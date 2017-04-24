Вечный двигатель: компания Lynk&Co дает пожизненную гарантию на свои машины

Автостроителей тряхнет так сильно, что многие бренды могут просто прекратить свое существование не выдержав конкуренции с теми, кто последует китайско-шведскому примеру. Ведь покупатель однозначно понесет свои денежки тому, кто навсегда снимет с него немалые расходы на ремонт авто. Но вот возможен ли такой подход в торговле автомобилями, выяснил портал «АвтоВзгляд».

На первый взгляд кажется, что зявка Lynk&Co — не более чем рекламный трюк, призванный стимулировать продажи ее машин, на которых, кстати сказать, еще никто не ездил и начало продаж которых откладывается с завидной регулярностью. Зато шумиха вокруг них не утихает вот уже второй год.

Для тех кто не в курсе скажем, что автомобили бренда в теории представляют собой торжество высоких технологий и по технической составляющей, и по торговым схемам. Что касается первой составляющей, то, тут, по большому счету, ничего особенного, хотя все современненько и актуальненько.