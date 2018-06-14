Когда водитель обязан пропускать пешеходов вне «зебры»

Пожалуй, для сотрудников ГИБДД это один из самых доступных способов поймать нарушителя и выписать ему штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Именно такую ответственность для водителя предусматривает Административный кодекс, если тот проигнорирует права других участников движения (статья 12.18).

То есть указанные санкции грозят за невыполнение требования ПДД уступить дорогу «пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении». Обратите внимание, в тексте ничего не сказано о регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, зато ключевым словосочетанием является «преимущество в движении».

Кто и в каких случаях обладает этим преимуществом подробно описано в ПДД. Например, при выезде с прилегающей территории, водитель должен уступить дорогу всем участникам дорожного движения, включая пешеходов, которые по ней двигаются.