S-класс по-американски: тест-драйв Cadillac CT6

У себя на родине Cadillac — это символ успеха, процветания и престижа. Владеть американской иконой шика гораздо круче, чем BMW или Mercedes, которые в России традиционно считаются показателями достатка.

Впрочем, изделиями немецкой двойки уже давно никого не удивить, а вот автомобилем из серии «имидж — все» заставить жадно глотать слюни поклонников германского автопрома и прочих завистников можно еще как.

Именно для этого в Россию вальяжно и пафосно вкатился большой седан представительского класса по имени СТ6.