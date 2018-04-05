Японские автопроизводители провалили мартовские продажи

В марте рост рынка несколько замедлился. Тем не менее, общий объем продаж по сравнению с третьим месяцем 2017 года все равно увеличился достаточно убедительно — на 13,9%. Результаты компаний сильно разнятся — кто-то успешно закончил квартал, кто-то провалился. Среди последних — большинство японских марок.
Если в январе российский рынок рванул на 31,3%, в феврале — уже только на 24,7%, то в марте он не дотянул даже до 14%. В принципе, это ожидалось, поскольку экономическая ситуация и состояние кошельков основной массы соотечественников не предполагают продолжения взрывного роста продаж таких дорогих товаров, как автомобили. Дальнейшее развитие ситуации может быть еще менее оптимистичным, поскольку в минувшем месяце покупатели были изрядно напуганы прогнозами об апрельском подорожании авто из-за повышения акцизов и сборов на утилизацию. Естественно, они поспешили затовариться, пока уже сейчас маловменяемые прайсы не поползли еще выше.
Прямо скажем — не повезло в этом месяце японским производителям. Если в марте прошлого года они совместными усилиями реализовали 28 544 автомобиля, то в том же месяце года нынешнего — 28 976 машин. Это всего на 1,5% больше. Стоит напомнить, что в целом рынок-то вырос на 13,9%, а посему доля легковушек с логотипами брендов из Страны восходящего солнца сократилась с 26,7% до 21,8% — падение более чем серьезное.
Единственной компанией, за которую действительно можно порадоваться, стала Mitsubishi. Продажи ее автомобилей выросли в марте с 1707 до 5227 экземпляров — на 206%! Если год назад она прозябала на 17 месте в общем списке, то сейчас перебралась на девятое.
Неплохо выступил Lexus, хотя и не дотянул до средней температуры по больнице. Его аудитория расширилась на 12%, что позволило «премиальному» бренду сохранить за собой 15-ю позицию в списке официально представленных в России марок.
Помимо этих двух героев положение пытались исправить в основном малотиражные компании. Так, Isuzu реализовала 56 автомобилей, поднявшись на 40%, Honda пристроила 370 машин — плюс 206%. Объем продаж Subaru подрос до 492 экземпляров, или на 39%.
Однако все локомотивы японской торговли сильно сдали. Так, Toyota недобрала 8% до уровня марта 2017 года — ее продукция разошлась тиражом 8914 штук. Nissan вообще ухнул в глубокую яму — 6402 авто, минус 21%! Datsun сыграл еще хуже, упав на 36%, до 2215 реализованных машин. Недобор в 6% у Infiniti.
Сохранили статус-кво два бренда: у Mazda результат +1%, у Suzuki — 0% то ли минуса, то ли плюса, все зависит от того, оптимист вы или пессимист.
Несмотря на такой разнобой в показателях результат, как мы уже говорили в начале, неутешительный. Да, в общем, и по итогам первого квартала японцам похвалиться особо нечем, хотя там они смотрятся не так провально. Про общем росте российского рынка на 21,7%, их совокупные продажи поднялись на 11,3%. То есть, пока они восстанавливаются после кризиса примерно в два раза медленнее, чем все остальные бренды.