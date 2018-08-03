Skoda представила Karoq в новой спецверсии Sportline

Фото: Skoda
Компания Skoda подготовила к Парижскому автосалону-2018, который пройдет в октябре, новую спецверсию кроссовера Karoq Sportline. Спортивный темперамент автомобиля выражается не только в технических характеристиках, но и в дизайне и оснащении. В первую очередь, это единственная среди модификаций, получившая самый мощный в линейке бензиновый мотор.
Светлана Ермолаева

Модификация Sportline обзавелась бензиновым двигателем объемом 2.0 л и мощностью 190 л. с., который работает в паре с DSG-7, привод — только полный. Кроме него, в моторную гамму вошли еще три агрегата: два двухлитровых дизеля, один из которых с отдачей в 190 «лошадей» агрегатируется с семиступенчатой DSG и системой полного привода, и второй — 150-сильный — сочетается как с шестискоростной «механикой», так и с тем же семидиапазонным «роботом».Привод — передний или полный — на выбор.

Третий — бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 150 л. с. — работает с механической или роботизированной КПП, привод возможен как на переднюю ось, так и на все четыре колеса.

Новинку можно сразу узнать по внешнему виду: на передних крыльях дизайнеры разместили логотипы Sportline, оснастили автомобиль бамперами в ином исполнении и колесными дисками черного цвета под названием Mytikas. Еще одним отличительным штрихом стали тонированные стекла и рейлинги черного цвета.

В оформлении интерьера покупателей порадуют спортивные кресла с боковой поддержкой, рулевое колесо, обтянутое перфорированной кожей, и накладки на педали из нержавеющей стали. Приятным дополнением стала виртуальная приборная панель с пятью режимами работы, а также точка доступа Wi-Fi.

Напомним, что Skoda привезет на Международный автосалон в Париж еще одну спецверсию Scout, предназначенную для покорения бездорожья.

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3 августа 2018
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