Новый Mercedes-Benz Sprinter попал на видео

Ранее предполагалось, что некоторыми агрегатами с моделью Sprinter поделится Volkswagen Crafter. Однако представители марки эту информацию опровергли, подчеркнув, что новинка построена исключительно усилиями инженеров Mercedes-Benz. В продажу поступят три модификации — с передним, задним и полным приводом. Помимо механической, клиентам предложат и автоматическую коробку передач.

Кроме двигателей, работающих на традиционном топливе, в моторную гамму войдет электрическая силовая установка. Штутгартцы уверены, что в будущем «зеленая» версия «Спринтера» сможет составить серьезную конкуренцию электрогрузовику Tesla Semi. Конечно, если тот вообще встанет на конвейер.

Премьера Mercedes-Benz Sprinter новой генерации состоится в следующем месяце. По предварительным данным, европейские продажи новинки стартуют уже весной. Производство модели наладят на заводах в немецких Людвигсфельде и Дюссельдорфе, а также в Северном Чарльстоне в США.