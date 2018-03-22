С дальнобойщиков решили брать еще больше денег

С 1 июля 2018 года ставка тарифа для дальнобойщиков за проезд по федеральным трассам будет повышена с 1,9 рубля до 2,15 рублей за один километр пути, а а с 1 июля 2019 года — до 2,24 ₽/км. Это подтвердил Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе прошедшего в Сочи Российского инвестиционного форума. Напомним, что с ноября 2015 года на дорогах России функционирует система «Платон», собирающая деньги с владельцев грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн за вред, который они наносят федеральным трассам.
Отчитываясь об успехах внедрения «Платона» в жизнь грузоперевозчиков страны, транспортные чиновники обычно рассказывают, что количество компаний-перевозчиков, зарегистрированных в системе «Платон», постоянно растет. На середину марта 2018 года составило их количество составило 361 000, а количество самих фур — 964 000 штук.