Как LADA Vesta удалось попасть в число европейских бестселлеров

Есть некоторые сомнения в адекватности методики, используемой аналитическим порталом focus2move.com. Ну с какой стати он подсчитывает «европейскую» реализацию не только в странах, входящих в Евросоюз и Европейскую ассоциацию свободной торговли, но также в России, Турции, Украине, Боснии, Сербии, Македонии, Молдове, Беларуси, Армении, Грузии и Албании. Не очень понятно, почему тогда в список не включены, скажем, Казахстан или Азербайджан — они в чем-то провинились перед составителями рейтинга? А я бы так еще и Иран присовокупил, ибо мы с ним дружим. В общем, ход мыслей экспертов портала не очень ясен — тайна сия велика есть.

Но все-таки, чем в данной ситуации может гордиться АВТОВАЗ? Как минимум тем, что общий объем продаж его лучшей модели LADA Vesta почти догнал Peugeot 108 или Ford EcoSport, и со временем результаты скорее всего будут только улучшаться. Правда, тут тоже все не так однозначно — ведь EcoSport, например, активно реализуется в Бразилии, а это абсолютно не учитывается статистиками портала focus2move.com. В то же время они скрупулезно подсчитывают продажи «Весты» по всей России, включая Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток — то есть, в регионах, имеющих к Европе весьма далекое отношение.