Почему скрип тормозов — это по-настоящему опасно

Иногда бывает, что тормоза ни с того ни с сего начинают «петь песни» при нажатии на педаль. Сразу же напрашивается ответ: что-то с колодками. Однако это далеко не всегда так. Хотя, возможно, дело в банальном износе колодок — когда начинает скрипеть его индикатор. Но на самом деле вибрации при работе тормозов есть постоянно: колеблются детали тормозной системы, подвески, а если еще вспомнить о возможности резонанса между ними, то список возможных источников резких звуков при торможении становится внушительным.

Со временем, когда в разных узлах системы накапливается износ, вибрировать и резонироват могут начать сразу несколько деталей: колодки, колесный диск, тяги, сайлентблоки, стойки стабилизатора и даже амортизатор. Просто не всегда частоты этих колебаний лежат в звуковом диапазоне.

Шумы при торможении могут появиться даже после посещения шиномонтажной мастерской. Ее «особо одаренный» сотрудник может банально слишком сильно затянуть гайки при установке колеса. Из-за этого тормозной диск может «повести», появятся биения и, соответственно, шумы.

Вообще, шум при торможении частенько исходит от тормозного диска. Эта деталь имеет очень большую площадь поверхности и может превратиться в своего рода «динамик». Так что далеко не всегда можно решить проблему громких тормозов заменой колодок.