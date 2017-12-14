Половина российских водителей ежедневно рискует лишиться «прав»

Фото: me.com.tw
Компания Ford провела опрос среди российских автомобилистов и выяснила, что 40% наших соотечественников регулярно садятся за руль с похмелья. Еще 13% респондентов признались, что позволяют себе управлять машиной с бодуна лишь после праздников.
Виктория Базылева

Водитель, мучающийся похмельным синдромом, представляет ничуть не меньшую угрозу для себя и окружающих чем тот, кто садится за руль в нетрезвом виде. Даже если уровень алкоголя в крови автомобилиста с утра после бурной ночи не превышает допустимой нормы, реакция замедлена, а концентрация внимания резко снижается. Это, в свою очередь, повышает риск попадания в аварию.

По словам Чарли Браннинга, представителя организации Brake, специализирующейся на безопасности движения, на сегодняшний день невозможно с точностью сказать, сколько времени должно пройти, чтобы человек полностью протрезвел. Он отметил, что этот процесс происходит гораздо дольше, чем думают многие люди. Если водитель позволил себе выпить поздно вечером, с утра алкотестр, любезно предоставленный сотрудником ГИБДД, может выдать куда больше, чем разрешенные 0,16 промилле.

Фото: Ford

Согласно результатам исследования компании Brandwatch, изучающей социальные сети, самым «похмельным» днем недели в мире является воскресенье, а время — 11 часов утра. Больше всего люди страдают от неприятных последствий принятия алкоголя 1 января — об этом свидетельствует статистика, составленная на основе анализа сообщений в Twitter.

Ford провел собственный опрос российских автомобилистов. Оказалось, что 40% водителей садятся за руль с похмелья регулярно, 13% — исключительно на утро после праздников. Из тех 60% респондентов, которые никогда не управляют машиной после употребления спиртных напитков накануне, 2% — «завязали» с «похмельным» вождением, оказавшись однажды в ДТП.

Компания Ford уже несколько лет пытается донести до водителей мысль, что вождение в состоянии похмелья крайне опасно. Для этих целей американцы даже разработали уникальное оборудование — так называемый «похмельный костюм». Он представляет собой специальный жилет, утяжелители для лодыжек и запястий, головную гарнитуру, очки и наушники — оборудование весит свыше 17 килограммов. Эти предметы «гардероба» позволяют ощутить участникам эксперимента типичные синдромы похмелья — усталость, головокружение, головную боль и проблемы с концентрацией внимания.

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14 декабря 2017
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