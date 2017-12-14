Половина российских водителей ежедневно рискует лишиться «прав»

Водитель, мучающийся похмельным синдромом, представляет ничуть не меньшую угрозу для себя и окружающих чем тот, кто садится за руль в нетрезвом виде. Даже если уровень алкоголя в крови автомобилиста с утра после бурной ночи не превышает допустимой нормы, реакция замедлена, а концентрация внимания резко снижается. Это, в свою очередь, повышает риск попадания в аварию.

По словам Чарли Браннинга, представителя организации Brake, специализирующейся на безопасности движения, на сегодняшний день невозможно с точностью сказать, сколько времени должно пройти, чтобы человек полностью протрезвел. Он отметил, что этот процесс происходит гораздо дольше, чем думают многие люди. Если водитель позволил себе выпить поздно вечером, с утра алкотестр, любезно предоставленный сотрудником ГИБДД, может выдать куда больше, чем разрешенные 0,16 промилле.