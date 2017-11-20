Самые опасные мифы о кроссоверах и внедорожниках

Многие российские владельцы кроссоверов уверены, что полный привод их машин сам по себе залог безопасности и уверенности на дороге, а какие покрышки установлены на колесах — дело десятое. Высокая посадка, относительно крупные габариты, большая масса и наличие полного привода порой приводят к ложному чувству уверенности в полной безопасности и неуязвимости. Специалисты Continental опровергают наиболее часто встречающиеся мифы кроссоверах.

Так, почему-то считается, что две ведущие оси помогают автомобилю увереннее держаться за дорогу и меньше скользить. На самом деле, они помогают умножить и распределить тяговое усилие, что помогает на пересеченной местности преодолевать участки со скользком и рыхлом покрытием. Однако при торможении тип привода не играет роли. Тут все зависит от пятен контакта колес с поверхностью — от четырех участков размером чуть больше ладони. Тип привода не может влиять и на поперечное скольжение той или иной оси, результатом которого может стать занос кормы или снос «морды» машины. Только специализированная зимняя резина с необходимым количеством сцепных кромок и ламелей способна гарантировать отсутствие опасного скольжения при соблюдении скоростного режима.

Свойственные многим кроссоверам крупные габариты, высокая посадка и большой вес сами по себе способны стать источниками неприятностей, особенно если за рулем неопытный водитель.