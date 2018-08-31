S-класс по-американски: тест-драйв Cadillac CT6

Бренд Cadillac ассоциируется у нас с громадиной Escalade. Это любимый внедорожник успешных и целеустремленных, не зомбированных немецким премиумом, а заодно и понимающих в стиле и роскоши. Все то же самое и даже больше — в новом «президентмобиле» с литерой CT6.
У себя на родине Cadillac — это символ успеха, процветания и престижа. Владеть американской иконой шика гораздо круче, чем BMW или Mercedes, которые в России традиционно считаются показателями достатка.
Впрочем, изделиями немецкой двойки уже давно никого не удивить, а вот автомобилем из серии «имидж — все» заставить жадно глотать слюни поклонников германского автопрома и прочих завистников можно еще как.
Именно для этого в Россию вальяжно и пафосно вкатился большой седан представительского класса по имени СТ6.
Рубленный острогранный дизайн Cadillac — фирменная фишка. Этот 5,2-метровый лимузин настолько хорошо «слажен», что неумолимо притягивает к себе восхищенные взгляды. Сначала обыватели путают его с младшим братом CTS, однако, увидев размеры машины, тут же извиняются перед самими собой и вглядываются в него с еще большим интересом.
Вертикальные светодиодные передние фары и задние фонари, характерная решетка радиатора, высокая поясная линия, исполинские 20-дюймовые колеса — вот, что делает СТ6 крутым и бескомпромиссным!
Его внешний облик мускулист, стремителен и элегантен одновременно. В таком автомобиле одинаково стильно и по-королевски будут себя ощущать и преуспевающий бизнесмен, и городской плейбой, и бородатая звезда шоу-бизнеса или его гладко выбритая подружка.
Интерьер Cadillac CT6 проработан весьма тщательно и это видно невооруженным глазом. Прекрасная отделка высококачественными кожей и деревом, простор и ароматизация в салоне умиротворяют. Человеческое тело здесь словно проваливается в бездну удобных сидений с 20-ю электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и функцией точечного массажа.
Полностью цифровая приборная панель, реальных клавиш минимум, а вот виртуальных на большом мониторе хоть отбавляй. С непривычки, кстати, придется попотеть, чтобы разобраться со всеми встроенными системами.
Рядом с подлокотником есть беспроводная зарядка для мобильного телефона, порадовало салонное зеркало с функцией трансляции потокового видео с камеры заднего вида. Так скоро даже Джеймсу Бонду нас нечем будет удивить.
Вспомогательной электроники тут столько, что перечислять весь функционал придется пару добрых часов. Тут тебе и интернет, и система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, и система предотвращения столкновения, и круговой обзор, и контроль за объектами в слепых зонах, и функция удержания в полосе… и… и… и… так далее.
Cadillac CT6 — это не просто умный автомобиль, он подчас гораздо умнее своего хозяина'! Сидя за его рулем невольно признаешь превосходство современных технологий над жалкими homo sapiens. Похоже, SkyNet все же захватит этот мир.
Ну, хватит лирики — боссу пора в путь. Причем совсем не хочется скучать на диване — падаю в руль. Нажимаю кнопочку Start на панели и… ничего не происходит. Точнее, мотор завелся, однако его совсем не слышно. Превосходная шумоизоляция, черт возьми! А ведь под капотом притаился 335-сильный 3,6-литровый V6, прекрасно уживающийся с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Да, конечно вы не услышите грозного басовитого рыка гигантского «эскалэйдовского» 6,2-литрового V8, но динамикой «шестерки» разочарованы не будете — СТ6 легко укладывается в 8 секунд при разгоне с места до 100 км/ч, что весьма шустро для столь большой и тяжеленной машины.
Но самое интересное, что американцам удалось сохранить основную концепцию Cadillac: какой бы он ни был мощности, гонять на нем совсем не хочется. Даже несмотря на адаптивное шасси Magnetic Ride Control, мощные тормоза Brembo и систему активного подруливания задних колес (кстати, очень помогает при разворотах и парковке).
Этот лимузин создан для спокойной, размеренной и благородной езды, отчасти поэтому инженеры допустили некоторые крены и раскачку. Комфорт здесь поставлен во главу угла.
В этом Cadillac можно ездить с шофером в будние дни на работу, развалившись на заднем ряжу с персональной мультимедиа, климат-контролем и высококлассной стереосистемой Bose Panaray, а в выходной день самостоятельно сесть за руль и махнуть… да куда угодно. Благо, что расход топлива в 13 литров в городском цикле и всего 7,3 (!) литра на трассе позволяют ехать хоть на край света.
У нас на тесте оказалась самая дорогая версия машины в комплектации Platinum. За такой СТ6 дилеры попросят 5,2 миллиона рублей (базовый вариант Luxury стоит 4 миллиона), и у вас не будет разве что «присосок» на дверях. Если проводить некоторую аналогию с мастодонтом представительского класса — штутгартским S-klasse, то разница в стоимости будет такова, что за цену Mercedes вы сможете купить не только Cadillac СТ6, но и еще машину жене/дочке на сдачу.
И потом: не забывайте, что новый лимузин для президента США Дональда Трампа компания General Motors строит на базе Cadillac CT6. А значит, что при встрече с друзьями, вы сможете смело говорить, перефразируя героя знаменитого фильма: «такая только у меня и у президента Америки».