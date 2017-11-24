Harley-Davidson отдыхает: почему за границей так любят росиийский мотоцикл «Урал»

Фото omoimot.ru
Россияне старшего поколения, даже не будучи мотоциклистами, еще, наверное, помнят о таком чуде российского мотопрома, как тяжелый мотоциклов «Урал». Для одних он был первым байком, для других — воспоминанием из детства о поездках в люльке или ржавой куче металла на соседних шести сотках. И если прошлое у мотоцикла богатое, то в настоящем не все наши соотечественники знают даже о существовании завода!
Дмитрий Федотов

Времена, когда «Урал» относился к классу тяжелых мотоциклов давно прошли. Во времена полуторалитровых «туристов» смешно вспоминать, что в СССР гаишники запрещали отцеплять коляску от «Урала», полагая, что водитель просто не совладает с ним без дополнительной точки опоры.

Сегодня Ural, а именно так называются нынешние байки Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ), относится к среднекубатурным мотоциклам. И пусть прямых конкурентов в мире у него нет, ибо серийно на сегодняшний день мотоциклы с колясками не делает никто, ряд параметров позволяет сравнивать Ural с кучей иномарок вроде Harley-Davidson Street 750, Triumph Bonneville T100, Moto Guzzi V7 и Ducati Scrambler — ретро возвращается в моду.

Но если все вышеперечисленные мотоциклы построены вокруг современных агрегатов, то Ural принципиально не изменился. Впрочем, нововведений довольно много: доля импортных комплектующих перевалила за 50%, да и качество вышло на совершенно иной уровень. В чем убедились райдеры портала «АвтоВзгляд» и сайта Omoimot.ru.

Фото omoimot.ru

Тестовый мотоцикл, даром, что выпущен в нынешнем году, относится еще к 2016 модельному году, поэтому спидометр на нем еще старый, не менявшийся со времен СССР. Однако, на аппаратах, выпущенных чуть позже, поменялся и он — контрольные лампы, среди которых теперь есть и «чек энджин», переехали в «блюдце» спидометра. Помимо этого изменилось сиденье коляски, под которым появился лоток для мелочей, поменялся дизайн накладки подножки коляски, а рычаг стояночного тормоза переехал от КП на руль.

В остальном мотоцикл не изменился, и купить такой можно хоть сегодня. И пусть ценник в 723 000 рублей, которые попросят за Gear Up, может показаться завышенным, в сегменте среднекубатурных классиков это предложение выглядит вполне честным. Да и комплектации смогут позавидовать многие: в штатный набор инструментов входит не только комплект гаечных ключей, насос, монтажки и перчатки, но и набор флаконов с краской под каждый цвет камуфляжа.

Да, список может показаться странным, однако он оправдан тем, что девяносто процентов мотоциклов, выпускаемых заводом сегодня, уходят на экспорт, в том числе и в страны с дюймовой системой. Где в американской или австралийской глубинке свежеиспеченному владельцу «Урала» искать метрический инструмент или код краски, использовавшейся на заводе?

Фото omoimot.ru

На этом основные отличия от мотоцикла из детства и заканчиваются: множество новых мелочей не смогли изменить сути железного мотоцикла, рассчитанного на службу в армии и подъем народного хозяйства. Подвески? Забудьте! Они рассчитаны на полную загрузку и боекомплект — даже с моими 120 килограммами амортизаторы передней рычажной вилки сжиматься на лежачих полицейских не спешат.

Впрочем, ситуацию отчасти спасают огромные 19-дюймовые спицованные колеса и, как встарь, подрессоренное водительское седло, но о каком-либо комфорте говорить трудно. Зато стабильность на высоте — крены в поворотах практически отсутствуют: маневрировать порой круче, чем на автомобиле.

Достаточно и тормозов: дисковые механизмы установлены не только спереди и сзади, но и на колесе коляски, благодаря чему динамика замедления достойная. Недостает разве что ABS, но разработка такой системы для трехколесной конструкции наверняка стоит не дешево, а европейские требования к сертификации мотоциклов с колясками позволяют обходиться без нее, поэтому даже ожидать появления антиблокировки не стоит.

Фото omoimot.ru

А вот инжектор, появление которого во многом было обусловлено ужесточением требований к токсичности выхлопа, несколько лет назад стал настоящей революцией. Больше никаких подсосов, топливных краников и постоянных регулировок. Повернул ключ в замке зажигания, послушал пару секунд жужжание электрического насоса, коснулся кнопки стартера — и старый добрый «оппозит» зашелестел.

Именно зашелестел, а не захрустел, зазвенел и зажужжал: импортные шестерни ГРМ и генератор позволяют наслаждаться звуками толкателей клапанов (мотор-то нижневальный!) да шумом сухого сцепления. Идиллия! Да и тянет неплохо — много «низов», приличная середина, не слишком много вибраций.

Жаль, что коробка передач хотя и стала работать лучше, не далеко ушла от пращуров и требует привыкания, сопровождающегося хрустом при переключениях. Как и подключение передачи заднего хода, для которого на КП предусмотрен отдельный рычажок, расположенный рядом с рычагом подключения привода колеса коляски.

  • Фото omoimot.ru
  • Фото omoimot.ru

Макнуть в грязь этого красавца я так и не успел, ограничившись городским тестом, где Ural привлекает к себе внимания больше, чем рычащий суперкар. Идеальный мотоцикл выходного дня и аппарат для дальних путешествий, но на каждый день… Впрочем, фанаты эстетики «честного» железа готовы мириться и не с такими неудобствами.

автопродажи, авторынок, байки, мототехника
24 ноября 2017
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