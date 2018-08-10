Какие разделительные отбойники наиболее опасны

Все дорожные отбойники подразделяются на три основные группы: жесткие, полужесткие и гибкие. Их могут изготавливать из бетона, пластика и металла. Такие барьеры должны служить надежной защитой от выезда транспортного средства на встречную полосу. Кроме того, они эффективно поглощают энергию при ударе автомобиля. Как показывает практика, каждый вид дорожных ограждений имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от конкретной ситуации, поэтому статус самых безопасных определить крайне сложно.

Бетонные

Самые прочными барьерами считаются бетонные, которые устанавливаются монолитом или готовыми блоками. Их высота в зависимости от участка дороги может достигать одного метра. Они обладают повышенной жесткостью, устойчивы к деформаци и отличаются низким поглощением энергии. А следовательно, столкновение автомобиля под прямым углом может привести к тяжелым последствиям для пассажиров.

Однако легкий наезд по касательной, который случается чаще, в большинстве случаев исключает контакт кузова с защитным ограждением, благодаря его специальной конусной конструкции. Так что в такой ситуации автомобиль практически не пострадает. Бетонные барьеры отличаются длительным сроком службы и высоким уровнем защиты, к тому же они не так дороги в обслуживании. В то же время из-за их громоздкости требуется широкая разделительная полоса, что не везде удается обеспечить.