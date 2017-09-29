Почему китайские автомобили уже совсем не дешевы

В настоящее время в России продается 28 моделей от 10 китайских производителей. Среди них — 1 большой внедорожник, 1 пикап, 16 кроссоверов, 3 бизнес-седана и 7 легковушек гольф-класса. Спектр представленных классов невелик, да еще и отличается большим перекосом в сторону SUV. Что ж, китайцы почуяли, куда дует ветер на российском рынке, а самое главное — успели четко подстроиться под конъюнктуру.

В чем еще преуспели за последнее время автомобилестроители из Поднебесной? Их машины в большинстве своем получили такую важную функцию, как система динамической стабилизации. Где-то в базе, где-то в дорогих комплектациях, но она так или иначе присутствует у 21 модели. Лишены ESP в основном либо простенькие легковушки вроде Lifan Solano, либо старые по сути модели типа FAW Oley, либо такие небольшие кроссоверы, как Haval H2.

Наконец-то получили распространение двухпедальные версии — «автомата», робота или, на худой конец, вариатора нет в арсенале только у нового кроссовера Lifan MyWay (тут есть шанс, что она еще появится), бизнес-седана Lifan Murman, уже упоминавшегося Lifan Solano и пикапа Foton Tunland. Прогресс, да еще какой, хотя качество самих коробок во многих случаях оставляет желать лучшего.