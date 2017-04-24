Вечный двигатель: компания Lynk&Co дает пожизненную гарантию на свои машины

Китайская компания Lynk&Co, совместное предприятие Volvo и Geely, объявила о том что собирается предоставлять пожизненную гарантию на свои автомобили. Если это произойдет, то в мировом автопроме будет создан прецедент, который перевернет этот самый автопром верх тормашками.
Александр Ростарчук

Автостроителей тряхнет так сильно, что многие бренды могут просто прекратить свое существование не выдержав конкуренции с теми, кто последует китайско-шведскому примеру. Ведь покупатель однозначно понесет свои денежки тому, кто навсегда снимет с него немалые расходы на ремонт авто. Но вот возможен ли такой подход в торговле автомобилями, выяснил портал «АвтоВзгляд».

На первый взгляд кажется, что зявка Lynk&Co — не более чем рекламный трюк, призванный стимулировать продажи ее машин, на которых, кстати сказать, еще никто не ездил и начало продаж которых откладывается с завидной регулярностью. Зато шумиха вокруг них не утихает вот уже второй год.

Для тех кто не в курсе скажем, что автомобили бренда в теории представляют собой торжество высоких технологий и по технической составляющей, и по торговым схемам. Что касается первой составляющей, то, тут, по большому счету, ничего особенного, хотя все современненько и актуальненько.

Модульная, как сейчас это принято у подавляющего числа автобрендов, платформа, на которой будут выпускаться и кроссоверы, и седаны, и минивэны. В моторной линейке малолитражные турбодвижки, что так же не ново. Возможно появление гибридных или стопроцентных электрических версий, чем нынче так же никого не удивишь.

А вот предложенная бизнес-схема взаимодействия с клиентами куда любопытнее. Исключительно через интернет компания собирается не только продавать машины (не принимать заявки, чем сегодня балуются многие бренды, а именно продавать) но и ремонтировать их. То есть клиент оплачивает транспортное средство, и покупку пригоняют к его дому. А затем через интернет же контролируют ее состояние, своевременность прохождения техобслуживания. На которое владельцу не наду будет ездить — машину заберут в удобном месте и вернут после всех процедур по указанному адресу. И, как уже говорилось выше, бесплатно — по пожизненной гарантии — устранять неисправности, возникшие не по вине владельца.

Вкуснейшее, потрясающее, уникальное предложение. Обманывающее все законы не только бизнеса, где главный профит дилеры (а их только в США у Lynk&Co будет не меньше 500) имеют не от продажи авто, а от его ремонта, но и физики. Ведь гарантировать стойкость кузова от коррозии, даже если он полностью выполнен из нержавейки, верх легкомыслия. Как и утверждать, что установленные на машину двигатели — вечные, износу не подверженные. Так что это, «Большая автомобилная «Панама»?

— Совершенно не обязательно, — комментирует ситуацию автоэксперт Сергей Асланян. — Но только при условии, что фирма будет действовать по принципу «Сломается, но мы почим», то есть гарантировать пожизненное бесплатное исправление поломок-дефектов. Что, правда, для вполне бюджетного, а значит массового бренда (а «линьковские» авто обещают продавать по 20 000−30 000 американских долларов) прямой путь к быстрому и неминуемому банкротству. Подобные затеи хороши для премиум-сегмента. Например, сегодня постройка одного экземпляра суперкара Bugatti Veyron обходится производителю в 6 млн. долларов, а цена автомобиля для клиентов — 1 млн. Но в качестве имиджевой и рекламной составляющих подобная торговля себе в убыток вполне оправдана. Но вряд ли подобный подход годится для китайской компании, ориентирующейся, повторимся, на массового покупателя. Так что, на мой взгляд, революции не будет. Хотя с точки зрения простого автовладельца, очень жаль…

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24 апреля 2017
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