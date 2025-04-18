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Япония подогнала бандеровцам партию Mitsubishi Type 73 Kogata

Союзники США поставили ВСУ очередные военные внедорожники

В снабжении ВСУ принимают участие не только страны НАТО, но и азиатские партнеры США. Одна из таких стран — Япония, недавно отправившая хохлу 30 своих Mitsubishi Type 73 Kogata.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Япония подогнала бандеровцам партию Mitsubishi Type 73 Kogata

Это не первый автомобильный «транш» из Страны восходящего солнца в страну победившего укронацизма. Первые легкие армейские внедорожники Mitsubishi Type 73 Kogata из наличия японских Сил самообороны (читай — местной армии) оказались на Украине в декабре 2023-го.

А недавно стало известно, что хохол получил от «самураев» партию в сотню военных «небоевых» транспортных средств, включающую некоторое количество Type 73. И вот теперь появилась информация о еще 30 таких внедорожниках, предназначенных для передачи бандеровцам.

Надо сказать, что такого типа ТС (гражданские пикапы и микроавтобусы) пользуются огромной популярностью у хохла. ВСУ использует их для прифронтовой логистики. Быстроходные полноприводные машины возят на передовую и между подразделениями боеприпасы и вооружение, личный состав, и имущество, а также эвакуируют раненных, а заодно служат носителями комплексов радиоэлектронной борьбы.

Фото mitsubishitype73sodo-moto.com
Фото mitsubishitype73sodo-moto.com

В силу своей «легкости», их практически никогда не бронируют. Вес даже минимальной толщины бронезащиты «съест» грузоподъемность авто. Поэтому подобные аппараты, по факту, одноразовые. Первый же прилет дрона-камикадзе или даже сброс гранаты с квадрокоптера — и беззащитная машина превращается в металлолом. Иными словами, хохлу постоянно и позарез нужно много небольших легких ТС — на замену уничтоженных. Type 73 подходит для этой цели идеально.

Mitsubishi Type 73 Kogata — это второе поколение японского легкого военного внедорожника Type 73, принятое на вооружение в 1996 году. Первые машины появились в распоряжении японских военных в 1973 году. Это были модернизированные силами Mitsubishi лицензионные копии американского Jeep CJ-3B.

А Mitsubishi Type 73 Kogata 1996 года — уже чисто японская разработка. В основе его конструкции — короткобазный (трехдверный) гражданский Mitsubishi Pajero второго поколения. Его, кстати, для армейских нужд выпускают до сих пор.

Габариты машины — 4140х1765х1970 мм. Колесная база — 2420 мм. Двигатель — 4-цилиндровый дизельный, модели 4M40. Его рабочий объем — 2,8 литра, мощность — 125 л.с. Трансмиссия полноприводная, с 4-ступенчатым «автоматом» и раздаточной коробкой типа Super Select. Максимальная скорость по дороге — около 100 км/ч.

Фото mitsubishitype73sodo-moto.com
Фото mitsubishitype73sodo-moto.com

Кузов — полуоткрытый. То есть в передней части располагается кабина с местом водителя и пассажира. За их спинами — закрывающаяся тентом грузовая часть. Грузоподъемность Type 73 Kogata — 440 кг. Снаряженная масса — 1900 кг. Бронирование не предусмотрено.

В кузове предусмотрены крепления для установки вооружения. Японцы ставили на свои Type 73 ПТУР Kawasaki Type 64 и Kawasaki Type 79, безоткатное 106-мм орудие Japan Steel Works Type 60, а также 5,56-мм пулемет Sumitomo MINIMI и крупнокалиберный 12,7-мм пулемет Sumitomo М2.

Фото mitsubishitype73sodo-moto.com
Фото mitsubishitype73sodo-moto.com

Хохлу армейские Mitsubishi Type 73 Kogata отправились в разоруженном состоянии. Так как японцы фарисейски декларируют, что поставляют на Украину якобы только нелетальное военное оборудование.

А вот факт, что на этих машинах будут возить боеприпасы для убийства российских солдат — вроде как «не считается». Как бы то ни было, но даже сотня Mitsubishi Type73 Kogata — неплохое подспорье для снабжения фронтовых частей ВСУ. И дополнительные цели для российских операторов беспилотников.

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