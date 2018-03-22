С дальнобойщиков решили брать еще больше денег

Власти подтвердили реальность повышения стоимости проезда большегрузов по федеральным трассам уже летом текущего года. Ползучее подорожание стоимости автомобильных перевозок отыграется на ценах в магазинах.
Максим Строкер

С 1 июля 2018 года ставка тарифа для дальнобойщиков за проезд по федеральным трассам будет повышена с 1,9 рубля до 2,15 рублей за один километр пути, а а с 1 июля 2019 года — до 2,24 ₽/км. Это подтвердил Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе прошедшего в Сочи Российского инвестиционного форума. Напомним, что с ноября 2015 года на дорогах России функционирует система «Платон», собирающая деньги с владельцев грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн за вред, который они наносят федеральным трассам.

Отчитываясь об успехах внедрения «Платона» в жизнь грузоперевозчиков страны, транспортные чиновники обычно рассказывают, что количество компаний-перевозчиков, зарегистрированных в системе «Платон», постоянно растет. На середину марта 2018 года составило их количество составило 361 000, а количество самих фур — 964 000 штук.

Они же радую нас данными, что за все время работы системы, через не в дорожный фонд перечислено 43,343 млрд. рублей. Однако, при этом скромно умалчивается, что за тот же срок оператор «Платона», то есть частная компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» в качестве платы за свои «услуги» получила более 31 млрд. рублей из средств, собранных ею с дальнобойщиков. Надо сказать, что далеко не всех владельцев большегрузов все это радует и сейчас. А грядущее повышение расценок «Платона» — наверняка не порадует. В этой связи не удивляют рассказы участников этого рынка грузоперевозок о том, как водители отключают блоки «Платона», установленные на их машинах, чтобы те не накручивали плату за пройденные километры.

А владельцы автохозяйств «отдают в аренду» (на бумаге, разумеется) свои машины каким-нибудь забулдыгам из глухих деревушек и не платят «Платону». А полученные за это штрафы тоннами бумаги идут на адрес пьянчужки, за душой которого ни кола, ни двора и судебным приставам нечего с него взять.

Так что не все так радужно в этой сфере, как рассказывают отчеты чиновников. И очередное повышение тарифов «Платону» может лишь увеличить масштабы уклонения от платы за проезд по федеральным трассам.

безопасность дорожного движения, платные дороги, дорога
22 марта 2018
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