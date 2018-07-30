Почему скрип тормозов — это по-настоящему опасно

Времена, когда классические «жигули» пищали и скрипели тормозными колодками на каждом светофоре, практически канули в прошлое. Сейчас визг тормозных механизмов означает, что в машине завелась одна или сразу целый букет неисправностей.
Максим Строкер

Иногда бывает, что тормоза ни с того ни с сего начинают «петь песни» при нажатии на педаль. Сразу же напрашивается ответ: что-то с колодками. Однако это далеко не всегда так. Хотя, возможно, дело в банальном износе колодок — когда начинает скрипеть его индикатор. Но на самом деле вибрации при работе тормозов есть постоянно: колеблются детали тормозной системы, подвески, а если еще вспомнить о возможности резонанса между ними, то список возможных источников резких звуков при торможении становится внушительным.

Со временем, когда в разных узлах системы накапливается износ, вибрировать и резонироват могут начать сразу несколько деталей: колодки, колесный диск, тяги, сайлентблоки, стойки стабилизатора и даже амортизатор. Просто не всегда частоты этих колебаний лежат в звуковом диапазоне.

Шумы при торможении могут появиться даже после посещения шиномонтажной мастерской. Ее «особо одаренный» сотрудник может банально слишком сильно затянуть гайки при установке колеса. Из-за этого тормозной диск может «повести», появятся биения и, соответственно, шумы.

Вообще, шум при торможении частенько исходит от тормозного диска. Эта деталь имеет очень большую площадь поверхности и может превратиться в своего рода «динамик». Так что далеко не всегда можно решить проблему громких тормозов заменой колодок.

Тем более, что колодки разных производителей могут по разному взаимодействовать в звуковом смысле с тормозной системой конкретной машины. Для полной уверенности в этом стоит проверить работоспособность всей тормозной системы. Даже если замена дисков или колодок не требуется, регулярное обслуживание продлит их ресурс. Для этого на СТО необходимо демонтировать суппорт, проверив техническое состояние всего узла.

Необходимо удалить скопившуюся грязь и нанести в нужные места смазку. Параллельно проверяются остальные части тормозной системы, а также детали подвески и рулевого управления: рулевых тяг, сайлентблоков, стоек стабилизатора, амортизатор и т. п. Часто шумы возникают именно потому, что профилактическое обслуживание тормозной системы не производились.

Если автовладелец все же решил бороться с шумом тормозов путем замены колодок, ему нужно помнить: фрикционные материалы, применяемые в тех или иных колодках не универсальны. Да и после замены колодок или дисков свист может остаться. Например из-за защитного слоя, которым их покрывают на заводе. Звуки могут уйти, когда он сотрется естественным путем. Кроме того, визг может быть результатом установки некачественной противошумной пластины или вообще ее отсутствия.

Если же с этой точки зрения все нормально и обойтись заменой колодок уже явно «не светит», оттягивать неизбежное, то есть серьезный ремонт подвески, суппортов и т. п., точно не стоит. Со временем технические проблемы могут лишь к усугубиться.

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30 июля 2018
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