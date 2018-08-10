Какие разделительные отбойники наиболее опасны

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Одной из главных причин серьезных ДТП на дорогах остается выезд автомобиля на встречную полосу. Чтобы и предотвратить подобные инциденты, и максимально застраховать машины от лобовых столкновений, на оживленных трассах устанавливают центральные разделительные ограждения между встречными потоками. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какой из типов дорожных барьеров можно считать наиболее опасным.
Иван Флягин

Все дорожные отбойники подразделяются на три основные группы: жесткие, полужесткие и гибкие. Их могут изготавливать из бетона, пластика и металла. Такие барьеры должны служить надежной защитой от выезда транспортного средства на встречную полосу. Кроме того, они эффективно поглощают энергию при ударе автомобиля. Как показывает практика, каждый вид дорожных ограждений имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от конкретной ситуации, поэтому статус самых безопасных определить крайне сложно.

Бетонные

Самые прочными барьерами считаются бетонные, которые устанавливаются монолитом или готовыми блоками. Их высота в зависимости от участка дороги может достигать одного метра. Они обладают повышенной жесткостью, устойчивы к деформаци и отличаются низким поглощением энергии. А следовательно, столкновение автомобиля под прямым углом может привести к тяжелым последствиям для пассажиров.

Однако легкий наезд по касательной, который случается чаще, в большинстве случаев исключает контакт кузова с защитным ограждением, благодаря его специальной конусной конструкции. Так что в такой ситуации автомобиль практически не пострадает. Бетонные барьеры отличаются длительным сроком службы и высоким уровнем защиты, к тому же они не так дороги в обслуживании. В то же время из-за их громоздкости требуется широкая разделительная полоса, что не везде удается обеспечить.

Барьеры из металлического профиля

Полужесткими считаются все известные металлические барьеры, состоящие из секций гнутого профиля, которые болтами крепятся к стойкам. Не случайно это один из самых распространенных типов разделительного ограждения. В сравнении с бетонной оградой металлический профиль наиболее безопасен для автотранспорта, так как способен эффективно гасить энергию удара.

С одной стороны преимуществом можно считать тот факт, что такие ограждения быстро устанавливаются без применения специальной техники. Но с другой — у них высокая цена, они дороги в эксплуатации, а также требуют значительных временных и финансовых затрат на восстановление после повреждений.

Тросовые

Конструкция из натянутых с определенной жесткостью тросов между стойками в случае столкновения с автотранспортом гасит инерцию лучше, чем бетонные и металлические ограждения. К преимуществам таких барьеров в сравнении с другими видами можно отнести, прежде всего, дешевизну. Кроме того, они быстро и просто монтируются, обладают небольшой металлоемкостью, не нуждаются в покраске, а в случае повреждения сломанные звенья легко заменяются.

К тому же, согласно американской статистике, столкновения с бетонными и металлическими отбойниками приводили к жертвам и серьезным травмам в 41% аварий, в то время как при наезде на тросовую конструкцию такое случалось лишь в 16% ДТП.

Однако в наших условиях тросовые разделительные ограждения вряд ли могли бы претендовать на звание самых безопасных. Во-первых, мотоциклисты при столкновении с ними обычно получают очень тяжелые травмы. Во-вторых, процесс обслуживания таких барьеров отличается значительной трудоемкостью. Дело в том, что необходимо периодически проверять и корректировать степень натяжения тросов, которые быстро ослабевают. Делают ли это у нас регулярно — большой вопрос.

Пластиковые

Минувшей весной стало известно, что в России проводят испытания новых альтернативных разделительных ограждений, изготовленных из легковесных полутораметровых пластиковых секций. Они в среднем на половину дешевле других типов, а также не так дороги в эксплуатации, легко монтируются и гораздо компактнее бетонных блоков.

Первые подобные конструкции в экспериментальном порядке уже установлены в Ижевске, а вскоре появятся в Подмосковье на трассе М7 «Волга». Хочется надеяться, что они станут самым эффективным средством защиты водителей и их пассажиров. Хотя есть некоторые сомнения, что у легкого пластика хватит прочности, чтобы остановить машину при выезде на встречку…

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10 августа 2018
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