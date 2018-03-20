«Росавтодор» выводит на дороги смертельно опасные машины

Росавтодор сообщил, что уже весной–летом 2018 года планирует публичную демонстрацию заездов беспилотного транспорта по российским дорогам. Это подтвердил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.
Максим Строкер

– Мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотный транспорт. Знаем, что необходимо сделать, — сообщил журналистам Роман Старовойт. Сообщается, что в первую очередь соответсвущая инфраструктура должна появится на трассах «Казань-Набережные Челны» и А-181 «Скандинавия». Эти дороги должны быть подготовлены для постоянного проезда беспилотников в период с 2019 по 2021 годы.

Первый опытный дорожный заезд беспилотника в рамках проекта по созданию беспилотных грузовиков «Караван» намечен на май 2018 года. Роман Старовойт рассказал, что этот проект реализуется совместно с «КамАЗом», сообщил «ДорИнфо».

— Российские дорожники от своих иностранных коллег не отстают ни на йоту, — заверил глава Росавтодора. Подобные заявления отчасти настораживают.

Дело в том, что буквально за несколько часов до этого стало известно, что беспилотный Volvo XC 90, принадлежащий компании Uber, в ходе испытаний на дорогах общего пользования в пригороде Финикса, штат Аризона, насмерть сбил женщину, переходившую дорогу. Черный юмор ситуации еще и в том, что именно Volvo в собственном пиаре и рекламе делает упор на безопасность своих авто, в том числе и для пешеходов. По данным Рейтерс, машина двигалась со скоростью 64 км/ч. Причем, за рулем находился специально обученный водитель испытатель, однако предупредить столкновение он не успел.

Также имеются вопросы к инфраструктуре, которая уже в ближайшем будущем должна будет обеспечить переход автотранспорта на «бесчеловечную» модель управления.

На днях стало известно, например, что беспилотные машины, функционирование которых напрямую зависит от сложных электронных систем связи, призваны уязвимыми даже к самым незначительным внешним воздействиям. Скот Макинтош, директор высокогорной обсерватории Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, Колорадо заявил что любые беспилотные транспортные средства, использующие спутниковую навигацию и электронные блоки для обработки GPS-сигнала, могут быть «убиты» сильной магнитной бурей, — передает агентство Блумберг. Ожидается, что уже в достаточно близком будущем машины, способные к автономному движению, займут внушительную долю в как в легковом, так и коммерческом автопарке по всему миру.

По мнению экспертов, из-за повышенной уязвимости к электромагнитному воздействию извне может быть аварийно отключена практически вся будущая логистическая транспортная сеть, использующая в массовом порядке машины-беспилотники. Что будет, когда природная электромагнитная активность из-за очередной вспышки на Солнце выведет из строя беспилотный КамАЗ на дороге общего пользования представить не сложно.

беспилотный автомобиль
20 марта 2018
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