Автомобили BMW снова подорожали в России

Фото: BMW
Компания BMW переписала российские прайс-листы на весь модельный ряд. С 1 января автомобили баварской марки подорожают в среднем на 2,5%.
Виктория Базылева

Цены на автомобили в России растут в начале года традиционно. А в этот раз власти вдобавок увеличили акцизы на машины с моторами мощностью более 200 л. с. и подняли утилизационный сбор. Сразу несколько автопроизводителей, реализующих свои авто в нашей стране, готовятся поднять прайсы — в их числе и компания BMW.

Уже с 1 января минимальная цена пятидверного хетчбэка BMW 1-й серии увеличится до 1 550 000 рублей. Купе 2-й серии подорожает до 1 840 000 рублей, 2-я серия Active Tourer — до 1 710 000, а «заряженная» M2 — до 3 590 000. За седан 3-й серии покупателю придется отдать как минимум 1 890 000 целковых, а за 3-ю серию Гран Туризмо — 2 440 000.

Купе 4-й серии обойдется не менее, чем в 2 560 000 рублей, Гран Купе — 2 480 000, кабриолет — 2 930 000. За «горячее» купе с шильдиком M4 дилеры попросят уже от 4 680 000 рублей. Стоимость седана 5-й серии подросла до 2 820 000 «деревянных», его спортивной версии M5 — до 6 700 000. Ценники 6-й серии GT и 7-й серии теперь стартуют с отметки в 3 560 000 и 4 690 000 рублей соответственно.

За самый маленький кроссовер BMW X1 с 1 января придется заплатить от 1 930 000 рублей, новый BMW X2 обойдется минумум в 2 250 000. Прайсы на X3 и X4 начинаются с 2 950 000 и 3 140 000 целковых. X5 и X6 облегчат кошелек не менее, чем на 4 170 000 и 4 890 000 рублей, а их М-модификации — на 7 330 000 и 7 730 000.

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25 декабря 2017
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