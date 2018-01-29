Новый Mercedes-Benz Sprinter попал на видео

Скриншот: www.youtube.com
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизерный видеоролик, на котором запечатлен Sprinter следующего поколения. Ожидается, что официальная премьера новинки состоится в феврале нынешнего года.
Виктория Базылева

Судя по видео, новый Mercedes-Benz Sprinter обзаведется светодиодной оптикой, раздвижными дверями и радиаторной решеткой, позаимствованной у пикапа X-класса. В целом же внешний вид грузовичка перекликается с экстерьером концептуального Vision Van, который штутгартцы презентовали публике на Парижском автосалоне в 2016 году. В салоне «Спринтера» появилось новое трехспицевое многофункциональное рулевое колесо и большой тачпад мультимедийной системы.

Ранее предполагалось, что некоторыми агрегатами с моделью Sprinter поделится Volkswagen Crafter. Однако представители марки эту информацию опровергли, подчеркнув, что новинка построена исключительно усилиями инженеров Mercedes-Benz. В продажу поступят три модификации — с передним, задним и полным приводом. Помимо механической, клиентам предложат и автоматическую коробку передач.

Кроме двигателей, работающих на традиционном топливе, в моторную гамму войдет электрическая силовая установка. Штутгартцы уверены, что в будущем «зеленая» версия «Спринтера» сможет составить серьезную конкуренцию электрогрузовику Tesla Semi. Конечно, если тот вообще встанет на конвейер.

Премьера Mercedes-Benz Sprinter новой генерации состоится в следующем месяце. По предварительным данным, европейские продажи новинки стартуют уже весной. Производство модели наладят на заводах в немецких Людвигсфельде и Дюссельдорфе, а также в Северном Чарльстоне в США.

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29 января 2018
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