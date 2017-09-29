Какими будут недорогие кроссоверы от марки Borgward

Среднеразмерный кроссовер BX7 и его спортивная версия BX7 TS дебютировали на Франкфуртском автосалоне весной 2015 года, а летом следующего года наладилось производство модели в Китае, на заводе Foton Motor Group под Пекином. Дизайн модели разработан при участии бывшего шеф-дизайнера Saab Эйнара Херейде, того самого, который создал SAAB 900 второго поколения и SAAB 9−5.

Внешне модель напоминает Audi Q5, с которым у него сходны не только формы, но и размеры: длина BX7 составляет 4700 мм — на 70 мм больше Q5. Новая модель оснащается двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 221 л. с., которая создавалась при участии немецкой машиностроительной компании FEV GmbH. Преселективный семиступенчатый «робот» и систему полного привода BX7 позаимствовал у BorgWarner, а электромеханический вариатор для гибридных версий — у Aisin. 401-сильные гибриды имеют запас хода на электричестве до 55 км, а спортивная модификация BX7 TS будет оснащаться бензиновой трехлитровой V-образной «шестеркой». Модель доступна как в переднеприводном варианте, так и в версии 4х4.

Второе детище Borgward, которое ожидается на российском рынке — малоразмерный кроссовер BX5 с 1.8-литровым турбоагрегатом производительностью 190 л. с. и шестиступенчатым «роботом». Он создан на той же платформе, что и старший брат, правда «тележку» пришлось укоротить на 75 мм (до 2685). Габариты BX5 немногим превосходят Volkswagen Tiguan второго поколения: длина — 4490 мм, ширина — 1877 мм. Внешне компактный Borgward сильно напоминает BX7, и это касается не только экстерьера. Единственная несостыковка в салонах — различное расположение восьмидюймового монитора медиасистемы, в остальном интерьер оформлен одинаково. Топовые версии обеих моделей порадуют двухзонным климат-контролем, системой кругового обзора, панорамной крышей, «умным» ключом, электроприводом передних сидений и пр.