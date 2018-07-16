Какой седан лучше кроссовера

Короткий ответ на вопрос, поставленный в заголовке, формулируется так: любой седан лучше! То есть, практически всякий седан для среднестатистического автовладельца предпочтительнее, чем аналогичного размера кроссовер. Это понимаешь, когда объективно взвешиваешь плюсы и минусы от покупки SUV и седана примерно одинаковых габаритов. Во-первых, уже на стадии приобретения второй окажется заметно дешевле первого в аналогичной комплектации. Даже если речь идет о покупке моноприводного «паркетника».

Обычно в качестве главной причины отказа от седана в пользу полноприводного автофетиша называют наличие у кроссовера каких-то внедорожных задатков. Как то: полный привод и больший дорожный просвет. По поводу клиренса сразу посоветуем еще до покупки той или иной модели «вседорожника» ознакомиться с его ТТХ.

Масса SUV имеют дорожный просвет как у среднестатистического седана. Уже одно это чаще всего ставит жирный крест на возможностях таких авто преодолевать хоть какое-то бездорожье. А если приобретается более бюджетный вариант, «переднеприводный кроссовер», например, то тут и говорить нечего: что седан, что «недоприводный вседорожник» оказываются одного поля ягодами.

После того, как умная электроника плотно завладела автомобильной отраслью, о преимуществах полного привода над передним или даже задним можно говорить с большой долей условности.