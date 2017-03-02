5 премиальных новинок Женевского автосалона, которые ждут в России

Не обязательно жить на Рублевке, чтобы испытывать интерес и даже симпатию к дорогостоящим автомобилям. И в данном случае 87-й международный автосалон в Женеве как никогда порадует фанатов luxury-сегмента. Впрочем, судите сами.
BENTLEY BENTAYGA MULLINER
Британский ультрапремиальный бренд представит на выставке роскошный, а вместе с тем и самый дорогой кроссовер в истории марки. Появление лимитированной версии большого SUV обязано придворному тюнинг-ателье Mulliner, чьи спецы одарили авто двухцветной окраской кузова, посадили его на 22-дюймовые оригинальные диски, а салон украсили комбинированной кожей с перфорацией, вставками из градиентного орехового шпона и часами, инкрустированными золотом и восемью бриллиантами.
Помимо прочего, интерьер Bentayga подсвечивается амбиентной иллюминацией из 15 различных цветов, а в тоннеле меж задних кресел поместился холодильник с отдельным отсеком для льда и хрустальных бокалов ручной работы. В движение все это богатство приводится диким W12, развивающим безумные 608 «скакунов».
FERRARI 812 SUPERFAST
Как не трудно догадаться по названию, новое итальянское купе обладает завидными динамическими характеристиками. Еще бы, ведь в моторном отсеке автомобиля легендарной марки прописался могучий V-образный 12-цилиндровый «атмосферник» мощностью 800 «лошадей» и 718 Нм крутящего момента. Компанию движку составляет скорострельный семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением.
С таким арсеналом 812 Superfast преодолевает первую сотню с места за 2,9 секунды, а его пиковая скорость достигает 340 км/ч. Драйверскому задору способствуют полноприводное шасси, «умная» система контроля боковых скольжений, электроусилитель рулевого колеса и активные аэродинамические элементы.
AUDI RS3 SPORTBACK
Любители «четырех колец» наверняка оценят по достоинству обновленную ингольштадтскую «зажигалку», которая помимо матричной оптики и рубленных граней кузова получила мощнейший 2,5-литровый турбомотор с комбинированным впрыском топлива и мощностью 400 сил. Максимальный крутящий момент движка, знакомого нам по Audi TT RS, составляет 480 Нм. В паре с ним выступает шустрая семискоростная роботизированная коробка передач.
С подобным «вооружением» RS3 Sportback разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды, а его скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Впрочем, за доплату ограничитель можно подвинуть в плюс еще на 30 км.
Помимо прочего, хот-хэтч оснащен перенастроенной адаптивной подвеской, спортивной выпускной системой, керамическими тормозными механизмами и интеллектуальным круиз-контролем, умеющим соблюдать дистанцию до впереди идущего авто вплоть до полной остановки. Полагаем, что пользоваться последним будут лишь самые отъявленные камикадзе.
MERCEDES-BENZ G650 LANDAULET
Если раньше Mercedes-Maybach ассоциировался лишь с непревзойденным по роскоши и комфорту седаном, то теперь будет еще и с внедорожником. Да не абы каким, а с легендарным «Геликом», получившим удлиненную на 578 мм колесную базу и съемную крышу. Причем верх складывается лишь над головами пассажиров заднего ряда — водителю, в чьи обязанности входит только рулить, подобное удовольствие не доступно.
Интерьер, как подобает «Майбаху», выполнен с использованием шикарных и дорогостоящих элементов отделки, а кресла автомобилю достались от последнего S-класса. Что до мотора, то под капотом внедорожника-кабриолета с полуметровым клиренсом нашел свое место злобный 630-сильный V12 с парой турбонагнетателей, который перекочевал сюда из «разгоряченного» G65 AMG.
PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO
А как вам понравится первый в истории знаменитой штутгартской марки «сарай»? Автомобиль, созданный на основе «Панамеры» последнего поколения, получил багажный отсек, способный принять 520 литров груза, а с учетом трансформации сидений — все 1400 л. Крючки, боксы и сеточки прилагаются.
Кстати, сам диван второго ряда теперь рассчитан не на двух, а на трех пассажиров. Только вот среднему из них придется тренировать растяжку, ибо массивный центральный тоннель так или иначе будет доставлять ногам определенный дискомфорт. Впрочем, благодаря возможностям агрегатов, поездка на этом авто длительной не окажется.
В самом простом варианте исполнения универсал оснащается 330-сильным шестицилиндровым турбодвижком, а топовый Panamera Turbo Sport Turismo — угрожающим V8 мощностью 550 л.с. Среди прочих прелестей жизни стоит отметить модернизированную систему подавления кренов, адаптивную подвеску и, конечно же, полный привод.