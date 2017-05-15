ГИБДД Москвы по-прежнему оформляет ДТП по два часа

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»
Словосочетание «оформить аварию» вызывает у российских автовладельцев широкую палитру самых разных чувств: от вселенской печали до безграничной агрессии. А все потому, что в нашей стране процесс документирования ДТП должным образом не налажен до сих пор. Так, даже в столице гаишный экипаж нередко приходится ждать более двух часов.
Виктория Базылева

И как тут не вспомнить, что буквально несколько лет назад в Административном регламенте существовала норма, согласно которой сотрудники ГИБДД должны были приезжать на место происшествия не позднее, чем через 20 минут. Да, этот норматив касался лишь тех дорожных инцидентов, в результате которых пострадали люди, но и его из гаишных документов впоследствии убрали, хотя, на наш взгляд, такой пункт стоило бы вернуть. Причем применительно не только к авариям с ранеными и погибшими, но и к тем ДТП, в которых пострадало исключительно «железо». Поскольку двухчасовое ожидание полицейских (а иногда оно затягивается до пяти-шести часов) вполне сопоставимо с причинением легкого вреда здоровью: стрессы, мигрени, повышение давления и прочее. И вот очередной тому пример.

Зацепить припаркованный автомобиль или оказавшийся так не кстати низкий заборчик в условиях битком набитых стоянок проще простого: причем как достаточно опытному рулевому, так и только познающему азы мастерства вождения автомобилисту. Некоторые предусмотрительные автовладельцы предпочитают регулярно вносить денежку, оформляя полис КАСКО, в надежде сохранить нервы и душевное спокойствие в случае подобного казуса. Однако, к великому сожалению, от необходимости провести неопределенное количество времени в ожидании «спешащих» на помощь сотрудников ГИБДД в большинстве случаев эта бумажка не спасет.

Фото: www.pluska.sk

Так, и с автором этих строк на минувшей неделе приключилась неприятная ситуация: наклонившееся от майского снега дерево, которое я приметила слишком поздно, «прокатилось» по крыше автомобиля в момент выполнения маневра в узком московском дворике. Да-да, «женщины паркуются хуже мужчин», «обезьяна с гранатой», «не пускать баб за руль» — но речь здесь пойдет совсем о другом.

Для обращения в страховую компанию по КАСКО мне требовалась справка о ДТП. К несчастью, инцидент произошел в самое неудобное время, которое только можно представить — вечер пятницы. В затяжных пробках, охвативших большую часть мегаполиса, простаивают утомившиеся за неделю офисные работники, навострившие из города лыжи дачники и «оперативные» сотрудники ГИБДД, свидания с которыми я ждала в тот вечер со жгучим нетерпением.

Осознав весь масштаб катастрофы, немедленно обратилась в службу вызова экстренных служб по номеру 112. Долго ждать ответа не пришлось — практически сразу после того, как автоответчик проговорил «заученный» текст, трубку взяла достаточно вежливая сотрудница. Она попросила предоставить некоторые данные (фамилия, адрес, телефон, марка машины, модель, госномер, количество пострадавших) и заверила, что моя заявка принята: «Пожалуйста, ожидайте».

Фото: www.ppautobrokersmiami.com

Зная о том, что творится на дорогах, я и не рассчитывала скоро покинуть машину. Однако по прошествии часа и десяти минут, когда светофор в приложении «Яндекса» позеленел, мне ничего не оставалось, как повторно набрать три цифры и поинтересоваться, а стоит ли сегодня вообще ждать сотрудников?

Ничего не объяснив, меня зачем-то снова «прогнали» по анкете: фамилия, машина, пострадавшие… И только в конце разговора девушка сказала, что передала заявку повторно, «раз вы так долго уже ждете». Любезный оператор, помимо прочего, продиктовала номер телефона дежурной части полка ДПС по моему округу и посоветовала поинтересоваться о местонахождении инспектора у них.

Но дежурным общаться, видимо, не хотелось: брать трубку на другом конце никто не спешил. Повторную попытку я совершила, когда запасы воды и еды подошли к концу, а планы на вечер неприлично сдвинулись: время ожидания сотрудников на тот момент составляло уже полтора часа. Согласна, вполне адекватный срок, но только если опустить тот факт, что моя крошечная авария случилась в четырех километрах от Tретьего транспортного кольца, а не в глухом лесу где-то на трассе.

Фото: www.oppositelock.kinja.com

Дежурный инспектор-экстрасенс (он даже не поинтересовался, где я нахожусь, что за машина и что за авария) на мой вопрос: «Сколько еще ждать?» строго констатировал: «Аварий много, ждите». А примерно через полчаса наконец раздался звонок с незнакомого номера: инспектор, который спешил на помощь, кружил вокруг да около, пытаясь меня отыскать — при передаче заявки ему продиктовали не тот адрес… Хорошо, что ошиблись лишь номером дома, а не улицей и не городом.

Сотрудники ГИБДД появились на месте происшествия спустя два часа и шесть минут после моего первого обращения в 112 и сообщили, что мою заявку получили лишь… пятнадцать минут назад. И, казалось бы, все хорошо, процесс пошел — да как бы не так: оказалось, что у инспекторов какие-то неполадки с компьютером, и за справкой о ДТП мне нужно явиться через некоторое время в группу разбора.

И по итогу этого «прекрасного» вечера, поставившего точку в и без того непростой трудовой неделе, ухудшилось не только мое шаткое девичье настроение, но и самочувствие — давление скакануло так, что хоть «скорую» вызывай. И это не говоря о том, что пятничный вечер, как и предстоящие выходные, был безнадежно испорчен. А ведь всего этого можно было бы избежать, будь в гаишном регламенте конкретные временные нормы…

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15 мая 2017
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