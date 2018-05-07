«Кортеж» Путина оказался ненастоящим

Увы, но даже в таком серьезном и основательном деле как инаугурация главы Российской Федерации, без некой нотки «сделано на коленке» обойтись, судя по всему, ну никак невозможно. Нет, кони и кивера униформы Кремлевского полка, пяти тысяч приглашенных на действо, экс-канцлер ФРГ Шредер, внимающий новому Президенту России Путину В. В. рука об руку с премьером Дмитрием Медведевым и патриархом Кириллом — все это было самыми настоящим.

Некая недостоверность проскочила в том моменте видеотрансляции церемонии, когда Владимира Путина возили на новейшем достижении российского автопрома — «исконно русском лимузине», который пресса упорно именует федерально звучащем именем «Кортеж».

Хотя на самом деле еще в прошлом году исполнитель проекта «Кортеж», ФГУП «Научно исследовательский автомобильный институт» (НАМИ), подал для регистрации в Роспатенте заявку на товарный знак Aurus, включая логотип и комбинированную эмблему. В описании этого бренда было сказано, что «словесное обозначение Aurus образовано начальными слогами слов Aurum (лат. — золото) и Russia (лат. — Россия)». Так что, возможно, вся страна то и не в курсе, что 7 мая 2018 года Президент России ездил под объективами видеокамер не на каком-то «Кортеже», а на самом настоящем лимузине марки Aurus.