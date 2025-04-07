Атака румынских клонов: на Украину отправили копию советской бронемашины

Одна из задач стран НАТО в украинском конфликте была, видимо, все-таки успешно решена. Страны альянса сумели избавиться от бронетехники времен «холодной войны». Румыны, например, «впарили» уронацистам свои древние четырехосные БТР — ТАВ-77.

Среди стран бывшего соцлагеря Румыния, наряду с Болгарией, добилась просто выдающихся успехов на ниве массового выпуска «клонов» советского оружия. Достаточно вспомнить «румынские АК-47». Они десятилетиями, с конца 1980-х поступали на вооружение как армий, так и повстанцев с бандформированиями по всему миру. В этом смысле с румынскими «калашами» могли конкурировать, пожалуй, только китайский стреляющий «контрафакт».

В сфере же экспорта за рубеж серьезной бронетехники успехи румынских «копировальщиков» оказались не столь впечатляющие. Хотя «клонировать» боевые машины, изначально разработанные в СССР, румыны, безусловно, умели всегда. Очень неплохо они научились делать собственный вариант советского четырехосного БТР-70 8х8, назвав его ТАВ-77.

TAB расшифровывается как Transportor Amfibiu Blindat (в переводе с румынского — плавающий бронетранспортер), литера 77 означает, что он был принят на вооружение тамошней армией в 1977 году. С тех пор было выпущено порядка 200 ТАВ-77 в разных модификациях. Однако время неумолимо. Удачный «копипаст» не означает, что его можно будет использовать вечно.

Фото производителя.

Советская техника к нынешнему моменту безнадежно устарела, и румыны нацелились на «клонирование» более свежих образцов. Причем, отвечающих подходам НАТО. Осенью прошлого года компанией Romtehnica (фактически — представитель румынского минобороны) договорилась с турками о поставках 278 Cobra II 4x4 в адрес ВС Румынии и об организации лицензионного производства еще порядка 800 «Кобр» на своих мощностях.

Поставки должны начатья в конце 2025-го. А куда же деть сотни стареньких ТАВ-77? Известно куда — хохлу! И вот в Сети появилось видео транспортировки старых румынских БТР на территорию Украины. ВСУ после развала СССР помимо прочей техники унаследовали и изрядное количество советских колесных БТР. Так что румынский ТАВ-77 для них — вполне знакомая техника.

Габариты «румына» — 7,42 х 2,94 х 2,34 метра. Боевой вес —13 тонн. TAB-77 имеет ту же компоновку, что и советская «семидесятка». В передней части располагается отделение управления. Водитель сидит слева, командир машины — справа. За их спинами — боевое отделение, над которым расположена башенка с крупнокалиберным пулеметом и стрелком в ней.

Тут же и чуть дальше к корме размещается десант — до девяти пехотинцев. Последним приходится попадать в БТР либо через люки в крыше, либо через небольшие двери в обоих бортах машины, расположенные между второй и третьей осями — примерно по центру кузова. Вместо пехоты TAB-77 может перевозить до 1,5 тонн грузов.

Фото производителя.

Задняя часть ТАВ-77, как и у БТР-70, отдана под моторное отделение, где размещаются два двигателя. У «румына» вместо двух бензиновых моторов тут устанавливали пару французских дизелей Saviem 797-05M1 суммарной мощностью 264 л.с. Правый двигатель приводит в движение первую и третью оси, а левый — вторую и четвертую. Коробка передач — МКП-4.

Две передние оси — управляемые. На плаву ТАВ-77 приводят в движение два водомета. По воде он может развивать до 9 км/ч, а по суше — до 85 км/ч. Бронирование машины защищает экипаж лишь от пуль калибра 7,62 мм и сопоставимых по энергетике осколков снарядов.

Вооружен БТР 14,5-мм крупнокалиберным пулеметом MTB (сокращение от Mitralieră Transportor Blindat) в бане на крыше. На самом деле MTB — лицензионная копия советского пулемета КПВТ. В качестве вспомогательного вооружения с крупнокалиберным пулеметом спарен пулемет 7,62 мм — лицензионная копия советского ПКТ.

Как видим, румынский ТАВ-77 в смысле боевых возможностей полностью аналогичен своему древнему советскому «исходнику». Наличие у него французских дизельных моторов ситуацию практически не меняет. Скорее всего, хохлы обвесят новоприбывшие аппарата стандартными противодроновыми решетками и отправят в «мясорубку», организованную российскими войсками для вражеской техники по всей зоне СВО.