Автомобили BMW снова подорожали в России

Цены на автомобили в России растут в начале года традиционно. А в этот раз власти вдобавок увеличили акцизы на машины с моторами мощностью более 200 л. с. и подняли утилизационный сбор. Сразу несколько автопроизводителей, реализующих свои авто в нашей стране, готовятся поднять прайсы — в их числе и компания BMW.

Уже с 1 января минимальная цена пятидверного хетчбэка BMW 1-й серии увеличится до 1 550 000 рублей. Купе 2-й серии подорожает до 1 840 000 рублей, 2-я серия Active Tourer — до 1 710 000, а «заряженная» M2 — до 3 590 000. За седан 3-й серии покупателю придется отдать как минимум 1 890 000 целковых, а за 3-ю серию Гран Туризмо — 2 440 000.