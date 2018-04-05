Японские автопроизводители провалили мартовские продажи

Если в январе российский рынок рванул на 31,3%, в феврале — уже только на 24,7%, то в марте он не дотянул даже до 14%. В принципе, это ожидалось, поскольку экономическая ситуация и состояние кошельков основной массы соотечественников не предполагают продолжения взрывного роста продаж таких дорогих товаров, как автомобили. Дальнейшее развитие ситуации может быть еще менее оптимистичным, поскольку в минувшем месяце покупатели были изрядно напуганы прогнозами об апрельском подорожании авто из-за повышения акцизов и сборов на утилизацию. Естественно, они поспешили затовариться, пока уже сейчас маловменяемые прайсы не поползли еще выше.

Прямо скажем — не повезло в этом месяце японским производителям. Если в марте прошлого года они совместными усилиями реализовали 28 544 автомобиля, то в том же месяце года нынешнего — 28 976 машин. Это всего на 1,5% больше. Стоит напомнить, что в целом рынок-то вырос на 13,9%, а посему доля легковушек с логотипами брендов из Страны восходящего солнца сократилась с 26,7% до 21,8% — падение более чем серьезное.