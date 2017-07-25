Как LADA Vesta удалось попасть в число европейских бестселлеров

Фото: LADA
По итогам первого полугодия первое место по продажам в Европе, включая также ее восточные, южные окраины и — подумать только! — Зауралье с Турцией, сохранил за собой великолепный Volkswagen Golf. LADA Granta оказалась на 72 месте, откатившись на 17 строк, а Vesta поднялась на 24 ступеньки до 87 позиции.
Эдуард Раскин

Есть некоторые сомнения в адекватности методики, используемой аналитическим порталом focus2move.com. Ну с какой стати он подсчитывает «европейскую» реализацию не только в странах, входящих в Евросоюз и Европейскую ассоциацию свободной торговли, но также в России, Турции, Украине, Боснии, Сербии, Македонии, Молдове, Беларуси, Армении, Грузии и Албании. Не очень понятно, почему тогда в список не включены, скажем, Казахстан или Азербайджан — они в чем-то провинились перед составителями рейтинга? А я бы так еще и Иран присовокупил, ибо мы с ним дружим. В общем, ход мыслей экспертов портала не очень ясен — тайна сия велика есть.

Но все-таки, чем в данной ситуации может гордиться АВТОВАЗ? Как минимум тем, что общий объем продаж его лучшей модели LADA Vesta почти догнал Peugeot 108 или Ford EcoSport, и со временем результаты скорее всего будут только улучшаться. Правда, тут тоже все не так однозначно — ведь EcoSport, например, активно реализуется в Бразилии, а это абсолютно не учитывается статистиками портала focus2move.com. В то же время они скрупулезно подсчитывают продажи «Весты» по всей России, включая Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток — то есть, в регионах, имеющих к Европе весьма далекое отношение.

Фото: LADA

Второй повод для возможной гордости: Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) включила продукцию АВТОВАЗа в свой листинг. Но в отличие от вышеупомянутого портала эксперты этой организации руководствуются весьма строгими правилами и считают количество зарегистрированных новых автомобилей только на территории Евросоюза и стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли. Согласно их данным, тут за полгода было куплено 2507 автомобилей LADA — на 32% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Таким образом, отечественные модели по-прежнему годятся лишь для внутреннего употребления, и втискивать их в европейский листинг по меньшей мере некорректно.

Так или иначе, самым продаваемым в Европе брендом ACEA назвала Volkswagen с объемом регистраций 912 132 автомобиля. Второе место досталось Renault, продавшему 627 846 машин. Третью позицию занимает Opel, пристроивший 527 787 своих авто.

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25 июля 2017
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