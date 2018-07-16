Какой седан лучше кроссовера

Выбирая между тем или иным типом кузова, люди частенько не осознают, что на самом деле им надо от машины. Большинство из склоняющихся к кроссоверам граждан переплачивают в погоне за модой и призрачным престижем, теряя в удобстве, практичности, безопасности транспортного средства.
Максим Строкер

Короткий ответ на вопрос, поставленный в заголовке, формулируется так: любой седан лучше! То есть, практически всякий седан для среднестатистического автовладельца предпочтительнее, чем аналогичного размера кроссовер. Это понимаешь, когда объективно взвешиваешь плюсы и минусы от покупки SUV и седана примерно одинаковых габаритов. Во-первых, уже на стадии приобретения второй окажется заметно дешевле первого в аналогичной комплектации. Даже если речь идет о покупке моноприводного «паркетника».

Обычно в качестве главной причины отказа от седана в пользу полноприводного автофетиша называют наличие у кроссовера каких-то внедорожных задатков. Как то: полный привод и больший дорожный просвет. По поводу клиренса сразу посоветуем еще до покупки той или иной модели «вседорожника» ознакомиться с его ТТХ.

Масса SUV имеют дорожный просвет как у среднестатистического седана. Уже одно это чаще всего ставит жирный крест на возможностях таких авто преодолевать хоть какое-то бездорожье. А если приобретается более бюджетный вариант, «переднеприводный кроссовер», например, то тут и говорить нечего: что седан, что «недоприводный вседорожник» оказываются одного поля ягодами.

После того, как умная электроника плотно завладела автомобильной отраслью, о преимуществах полного привода над передним или даже задним можно говорить с большой долей условности.

farm6.static.flickr.com

Особенно в условиях асфальтированных дорог, с которых 90% кроссоверов вообще не съезжают всю свою жизнь. Все пробуксовки тут же нивелируются электроникой, отчего на скользкой поверхности что современный седан, что SUV, скорее всего поведут себя одинаково.

При этом следует помнить, что седан ниже кроссовера. Уже одно это делает его более приспособленным к езде по дорогам — управляемость и стабильность в поворотах очень зависят от высоты центра масс машины. А ведь у вседорожника он по определению выше. Коснувшись темы безопасности, нельзя не отметить, что кроссовер сравнимых с седаном габаритов будет заметно тяжелее последнего. Это означает, что тормозить ему, особенно на скользкой поверхности, будет сложнее в силу более высокой инерции.

Кроме того, большая масса и полноприводная трансмиссия требуют от мотора больших усилий для приведения кроссовера в движение. Поэтому седан с тем же двигателем, что и у кроссовера под капотом (и при одинаковой длине-ширине машин) будет и топлива заметно меньше потреблять, и с разгонной динамикой у него все окажется заметно лучше.

Да и с точки зрения практичности седан чаще всего выигрывает у кроссовера. У седана багажник полностью отделен от салона: никаких запахов от груза, да и поклажа не прилетит водителю в голову при резком торможении или аварии. И высота кромки багажника у седана поменьше будет — погрузка-разгрузка полегче.

седан, кроссоверы
16 июля 2018
1244