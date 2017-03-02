5 премиальных новинок Женевского автосалона, которые ждут в России

BENTLEY BENTAYGA MULLINER

Британский ультрапремиальный бренд представит на выставке роскошный, а вместе с тем и самый дорогой кроссовер в истории марки. Появление лимитированной версии большого SUV обязано придворному тюнинг-ателье Mulliner, чьи спецы одарили авто двухцветной окраской кузова, посадили его на 22-дюймовые оригинальные диски, а салон украсили комбинированной кожей с перфорацией, вставками из градиентного орехового шпона и часами, инкрустированными золотом и восемью бриллиантами.

Помимо прочего, интерьер Bentayga подсвечивается амбиентной иллюминацией из 15 различных цветов, а в тоннеле меж задних кресел поместился холодильник с отдельным отсеком для льда и хрустальных бокалов ручной работы. В движение все это богатство приводится диким W12, развивающим безумные 608 «скакунов».