизированного комплекса связи или РЭБ для обеспечения безопасной связи, подавления сигналов противника или установки ретрансляторов в полевых условиях. Единственная сложность применения таких систем, это сезонность: использовать наземные дроны в полевых условиях весной и осенью, когда начинается слякоть, гораздо сложнее, — добавляет собеседник портала «АвтоВзгляд»...

Фото globallookpress.com

Что касается аналогов «Курьера» у наших противников, то исключать этого, конечно, нельзя, замечает эксперт. Однако пока информации о появлении подобных систем по ту сторону фронта нет. ороче говоря, новый российский НРТК «Курьер» — это по сути еще одно передовое боевое решение, стоящее в одном строю с другими современными российскими роботизированными системами, такими как «Нерехта» (еще одна многоцелевая платформа) и «Уран-9» (основная функция — разведка и огневая поддержка).