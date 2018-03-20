«Росавтодор» выводит на дороги смертельно опасные машины

– Мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотный транспорт. Знаем, что необходимо сделать, — сообщил журналистам Роман Старовойт. Сообщается, что в первую очередь соответсвущая инфраструктура должна появится на трассах «Казань-Набережные Челны» и А-181 «Скандинавия». Эти дороги должны быть подготовлены для постоянного проезда беспилотников в период с 2019 по 2021 годы.

Первый опытный дорожный заезд беспилотника в рамках проекта по созданию беспилотных грузовиков «Караван» намечен на май 2018 года. Роман Старовойт рассказал, что этот проект реализуется совместно с «КамАЗом», сообщил «ДорИнфо».

— Российские дорожники от своих иностранных коллег не отстают ни на йоту, — заверил глава Росавтодора. Подобные заявления отчасти настораживают.

Дело в том, что буквально за несколько часов до этого стало известно, что беспилотный Volvo XC 90, принадлежащий компании Uber, в ходе испытаний на дорогах общего пользования в пригороде Финикса, штат Аризона, насмерть сбил женщину, переходившую дорогу. Черный юмор ситуации еще и в том, что именно Volvo в собственном пиаре и рекламе делает упор на безопасность своих авто, в том числе и для пешеходов. По данным Рейтерс, машина двигалась со скоростью 64 км/ч. Причем, за рулем находился специально обученный водитель испытатель, однако предупредить столкновение он не успел.