Сколько и когда нужно давать чаевых заправщику АЗС

Почти на каждой АЗС присутствует «специально обученный» человек, в обязанности которого входит приставать к приезжающим заправить свое авто водителям с вопросами из серии: «вам какой залить?», «вам помочь?» и т. п. По окончании заливки топлива в машину наступает момент, когда нужно определиться: отблагодарить услужливого работника или вообще не стоит этого делать?
Максим Строкер

Давать или не давать чаевые работнику АЗС — вопрос достаточно спорный. Например, существуют бензоколонки, где машину клиента всегда заправляет заправщик, и водителя просто не допускают до этого «священнодействия». Платить ли стандартные 10–20–50 рублей в карман персонала в этом случае? Или, к примеру, как бывает при наплыве клиентов, услуги работника АЗС ограничиваются лишь вскрытием бензобака и втыканием в него «пистолета». Не «отщелкнулась» ли подача топлива, не выплескивается ли оно в процессе заправки — пусть водитель сам как-нибудь разбирается. За что платить работнику в таком случае?

У сторонников безусловной раздачи «чаевых» есть и чисто эмоциональные резоны. Например, некоторые считают, что работник АЗС, таксист, официант и прочие подобные виды деятельности это не профессия, а способ хоть как-то перебиться, чтобы не помереть с голоду, как говорится. А раз так, то помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию не просто можно, но и нужно. Поэтому чаевые давать необходимо всегда. Диаметрально противоположной точки зрения придерживается также немало людей. Рассуждают они так: «чаевые буду давать только тогда, когда мне в бухгалтерии ежемесячно начнут лишних 10—15% к зарплате доплачивать — на чай, так сказать»!

Если же систематизировать причины, по которым водители не хотят платить чаевых на заправках, то список получится гораздо более внушительный, нежели количество аргументов «за». Самый главный — «заправщики и так зарплату получают». Но в последнее время, когда люди в массе своей переходят на расчеты банковскими карточками, оказывается, что у многих просто нет в кармане денег, только карточка, с которой заправщику чаевых не «отсыпешь». Некоторые водители не желают даже копейки заплатить за навязанную услугу.

А многие автовладельцы не хотят платить за поцарапанную «пистолетом» краску в районе бензобака, облитый бензином кузов, не закрытый после заправки лючок бензобака и прочее раздолбайство заправщиков. Делая вывод из вышесказанного, можно сказать так: давать чаевые нужно лишь тогда, когда хозяин автомобиля воспользовался услугами заправщика, и у него нет нареканий к качеству предоставленного сервиса. А в случае, если водитель отказывается от предложенной работником помощи и заправляет свое авто сам, то о каких-либо благодарностях этому персонажу с АЗС речи быть не может.

АЗС, бензин
22 декабря 2017
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