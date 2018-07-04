За перевозку родственников и друзей можно получить штраф в 15 000 рублей

Вот скажите, бывает же такое, когда вы или вас попросили подвезти в аэропорт или до дома из офиса? Так вот: лучше не давайте денег коллеге по работе на бензин и не разрешайте заправлять лучшему другу или родственнику, которых подвезли вы, собственную машину. В противном случае, можете нарваться на внушительные штрафы. Не верите? А зря!

В Чувашии уже прошли специальные мероприятия по выявлению водителей, занимающихся нелегальной перевозкой. Более того: можно легко попасть и под наказание, предусмотренное законодательством за незаконную предпринимательскую деятельность. Подобные операции будут проводится регулярно и по всей стране.