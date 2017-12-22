Как доказать, что в тебя въехали задним ходом

Чаще всего в такой ситуации действует расхожее правило — виноват тот, кто сзади. Никто не отменял пункт 9.10 ПДД, устанавливающий, что «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». Без сомнения, это один из самых показательных случаев, когда настоящей палочкой-выручалочкой будет видеорегистратор. Видеозапись не оставит шансов бессовестному «чайнику» и расставит все точки над i.
В другом случае можно попытаться собрать информацию с других средств видеофиксации, оказавшихся рядом с местом аварии на окрестных столбах и зданиях, хотя неизвестно, сколько это займет времени. Постарайтесь также найти свидетелей (минимум — двух, но лучше больше), которые согласятся дождаться полицейских, чтобы внести свои показания в протокол. В любом случае не поленитесь сделать максимум фотографий в районе ДТП, фиксируя мельчайшие детали, особенно характер повреждения в месте контакта автомобилей. Опытный гаишник или страховой агент при желании почти всегда установит факт движения задним ходом и найдет достаточно улик, свидетельствующих о вашей невиновности. К сожалению, чем больше была скорость встретившей вас машины и чем значительнее повреждения, тем ярче и убедительней будут следы, по которым можно установить правду.