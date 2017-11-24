Harley-Davidson отдыхает: почему за границей так любят росиийский мотоцикл «Урал»

Времена, когда «Урал» относился к классу тяжелых мотоциклов давно прошли. Во времена полуторалитровых «туристов» смешно вспоминать, что в СССР гаишники запрещали отцеплять коляску от «Урала», полагая, что водитель просто не совладает с ним без дополнительной точки опоры.

Сегодня Ural, а именно так называются нынешние байки Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ), относится к среднекубатурным мотоциклам. И пусть прямых конкурентов в мире у него нет, ибо серийно на сегодняшний день мотоциклы с колясками не делает никто, ряд параметров позволяет сравнивать Ural с кучей иномарок вроде Harley-Davidson Street 750, Triumph Bonneville T100, Moto Guzzi V7 и Ducati Scrambler — ретро возвращается в моду.

Но если все вышеперечисленные мотоциклы построены вокруг современных агрегатов, то Ural принципиально не изменился. Впрочем, нововведений довольно много: доля импортных комплектующих перевалила за 50%, да и качество вышло на совершенно иной уровень. В чем убедились райдеры портала «АвтоВзгляд» и сайта Omoimot.ru.