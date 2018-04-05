Jaguar расширил перечень оснащения купе и кабриолета F-Type

Следуя примеру большой баварской тройки, компания Jaguar Land Rover решила внедрить новую систему обозначения модификаций. Первой моделью, которая получит особые шильдики, станет F-Type 2019 модельного года. На корме автомобилей, оснащенных двухлитровым 300-сильным двигателем, появится табличка «P300», а машин с 340- и 380-сильными V6 — «P340» и «P380» соответственно.

Интересно, что в отличие от той же Audi, которая взяла за основу новой системы обозначений мощность мотора в киловаттах, Jaguar Land Rover отталкивается от лошадиных сил. Просто, понятно, хотя и не совсем ясно, для чего. Кстати, топовые версии F-Type c 550- и 575-сильными V8 по-прежнему будут отмечаться шильдиками R и SVR — безо всяких «P550» и «P575».