Самые опасные мифы о кроссоверах и внедорожниках

Эксперты по автомобильным шинам разъяснили, что на самом деле может полный привод, а чего не может, если авто «обуто» в покрышки, не соответствующие погодным и дорожным условиям.
Максим Строкер

Многие российские владельцы кроссоверов уверены, что полный привод их машин сам по себе залог безопасности и уверенности на дороге, а какие покрышки установлены на колесах — дело десятое. Высокая посадка, относительно крупные габариты, большая масса и наличие полного привода порой приводят к ложному чувству уверенности в полной безопасности и неуязвимости. Специалисты Continental опровергают наиболее часто встречающиеся мифы кроссоверах.

Так, почему-то считается, что две ведущие оси помогают автомобилю увереннее держаться за дорогу и меньше скользить. На самом деле, они помогают умножить и распределить тяговое усилие, что помогает на пересеченной местности преодолевать участки со скользком и рыхлом покрытием. Однако при торможении тип привода не играет роли. Тут все зависит от пятен контакта колес с поверхностью — от четырех участков размером чуть больше ладони. Тип привода не может влиять и на поперечное скольжение той или иной оси, результатом которого может стать занос кормы или снос «морды» машины. Только специализированная зимняя резина с необходимым количеством сцепных кромок и ламелей способна гарантировать отсутствие опасного скольжения при соблюдении скоростного режима.

Свойственные многим кроссоверам крупные габариты, высокая посадка и большой вес сами по себе способны стать источниками неприятностей, особенно если за рулем неопытный водитель.

Высокий центр тяжести увеличивает опасность опрокидывания, а большая масса увеличивает тормозной путь. К тому же, полный привод не всегда дает такое прогнозируемое поведение как, скажем, передний и требует большего опыта от водителя в острой дорожной ситуации.

Под всесезонными шинами, очень популярными у владельцев полноприводного транспорта, обычно понимают модели с маркировкой M+S (также M&S, M S). В некоторых странах этого достаточно для передвижения в холодный сезон, но в России, согласно Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», зимней резиной считается лишь шина с маркировкой 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) — в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее. Дело в том, что всесезонная резиновая смесь, хоть и обладает расширенным температурным диапазоном, но не способна отвечать всему спектру погодных колебаний нашей зимы и лета, поэтому в зимний период она начинает заметно твердеть и терять сцепные свойства уже после прохождения нулевой отметки.

Еще одно распространенное заблуждение обладателя полноприводной машины уверяет, что покрышки для класса SUV отличаются от прочих лишь типоразмером. Да, частенько SUV-версии шин внешне практически не отличаются от легковых колес. Но при этом в их конструкции есть отличия, призванные выдерживать иные нагрузки и распределение масс машины в движении. Прежде всего, это более прочный каркас и брекер, усиленные боковины и прочее.

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20 ноября 2017
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