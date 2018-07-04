За перевозку родственников и друзей можно получить штраф в 15 000 рублей

Посадил к себе в машину пассажира — будь то сосед или случайный попутчик — готовься к штрафу, и не одному. Министерство транспорта, заручившееся поддержкой ГИБДД, инициировало на дорогах страны специальные рейды. Законны ли они, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Вот скажите, бывает же такое, когда вы или вас попросили подвезти в аэропорт или до дома из офиса? Так вот: лучше не давайте денег коллеге по работе на бензин и не разрешайте заправлять лучшему другу или родственнику, которых подвезли вы, собственную машину. В противном случае, можете нарваться на внушительные штрафы. Не верите? А зря!
В Чувашии уже прошли специальные мероприятия по выявлению водителей, занимающихся нелегальной перевозкой. Более того: можно легко попасть и под наказание, предусмотренное законодательством за незаконную предпринимательскую деятельность. Подобные операции будут проводится регулярно и по всей стране.
Кто сегодня не знает популярный сервис райдшеринга Bla Bla Car? Очень удобно, а главное — дешево. Если на такси, к примеру, из Москвы до Питера поездка обойдется в 10 000 — 15 000 рублей, то на «Бла бла каре» — всего в пару тысяч. Приложение разработано для тех, кому скучно за рулем и тех, кто с минимальными тратами мечтает добраться из точки А в точку В.
Символичные 10 литров «горючки» — и вы в пути, да только есть риск не отделаться малой кровью ни водителю, ни пассажиру. Это ведь не легальный перевозчик: кто знает о техническом состоянии транспортного средства? Про состояние самого водителя лучше умолчим вообще. Попадете в ДТП — ущерб вам или вашим родственникам никто не оплатит. Сами же извозчики нарываются не только на штрафы, но и на обязательные работы и даже арест. Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Именно поэтому Минтранс в содружестве с ГИБДД будет систематически устраивать облавы на водителей с целью выявления «бомбил», уклоняющихся от уплаты налогов и нарушающих закон о перевозке пассажиров.
Штраф для водителя, не имеющего соответствующую лицензию, составляет 5000, а в столичном регионе — 10 000 рублей. За отсутствие на автомобиле характерных опознавательных знаков предусмотрен отдельный штраф в 3000 рублей. Еще 1000 «деревянных» придется отдать извозчику за не предоставленный пассажиру чек по оплате за услугу.
Если водитель попадется на нелегальной перевозке несколько раз, его обвинят в незаконной предпринимательской деятельности. В качестве наказания неплательщика налогов ждет штраф от 500 до 2000 рублей, а также обязательные выплаты от полученных сумм в размере 10%. А если будет доказано, что частным извозом он занимался больше трех месяцев, то речь уже пойдет о 20% от прибыли. Да, власти давно следят за нами посредством наших же смартфонов, приложений и соцсетей.