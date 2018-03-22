С дальнобойщиков решили брать еще больше денег

Они же радую нас данными, что за все время работы системы, через не в дорожный фонд перечислено 43,343 млрд. рублей. Однако, при этом скромно умалчивается, что за тот же срок оператор «Платона», то есть частная компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» в качестве платы за свои «услуги» получила более 31 млрд. рублей из средств, собранных ею с дальнобойщиков. Надо сказать, что далеко не всех владельцев большегрузов все это радует и сейчас. А грядущее повышение расценок «Платона» — наверняка не порадует. В этой связи не удивляют рассказы участников этого рынка грузоперевозок о том, как водители отключают блоки «Платона», установленные на их машинах, чтобы те не накручивали плату за пройденные километры.

А владельцы автохозяйств «отдают в аренду» (на бумаге, разумеется) свои машины каким-нибудь забулдыгам из глухих деревушек и не платят «Платону». А полученные за это штрафы тоннами бумаги идут на адрес пьянчужки, за душой которого ни кола, ни двора и судебным приставам нечего с него взять.

Так что не все так радужно в этой сфере, как рассказывают отчеты чиновников. И очередное повышение тарифов «Платону» может лишь увеличить масштабы уклонения от платы за проезд по федеральным трассам.