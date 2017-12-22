Как доказать, что в тебя въехали задним ходом

Фото www.safebee.com
Представьте ситуацию, когда в пробке или на светофоре впереди стоящая машина вместо того, чтобы продолжить движение дальше, срывается вдруг назад и разбивает переднюю часть вашего авто. Далеко не факт, что водитель, перепутавший педаль газа с тормозом, окажется порядочным человеком и сразу признает свою вину…
Иван Флягин

Чаще всего в такой ситуации действует расхожее правило — виноват тот, кто сзади. Никто не отменял пункт 9.10 ПДД, устанавливающий, что «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». Без сомнения, это один из самых показательных случаев, когда настоящей палочкой-выручалочкой будет видеорегистратор. Видеозапись не оставит шансов бессовестному «чайнику» и расставит все точки над i.

В другом случае можно попытаться собрать информацию с других средств видеофиксации, оказавшихся рядом с местом аварии на окрестных столбах и зданиях, хотя неизвестно, сколько это займет времени. Постарайтесь также найти свидетелей (минимум — двух, но лучше больше), которые согласятся дождаться полицейских, чтобы внести свои показания в протокол. В любом случае не поленитесь сделать максимум фотографий в районе ДТП, фиксируя мельчайшие детали, особенно характер повреждения в месте контакта автомобилей. Опытный гаишник или страховой агент при желании почти всегда установит факт движения задним ходом и найдет достаточно улик, свидетельствующих о вашей невиновности. К сожалению, чем больше была скорость встретившей вас машины и чем значительнее повреждения, тем ярче и убедительней будут следы, по которым можно установить правду.

Например, если впереди стоящий автомобиль сильно дернулся и успел затормозить, то первым доказательством будут следы тормозного пути, направленные в обратную сторону. Обычно в таких экстренных ситуациях люди нажимают на педаль мгновенно и с большой силой. Это дает шанс, что рисунок на асфальте будет отчетливым. Если даже водитель не успел затормозить, найдутся другие свидетельства. О многом расскажет место и характер осыпания грязи под автомобилем виновника. Если он сдавал назад, то грязь из-под заднего бампера окажется под ним, а не наоборот. Кроме того, чаще всего комья прессованной пыли и глины скапливаются в районе колесных арок и брызговиков.

Так что, если машина сдавала назад и врезалась, то грязь останется на асфальте ближе к ее передней части. В случае повреждения элементов экстерьера, направление движения автомобиля можно определить по такой же схеме, установив разлет и радиус падения осколков стекла или пластика. О многом скажет характер повреждений, а также наличие и направление потертостей в месте соприкосновения.

В частности, с помощью этого можно зафиксировать тот факт, что в момент аварии вы не успели сдвинуться с места, и ваша машина стояла на месте. Все эти мелочи следует сфотографировать. Если удастся доказать, что впереди стоящий автомобиль двигался задним ходом, то без сомнения он должен отвечать за нарушение пункта 8.12 ПДД: «движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения».

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22 декабря 2017
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