Как доказать, что в тебя въехали задним ходом

Например, если впереди стоящий автомобиль сильно дернулся и успел затормозить, то первым доказательством будут следы тормозного пути, направленные в обратную сторону. Обычно в таких экстренных ситуациях люди нажимают на педаль мгновенно и с большой силой. Это дает шанс, что рисунок на асфальте будет отчетливым. Если даже водитель не успел затормозить, найдутся другие свидетельства. О многом расскажет место и характер осыпания грязи под автомобилем виновника. Если он сдавал назад, то грязь из-под заднего бампера окажется под ним, а не наоборот. Кроме того, чаще всего комья прессованной пыли и глины скапливаются в районе колесных арок и брызговиков.

Так что, если машина сдавала назад и врезалась, то грязь останется на асфальте ближе к ее передней части. В случае повреждения элементов экстерьера, направление движения автомобиля можно определить по такой же схеме, установив разлет и радиус падения осколков стекла или пластика. О многом скажет характер повреждений, а также наличие и направление потертостей в месте соприкосновения.

В частности, с помощью этого можно зафиксировать тот факт, что в момент аварии вы не успели сдвинуться с места, и ваша машина стояла на месте. Все эти мелочи следует сфотографировать. Если удастся доказать, что впереди стоящий автомобиль двигался задним ходом, то без сомнения он должен отвечать за нарушение пункта 8.12 ПДД: «движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения».