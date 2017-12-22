Сколько и когда нужно давать чаевых заправщику АЗС

Давать или не давать чаевые работнику АЗС — вопрос достаточно спорный. Например, существуют бензоколонки, где машину клиента всегда заправляет заправщик, и водителя просто не допускают до этого «священнодействия». Платить ли стандартные 10–20–50 рублей в карман персонала в этом случае? Или, к примеру, как бывает при наплыве клиентов, услуги работника АЗС ограничиваются лишь вскрытием бензобака и втыканием в него «пистолета». Не «отщелкнулась» ли подача топлива, не выплескивается ли оно в процессе заправки — пусть водитель сам как-нибудь разбирается. За что платить работнику в таком случае?

У сторонников безусловной раздачи «чаевых» есть и чисто эмоциональные резоны. Например, некоторые считают, что работник АЗС, таксист, официант и прочие подобные виды деятельности это не профессия, а способ хоть как-то перебиться, чтобы не помереть с голоду, как говорится. А раз так, то помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию не просто можно, но и нужно. Поэтому чаевые давать необходимо всегда. Диаметрально противоположной точки зрения придерживается также немало людей. Рассуждают они так: «чаевые буду давать только тогда, когда мне в бухгалтерии ежемесячно начнут лишних 10—15% к зарплате доплачивать — на чай, так сказать»!