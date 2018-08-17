Всем моделям Ford достанутся настройки от Mustang FP350S

Компания Ford начала раскрывать свои профессиональные тайны: оказывается настройку всех новых серийных моделей независимо от мощности мотора производят гонщики-испытатели высшей категории, которые тренируются на специально подготовленном для этого «горячем» «Мустанге».
Заводская команда испытателей состоит из 10 000 водителей, и только два десятка из них сумели достичь высшей квалификации и получить четвертую категорию. Они то и являются главными тест-пилотами разрабатываемых серийных автомобилей. Основная роль остальных 9980 человек — работа над тем, чтобы попасть в «элитный отряд». Обычный рабочий день такого профессионала начинается так: надеть шлем, огнеупорный костюм и надежно пристегнуться в спортивном «ковше».
Для того, чтобы испытывать и настраивать свежие модели максимально точно, пилоты должны довести все свои жесты и движения до автоматизма. И в этом им помогает необычный тренажер — Ford Mustang FP350S с V-образной «восьмеркой» под капотом мощностью 520 л. с., агрегатированной с шестиступенчатой механической коробкой передач и самоблокирующимся дифференциалом.
Спорткар оборудован специальным электронным блоком, собирающим всевозможные данные о действиях водителя и параметрах автомобиля: таких, как угол поворота руля или время переноса ноги с педали тормоза на педаль сцепления. Это помогает детально разобраться в реакции водителя и улучшить навыки.
Надо сказать, что Mustang FP350S был разработан специально для североамериканских кузовных гонок. Подобный маслкар в Северной Америке может заказать всякий состоятельный поклонник любительских гонок за 115 000 долларов, что по актуальному курсу составляет 7,8 млн. рублей. А вот в Российской линейке Ford спорт кар пока не представлен.