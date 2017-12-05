Опасно ли на самом деле обгонять машину ДПС?

Многие водители, завидев перед собой корму патрульного авто ДПС начинают «стесняться» и не обгоняют полицейских даже если ПДД этому никаких преград не устанавливают. Оправдано ли такое поведение на дороге?
Тимофей Жакал

Портал «АвтоВзгляд» недавно уже освещал распространенную дорожную ситуацию, когда водителю приходится обгонять патрульную машину экипажа ДПС. В ней мы рассказали о возможных «подводных камнях», кроющихся за этим маневром. Однако, судя по отзывам наших читателей, не все из них оказались согласны с трактовкой существующих дорожно-полицейских реалий, изложенной в той публикации. Поэтому мы решили вернуться к данной теме еще раз.

Итак, ситуация: едем по трассе (или по улице) и в какой-то момент нагоняем полицейскую машину, следующую в попутном с нами направлении. В самом общем случае, если ты не нарушаешь ПДД, то особое внимание со стороны правоохранителей тебе, как говорится, «не светит». Но тут в мозгах «зажигается лампочка» чего-то холопского или, если хотите, «первобытно-общинного» и российский водитель даже не думает, а ощущает на подсознательном уровне: «а вдруг господа силовики соизволят обидеться когда я их обгоню, и сделают мне за это что-то нехорошее»?!

На самом деле, отчасти это правда: барско-опричные замашки проявляются в поведении достаточно значительного числа «организмов», одетых в полицейскую форму. Но далеко не у всех.

Поэтому законопослушному автомобилисту ожидать беды от любого встречного сотрудника, конечно, можно, но большого смысла в этом не видится. ПДД по поводу обгона машины ДПС высказываются однозначно. Согласно им запрещено обгонять машину в полицейской раскраске с включенными сиреной и проблесковым маячком. А если дпсник с включенной сиреной и «люстрой» сопровождает колонну или другую машину, то обгонять нельзя и их.

Но! Стоит помнить, что ПДД называют «обгоном» маневр опережения другого транспортного средства, сопряженный с выездом на полосу встречного движения. Это ключевой нюанс: полицейская машина может хоть вся обсигналиться и обмигаться люстрой, но если вы с ней едете в соседних полосах по на одной стороне движения многополосного шоссе ваш маневр обгоном считаться не будет, это — «опережение».

И если вы не мчитесь с явным и большим превышением разрешенной скорости, на машине с присутствующими на положенных местах госномерами, которая не похожа на одну из разыскиваемых «тачек», опережаемый полицейский экипаж почти наверняка даже внимания на вас не обратит.

встречная полоса, превышение скорости, сплошная линия, ПДД, ГИБДД
5 декабря 2017
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