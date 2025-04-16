Общее количество бронетехники со всего мира, которую вынуждены «перемалывать» на Украине российские войска в ходе СВО, еще предстоит подсчитать историкам. Однако даже промежуточные итоги поставок только одной из многих моделей натовской «брони» уже производит сильное впечатление. Речь идет о канадском бронированном грузовике Roshel Senator.

Некоторое время назад хохлятские паблики и СМИ облетела новость о том, что канадский производитель защищенной техники Roshel поставила в распоряжение ВСУ уже 1700-й по счету (с начала СВО) броневик модели Senator. Эта цифра прозвучала в интервью главы компании, некого коренного канадца по имени Роман Шимонов одному из украинских телеканалов. Известие, как водится, сопровождалась, авторитетным похрюкиванием украинских «военных экспертов», превозносящих уникальные боевые свойства бронированной иномарки.

На самом деле только Бог да ВСУ знают, сколько сотен остовов этих ТС уже ржавеет в нынешних и бывших районах боевых действий. Ведь машины именно такого типа составляли чуть ли не костяк ударной группировки бандеровцев летом 2023 года в Запорожье.

А позднее использовались им на всех направлениях СВО, включая нападение на Курскую область, закончившееся весной этого года жестокой мясорубкой для укронацистов. То есть сколько из 1700 единиц хохлятских «рошельсенаторов» на данный момент остаются на ходу — большая военная тайна.

Фото rosheldefence-blog.com

Зато из интервью гражданина Шимонова стало примерно понятно, сколько «бабла» его конторка «подняла» на поставках «Сенаторов» на Украину. По словам этого деятеля, отпускная цена каждого экземпляра составляет порядка $600 000. Таким образом, простая арифметика говорит, что выручка компании Roshel от конфликта на Украине уже превышает $1 млрд! Причем 90% этой суммы платит не «страна 404», а ее спонсоры...

Между тем Roshel Senator — всего лишь заурядный броневик класса MRAP (защищенное от подрыва транспортное средство), коих в странах НАТО и по всему миру производится «вагон и маленькая тележка». Это такой боевой грузовик, на котором удобно гонять по пустыне вооруженных старыми «калашами» туземцев в халатах и шлепанцах. У которых из тяжелого оружия в наличии лишь самодельные фугасы, прикопанные на обочине дороги.

Конкретно этот MRAP представляет собой бронекапсулу, установленную на шасси Ford F-550 с трансмиссией 4х4. Габариты машины — 5945x2340x2450 мм. Колесная база — 3683 мм. Вес — около восьми тонн. В движение ее приводит дизельный V8 объемом 6,7 литра мощностью 330 л.с. В трансмиссии применен 10-ступенчатый «автомат».

Защита экипажа соответствует тут третьему уровню натовского стандарта STANAG 4569. То есть его броня в состоянии противостоять лишь пулеметным бронебойным пулям западного калибра 7,62x51 мм или российского 7,62 x54 мм с расстояния более 30 метров. V-образный профиль днища позволяет рассчитывать, что экипаж «Сенатора» уцелеет при его подрыве на мине мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Фото rosheldefence-blog.com

Канадский броневик может перевозить до 12 пехотинцев в полной экипировке — помимо водителя. Для их входа-выхода предназначены четыре боковых двери и пятая в корме.

На крыше устанавливается либо дистанционно управляемая, либо обычная башенка с каким-нибудь пулеметом (включая крупнокалиберный 12,7-мм М2) либо 40-мм автоматический гранатомет.

В общем, обычная такая повозка. В украинских условиях пригодная лишь для подвоза очередной партии пехотного «мяса» на передовую. Причем, в сырую погоду — исключительно по дорогам. Поскольку никакой 4х4 по раскисшему украинскому чернозему не едет от слова совсем. А первые же попадания из чего-то посерьезней 7,62-мм пулемета делают из этого Roshel решето.

А дрон-камикадзе, ракета ПТУР или старая добрая противотанковая мина гарантированно выводят его из строя с печальными последствиями для экипажа. В общем, машина эта, по факту, одноразовая. Но зато их хохлу шлют много. Можно тратить не глядя.

Вот хохлы и тратят. Тратят, пока натовский «краник», из которого «льются» всевозможные MRAP, кажется неиссякаемым. Но у любой «веревочки» рано или поздно обнаруживается конец...