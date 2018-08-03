Skoda представила Karoq в новой спецверсии Sportline

Модификация Sportline обзавелась бензиновым двигателем объемом 2.0 л и мощностью 190 л. с., который работает в паре с DSG-7, привод — только полный. Кроме него, в моторную гамму вошли еще три агрегата: два двухлитровых дизеля, один из которых с отдачей в 190 «лошадей» агрегатируется с семиступенчатой DSG и системой полного привода, и второй — 150-сильный — сочетается как с шестискоростной «механикой», так и с тем же семидиапазонным «роботом».Привод — передний или полный — на выбор.

Третий — бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 150 л. с. — работает с механической или роботизированной КПП, привод возможен как на переднюю ось, так и на все четыре колеса.

Новинку можно сразу узнать по внешнему виду: на передних крыльях дизайнеры разместили логотипы Sportline, оснастили автомобиль бамперами в ином исполнении и колесными дисками черного цвета под названием Mytikas. Еще одним отличительным штрихом стали тонированные стекла и рейлинги черного цвета.