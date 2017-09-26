Скандальные подробности о сбитом на Новом Арбате сотруднике ГИБДД

Но, боюсь, я сильно разочарую жестких критиков наследников «кровавой гэбни» если скажу, что нынешнее ДТП со смертельным исходом произошло вполне себе по закону и немного из-за печального стечения обстоятельств. Иначе говоря, если в этой истории и есть виноватые, то они не из числа продолжателей дела «железного Феликса», а из сотрудников офисов, расположенных на Тверской, 13, Охотном ряду, Краснопресненской набережной и в Кремле. Я имею в виду — для тех, кто не понял — столичную администрацию, наш депутатский корпус, правительство страны и, увы, советников и помощников ее президента.

Ведь именно их стараниями в стране существует более чем сомнительный институт спецномеров и спецсигналов, обладателям которых в строгом соответствии с Правилами дорожного движения разрешено носиться на любых скоростях по встречной полосе, не говоря уже о разделительной, если включены проблесковый маяк и «крякалка». Всего же в России, согласно путинскому указу от 2012 года «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства», насчитывается 569 машин без специальных цветографических схем, которым высочайше позволено пользоваться спецоборудованием. Из них в Москве находится около 400 таких автомобилей, в основном принадлежащих спецслужбам.

При этом накануне предыдущих президентских выборов Владимир Путин обещал сократить число машин, на которых можно устанавливать устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов до нескольких десятков. Но почему то не срослось — козни элит, похоже, помешали.