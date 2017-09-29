Почему китайские автомобили уже совсем не дешевы

Фото: i2.wp.com
Одно из устоявшихся заблуждений таково, что китайские автомобили, конечно, некрасивы, некачественны, ненадежны, но зато гораздо дешевле всех прочих машин — как минимум на треть. Аналитики портала «АвтоВзгляд» выяснили, что подобная точка зрения в своей второй части нисколько не соответствует действительности.
Эдуард Раскин

В настоящее время в России продается 28 моделей от 10 китайских производителей. Среди них — 1 большой внедорожник, 1 пикап, 16 кроссоверов, 3 бизнес-седана и 7 легковушек гольф-класса. Спектр представленных классов невелик, да еще и отличается большим перекосом в сторону SUV. Что ж, китайцы почуяли, куда дует ветер на российском рынке, а самое главное — успели четко подстроиться под конъюнктуру.

В чем еще преуспели за последнее время автомобилестроители из Поднебесной? Их машины в большинстве своем получили такую важную функцию, как система динамической стабилизации. Где-то в базе, где-то в дорогих комплектациях, но она так или иначе присутствует у 21 модели. Лишены ESP в основном либо простенькие легковушки вроде Lifan Solano, либо старые по сути модели типа FAW Oley, либо такие небольшие кроссоверы, как Haval H2.

Наконец-то получили распространение двухпедальные версии — «автомата», робота или, на худой конец, вариатора нет в арсенале только у нового кроссовера Lifan MyWay (тут есть шанс, что она еще появится), бизнес-седана Lifan Murman, уже упоминавшегося Lifan Solano и пикапа Foton Tunland. Прогресс, да еще какой, хотя качество самих коробок во многих случаях оставляет желать лучшего.

Фото: Brilliance

Однако проблемных мест у китайских производителей по-прежнему немало. Например, настоящая беда с полноприводными модификациями. Понятно, что музыку тут заказывает огромный рынок Поднебесной, где версии с четырьмя ведущими колесами не в моде. И тем не менее, полным приводом в России располагают лишь четыре модели Haval и обе машины Foton.

Практически всем компаниям не мешало бы поработать над дизайном. Конечно, вкусы у людей разные, но лично я насчитал всего девять автомобилей с более-менее приличной внешностью, включая лифановские MyWay и Murman, а также модели Zotye — то есть, более-менее новые разработки, а не перелицованное европейское и японское старье.

Третья претензия — упорное игнорирование такой опции, как регулировка рулевой колонки по вылету. Она есть только у четырех дорогущих Haval и двух седанов бизнес-класса — Murman и Geely Emgrand GT. Маловато будет.

В заключение стоит напомнить будущим владельцам о возможных проблемах с техническим обслуживанием, ремонтом и наличием запчастей.

Фото: Geely

Таким образом, до сверкающего идеала в целом китайской автомобильной диаспоре пока далековато. Но цены на свои изделия она успела задрать ощутимо.

Так, седан гольф-класса обойдется российскому покупателю от 459 900 за простецкий базовый Brilliance H230 до 799 000 рублей за претенциозный топовый Geely Emgrand 7. Надо учесть, что по техническому уровню, а также и по дизайну эти машины находятся на уровне традиционных изделий АВТОВАЗа, а новым волжским моделям заметно уступают. Самая дорогая из них LADA Vesta оценивается от 554 900 до 788 400 рублей и в самой богатой комплектации оснащена полным электропакетом, кожаным салоном и — заметьте! — регулируемым под длине и углу наклона рулем. По мощности двигателей также наблюдается паритет: у «китайцев» она варьируется в диапазоне от 100 до 129 л. с., тольяттинцы ставят на свои машины моторы от 106 до 122 сил.

Говорить о бизнес-классе в данном случае совсем не уместно, поскольку китайские авто составляют самый бюджетный из всех возможных сегментов. Поэтому перейдем сразу к компактным кроссоверам. Не имеющие в подавляющем своем большинстве ни одной полноприводной версии, компактные SUV занимают ценовую нишу от 599 900 до 1 249 000 рублей — именно такая разница между самой дешевой базой у Lifan X50 и самой дорогой топовой версией DFM AX7. Автомобили Haval мы в расчет не берем, поскольку их цена завышена запредельно: самый маленький кроссовер стоит минимум 939 900 «деревянных».

Фото: Lifan

В этом классе у китайцев соперниками выступают французы. Renault Sandero Stepway, который в принципе подходит по техническим параметрам под стандарты, заданные компаниями из Поднебесной, но стоит от 649 990 до 765 990 рублей. Бестселлер Duster также вполне конкурентоспособен:его цена от 639 000 до 1 019 990 целковых. Диапазон мощности двигателей «Дастера» от 109 до 143 сил также ничем не уступает китайским 103—143 л. с. То же самое можно сказать и о японском клоне француза Nissan Terrano, прайс которого начинается с 925 000 и заканчивается на 1 220 000 рублей. Не выпадает за рамки ценового диапазона и Renault Kaptur. При этом все они имеют версии с полным приводом.

Если где-то и можно отыскать выгоду при покупке китайских машин, так это в классе среднеразмерных кроссоверов. Lifan X60, скажем, продается по цене от от 679 900 до 919 900 рублей, Zotye T600 — от 899 989 до 1 228 880, а Foton Sauvana — от 1 454 990 до 1 704 990 целковых. Для сравнения за Nissan Х-Trail придется выложить от 1 464 000 до 2 062 000, за Outlander — от 1 499 000 до 2 109 990 рублей. Но покупателям автомобилей такого уровня хочется помимо кожи в салоне еще и полный привод, которого у китайских авто нет, и высокого качества сборки и отделки, которых тоже не хватаетмашинам из Поднебесной.

Фото: Foton

Отдельный разговор о мощности. У «китайцев» максимально она приближается в 150 л. с. за исключением Foton Sauvana с его 217-сильным двигателем. В то же время топовые моторы «Икс-Трейла» и «Аутлендера» выдают соответственно 171 и 167 сил.

За пикап Foton Tunland производитель выставляет ценник от 1 449 900 до 1 499 900 рублей. Это также скромнее, чем у европейских и японских конкурентов. Так, за Volkswagen Amarok просят минимум 2 198 200 рублей, за Isuzu D-Max — 1 865 000, за Mitsubishi L200 — 1 779 000 и за FIAT Fullback — от 1 529 990 целковых. Правда, у грузовичков важнее всего надежность, и в отношении «китайца» по этому поводу есть определенные сомнения.

В общем и целом, автомобили из Поднебесной явно проигрывают по потребительским и эксплуатационным характеристикам другим игрокам бюджетного сегмента — в частности, LADA и Renault. В то же время их цена последнее время совсем не такая сладкая, как раньше. Можно сказать, что здесь они потеряли свой главный козырь, поскольку покупали их всегда в основном из-за дешевизны.

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29 сентября 2017
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