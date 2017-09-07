Skoda представила новые версии Kodiaq

Фото Skoda
Чешский бренд расширяет семейство флагманского кроссовера за счет свежих модификаций Skoda Kodiaq Sportline и Skoda Kodiaq Scout, которые будут представлены на Франкфуртском автосалоне.
Иван Флягин

По названиям новых версий можно судить об их стиле исполнения, и кому они адресованы. Skoda Kodiaq Sportline оснащается 19-дюймовыми колесными дисками Triglav цвета антрацит или опциональными 20-дюймовыми дисками Vega. Спортивный темперамент модели подчеркнут в оформлении экстерьера за счет черной решетки радиатора, боковых защитных накладок, окрашенных в цвет кузова и оригинального заднего бампера. Стекла в задней части автомобиля покрыты тонировкой SunSet.

В интерьере задает того черный цвет, а также контрастные серебристые элементы. Спортивные кресла украшает декоративная прострочка, на педалях — накладки из нержавеющей стали и алюминия. Версии, оснащенные DSG, имеют подрулевые лепестки переключения передач, установленные на кожаном трехспицевом штурвале. Фирменный логотип Sportline размещается на передних крыльях и крышке перчаточного ящика. Для Sportline доступны два бензиновых и два дизельных двигателя мощностью от 110 кВт (150 л. с.) до 140 кВт (190 л. с.).

Skoda Kodiaq Scout в базовой комплектации оснащен полным приводом и пакетом для плохих дорог. Внешность кроссовера отличается матовым серебристым обвесом и окрашенными в тот же цвет рейлингами на крыше и корпусами наружных зеркал заднего вида. 19-дюймовые колесные диски Crater цвета антрацит довершают эсклюзивный образ автомобиля. На выбор клиентам предлагается два бензиновых двигателя мощностью 110 кВт (150 л. с.) и 132 кВт (180 л. с.), а также два дизельных мотора, развивающих 110 кВт (150 л. с.) и 140 кВт (190 л. с.).

Приборная панель и двери «Скаута» оформлены специальными декоративными вставками, а трехспицевое мультифункциональное рулевое колесо имеет кожаную отделку. Мультимедийная система отображает компас, угол поворота рулевого колеса, высоту над уровнем моря, а также температуру масла и охлаждающей жидкости. Кузов этой версии на девять миллиметров длиннее модели и составляет 4 706 мм. Как и для стандартного кроссовера, клиентам доступен семиместный вариант и один из самых больших багажников в классе. Приедут ли эти версии на российский рынок, пока неизвестно.

двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, новая модель
7 сентября 2017
198



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы