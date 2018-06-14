Когда водитель обязан пропускать пешеходов вне «зебры»

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Для автолюбителей первые сигналы, говорящие о необходимости пропустить прохожих, — это «зебра» и знак пешеходного перехода. Однако «безлошадные» имеют преимущества также в других случаях, и если этого не знать, легко нарваться на штраф…
Иван Флягин

Пожалуй, для сотрудников ГИБДД это один из самых доступных способов поймать нарушителя и выписать ему штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Именно такую ответственность для водителя предусматривает Административный кодекс, если тот проигнорирует права других участников движения (статья 12.18).

То есть указанные санкции грозят за невыполнение требования ПДД уступить дорогу «пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении». Обратите внимание, в тексте ничего не сказано о регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, зато ключевым словосочетанием является «преимущество в движении».

Кто и в каких случаях обладает этим преимуществом подробно описано в ПДД. Например, при выезде с прилегающей территории, водитель должен уступить дорогу всем участникам дорожного движения, включая пешеходов, которые по ней двигаются.

Кроме того, и при съезде с улицы водитель обязан пропустить прохожих и велосипедистов, путь которых он пересекает (пункт 8.3 ПДД). Например, если въезд на автозаправку с главной дороги пролегает через линию тротуара, то в этом месте преимущество имеют пешеходы и велосипедисты. Вне зависимости от наличия «зебры».

Даже, если речь не идет о съезде на прилегающую территорию, при повороте направо или налево водитель обязан уступить всем дорогу (пункт 13.1 ПДД). Иными словами, если на нерегулируемом перекрестке проезжая часть пересекается с тротуаром, и там нет «зебры», преимущество движения сохраняется за пешеходом.

К тому же каждый водитель должен знать, что прохожие считаются полноправными хозяевами не только тротуаров, но и проезжей части в жилых зонах, обозначенных соответствующими знаками (5.21). В то же время в ПДД их преимущества в движении разумно ограничены оговоркой: для автомобилей они не должны создавать необоснованные помехи.

Соответственно при движении в жилой зоне, а также при выезде из нее водители должны уступить дорогу другим участникам движения (пункт 17.3). Кроме того, это касается и дворовых территорий.

автоправо, штрафы, группа разбора, ПДД, пешеходы, зебра, безопасность дорожного движения
14 июня 2018
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