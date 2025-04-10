Доездились: ВСУ лишились последней британской бронемашины на базе танка Challenger

На фоне нескончаемых поставок натовской техники на Украину новость о полном уничтожении нашими воинами целого типа боевых машин противника воспринимается как маленькая сенсация. На днях стало известно о том, что бандеровцы лишились ремонтно-эвакуационного танка CRARRV.

Боевая ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) CRARRV известна тем, что оказалась в распоряжении хохла в 2023 году в комплекте с прибывшими из Британии танками Challenger 2. Англичане тогда решили нагадить России путем отправки в зону СВО небольшой партии своих «нефритовых» основных боевых танков.

Эпитет «нефритовые» эти боевые машины заслужили благодаря мощнейшей PR-компании в украинской и европейской прессе из-за их якобы выдающихся боевых качеств. Которые они должны были феерически продемонстрировать на поде боя, сметая на своем пути российские войска.

Но в реалиях СВО Challenger 2 оказался здоровенным и тяжеленным бронированным «гробом», неспособным даже толком передвигаться в условиях чернозема. А еще «британец» стал отличной мишенью для всех видов российского противотанкового оружия, и в первую очередь — дронов-камикадзе. Но это все лирика.

Фото defenceimagerymod.uk

Отправляя свои Challenger 2 «воевать с москалями», британцы осознавали, что их танк очень тяжел — свыше 70 тонн боевого веса. В случае чего, имеющимися в распоряжении хохла ремонтно-эвакуационными машинами потерявшего ход «Челленджера» с места не сдвинуть. Ведь они рассчитаны на российско-советскую «весовую категорию» танка в 50 с небольшим тонн — максимум.

То есть для Challenger 2 нужна более мощная техника. А именно — штатный «эвакуатор» британских танковых подразделений БРЭМ CRARRV. Так на Украине, в компании с 14-ю «Челленджерами», оказались и две CRARRV. И вот сейчас, в процессе выбивания хохла из Курской области, был уничтожен второй (и последний на Украине) британский танковый эвакуатор. Первый мы сожгли еще в прошлом году.

Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle (защищенный ремонтно-эвакуационный транспорт на базе танка Challenger) — сокращенно CRARRV — появился в «королевской армии еще в конце прошлого века. Он построен на шасси предшественника — древнего основного британского танка Challenger 1.

Корпус CRARRV крупнее, чем у ее главного «клиента» Challenger 2: 9,61x3,13x3,62 метра у БРЭМ против 8,3х3,52х2,5 метра у танка. Однако масса у «Челленджера» больше: 70 тонн, в то время как у его штатного «спасателя» — менее 62 тонн.

Фото defenceimagerymod.uk

В движение CRARRV приводит дизельный V-12 мощностью 1200 л.с. С таким соотношением массы и мощности аппарат выдающимися динамическими показателями похвастаться не может: «максималка» по шоссе не превышает 60 км/ч. Броня здесь та же самая, что и у корпуса Challenger 1. Максимальную толщину бронелиста — 70-80 мм — имеют лобовые детали. Борта, крыша и корма защищены в разы хуже.

Стандартный экипаж танкового эвакуатора — три человека: командир, механик-водитель и оператор специального оборудования. Предусмотрены еще два дополнительных посадочных места — для ремонтников, например. Вооружение символическое — 7,62-мм пулемет на крыше перед люком командира.

Основное «орудие производства» британской БРЭМ, как и у любого эвакуатора, лебедка. Она установлена в передней части корпуса. Тяговое усилие — 50 тонн. С помощью системы блоков его можно увеличить до почти 100 тонн. Этого достаточно для вытягивания из грязи Challenger 2. Как и у всех БРЭМ, на «морде» CRARRV установлен нож-отвал. Его основная функция — упираться в грунт в процессе вытягивания застрявшей техники, не давая эвакуатору самому сползать к ней.

Кроме того, при нужде он позволяет использовать машину в качестве бульдозера — для расчистки дороги, например. Второе основное «оружие» CRARRV — кран с пятиметровой стрелой. У него достаточно маленькая грузоподъемность — всего 6,5 тонн. Для сравнения: советская БРЭМ-1, построенная на шасси танка Т-72, оснащена краном грузоподъемностью до 12 тонн.

Фото defenceimagerymod.uk

То есть башню Challenger 2 с помощью CRARRV не демонтируешь. Но мотор британского танка заменить можно. Не даром в качестве штатного боевого оснащения у некоторых CRARRV имеется прицеп с запасным движком для «Челленджера». Сварочный аппарат для полевого ремонта также присутствует в арсенале британской БРЭМ.

С одной стороны, подтвержденное уничтожение очередной хохлятской ремонтно-эвакуационной машины — это прекрасно. Чем меньше у ВСУ такой техники, тем меньше у наших врагов возможностей возвращать в строй подбитые танки, бронетранспортеры и прочую «броню».

А с другой стороны жаль, что она достанется нашим в здорово «помятом» виде. В коллекциях трофейного натовского вооружения по всей стране не так уж и много хорошо сохранившихся экземпляров.