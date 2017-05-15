ГИБДД Москвы по-прежнему оформляет ДТП по два часа

И как тут не вспомнить, что буквально несколько лет назад в Административном регламенте существовала норма, согласно которой сотрудники ГИБДД должны были приезжать на место происшествия не позднее, чем через 20 минут. Да, этот норматив касался лишь тех дорожных инцидентов, в результате которых пострадали люди, но и его из гаишных документов впоследствии убрали, хотя, на наш взгляд, такой пункт стоило бы вернуть. Причем применительно не только к авариям с ранеными и погибшими, но и к тем ДТП, в которых пострадало исключительно «железо». Поскольку двухчасовое ожидание полицейских (а иногда оно затягивается до пяти-шести часов) вполне сопоставимо с причинением легкого вреда здоровью: стрессы, мигрени, повышение давления и прочее. И вот очередной тому пример.

Зацепить припаркованный автомобиль или оказавшийся так не кстати низкий заборчик в условиях битком набитых стоянок проще простого: причем как достаточно опытному рулевому, так и только познающему азы мастерства вождения автомобилисту. Некоторые предусмотрительные автовладельцы предпочитают регулярно вносить денежку, оформляя полис КАСКО, в надежде сохранить нервы и душевное спокойствие в случае подобного казуса. Однако, к великому сожалению, от необходимости провести неопределенное количество времени в ожидании «спешащих» на помощь сотрудников ГИБДД в большинстве случаев эта бумажка не спасет.