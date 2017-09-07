Skoda представила новые версии Kodiaq

По названиям новых версий можно судить об их стиле исполнения, и кому они адресованы. Skoda Kodiaq Sportline оснащается 19-дюймовыми колесными дисками Triglav цвета антрацит или опциональными 20-дюймовыми дисками Vega. Спортивный темперамент модели подчеркнут в оформлении экстерьера за счет черной решетки радиатора, боковых защитных накладок, окрашенных в цвет кузова и оригинального заднего бампера. Стекла в задней части автомобиля покрыты тонировкой SunSet.

В интерьере задает того черный цвет, а также контрастные серебристые элементы. Спортивные кресла украшает декоративная прострочка, на педалях — накладки из нержавеющей стали и алюминия. Версии, оснащенные DSG, имеют подрулевые лепестки переключения передач, установленные на кожаном трехспицевом штурвале. Фирменный логотип Sportline размещается на передних крыльях и крышке перчаточного ящика. Для Sportline доступны два бензиновых и два дизельных двигателя мощностью от 110 кВт (150 л. с.) до 140 кВт (190 л. с.).