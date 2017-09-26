Скандальные подробности о сбитом на Новом Арбате сотруднике ГИБДД

Фото из соцсетей
Трагические события ночи с понедельника на вторник, когда машина, принадлежащая по некоторым данным ФСБ, насмерть сбила сотрудника ГИБДД на разделительной полосе на Новом Арбате, вновь взорвали медийное пространство бурей возмущения по поводу вседозволенности и беспредела, творимого силовиками страны.
Александр Ростарчук

Но, боюсь, я сильно разочарую жестких критиков наследников «кровавой гэбни» если скажу, что нынешнее ДТП со смертельным исходом произошло вполне себе по закону и немного из-за печального стечения обстоятельств. Иначе говоря, если в этой истории и есть виноватые, то они не из числа продолжателей дела «железного Феликса», а из сотрудников офисов, расположенных на Тверской, 13, Охотном ряду, Краснопресненской набережной и в Кремле. Я имею в виду — для тех, кто не понял — столичную администрацию, наш депутатский корпус, правительство страны и, увы, советников и помощников ее президента.

Ведь именно их стараниями в стране существует более чем сомнительный институт спецномеров и спецсигналов, обладателям которых в строгом соответствии с Правилами дорожного движения разрешено носиться на любых скоростях по встречной полосе, не говоря уже о разделительной, если включены проблесковый маяк и «крякалка». Всего же в России, согласно путинскому указу от 2012 года «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства», насчитывается 569 машин без специальных цветографических схем, которым высочайше позволено пользоваться спецоборудованием. Из них в Москве находится около 400 таких автомобилей, в основном принадлежащих спецслужбам.

При этом накануне предыдущих президентских выборов Владимир Путин обещал сократить число машин, на которых можно устанавливать устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов до нескольких десятков. Но почему то не срослось — козни элит, похоже, помешали.

То есть, возвращаясь к трагедии, можно сказать что водитель, управлявший Mercedes S-класса c «говорящими» номерами А896МР97 был, что называется, в своем праве, несясь как сумасшедший по разделительной полосе. И если внимательно рассматривать видео этого ЧП, можно предположить, что беда случилась из-за сущей нелепицы: неизвестного эфэсбэшника на секунду ослепила, как это часто бывает в темное время суток, встречная машина и он не заметил стоящего на самой кромке разделительной гаишника. Иначе говоря, ему даже сложно будет вменить тот пункт ПДД, который обязывает «рулевых» подобных машин отступать от Правил только убедившись в безопасности своих маневров для остальных участников движения. Форс-мажор, понимаешь. Другое дело, что и этого, и других подобных инцидентов могло и не быть, если бы в столь крупном мегаполисе как Москва в принципе отсутствовали подобные разделительные полосы для влиятельных господ.

Помню, как однажды в Париже стоял в одной мощной пробке на Елисейских полях вместе с Президентом Франции. Месье Ширак, едучи в явно служебном лимузине в расположенную поблизости резиденцию, мирно читал газету, не разгоняя налогоплательщиков сиреной и не стремясь объехать «пробку» в нарушение ПДД. Кстати сказать, лидер нашей страны также практически не создает неудобств моторизованным россиянам, пользуясь в основном летательными аппаратами. Его примеру следует и премьер-министр. Но тогда для кого и для чего на «внуковской» спецтрассе осталась чуть ли не единственная в городе разделительная, на которой смертельные аварии случаются с удручающей регулярностью?

Погибший полицейский – старший лейтенант 32-летний Сергей Грачёв.

Для чиновников, спешащих на дачи? А чем они лучше простых граждан?

Для приема зарубежных гостей? Но разве именно быстрая доставка высокопоставленных иностранных тел из аэропорта в Кремль или Белый дом повышает престиж страны, а не предлагаемые ее руководителями инициативы и реальные внешнеполитические шаги?

Для сотрудников спецслужб? Но как же в своих шпионских играх справляются без «кутузовских проспектов» их коллеги в других странах?

Так не пора ли господину Собянину, так ратующему за благосостояние в том числе и своего моторизованного электората, ликвидировать эту вечно будоражущую тот самый электорат дорожную занозу? Или хотя бы попытаться — через консультации с ФСО, ФСБ или напрямую с первыми лицами государства.

госдума, мигалки, авария, ДТП, Путин, дорога, ГИБДД
26 сентября 2017
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