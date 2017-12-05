Опасно ли на самом деле обгонять машину ДПС?

Портал «АвтоВзгляд» недавно уже освещал распространенную дорожную ситуацию, когда водителю приходится обгонять патрульную машину экипажа ДПС. В ней мы рассказали о возможных «подводных камнях», кроющихся за этим маневром. Однако, судя по отзывам наших читателей, не все из них оказались согласны с трактовкой существующих дорожно-полицейских реалий, изложенной в той публикации. Поэтому мы решили вернуться к данной теме еще раз.

Итак, ситуация: едем по трассе (или по улице) и в какой-то момент нагоняем полицейскую машину, следующую в попутном с нами направлении. В самом общем случае, если ты не нарушаешь ПДД, то особое внимание со стороны правоохранителей тебе, как говорится, «не светит». Но тут в мозгах «зажигается лампочка» чего-то холопского или, если хотите, «первобытно-общинного» и российский водитель даже не думает, а ощущает на подсознательном уровне: «а вдруг господа силовики соизволят обидеться когда я их обгоню, и сделают мне за это что-то нехорошее»?!

На самом деле, отчасти это правда: барско-опричные замашки проявляются в поведении достаточно значительного числа «организмов», одетых в полицейскую форму. Но далеко не у всех.