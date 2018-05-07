«Кортеж» Путина оказался ненастоящим

Чуть ли не гвоздем шоу инаугурации Президента России Владимира Путина 7 мая 2018 года стал долгожданный «первый российский лимузин» проекта «Кортеж». На чем же на самом деле ездил по Кремлю гарант Конституции?
Алексей Батушенко

Увы, но даже в таком серьезном и основательном деле как инаугурация главы Российской Федерации, без некой нотки «сделано на коленке» обойтись, судя по всему, ну никак невозможно. Нет, кони и кивера униформы Кремлевского полка, пяти тысяч приглашенных на действо, экс-канцлер ФРГ Шредер, внимающий новому Президенту России Путину В. В. рука об руку с премьером Дмитрием Медведевым и патриархом Кириллом — все это было самыми настоящим.

Некая недостоверность проскочила в том моменте видеотрансляции церемонии, когда Владимира Путина возили на новейшем достижении российского автопрома — «исконно русском лимузине», который пресса упорно именует федерально звучащем именем «Кортеж».

Хотя на самом деле еще в прошлом году исполнитель проекта «Кортеж», ФГУП «Научно исследовательский автомобильный институт» (НАМИ), подал для регистрации в Роспатенте заявку на товарный знак Aurus, включая логотип и комбинированную эмблему. В описании этого бренда было сказано, что «словесное обозначение Aurus образовано начальными слогами слов Aurum (лат. — золото) и Russia (лат. — Россия)». Так что, возможно, вся страна то и не в курсе, что 7 мая 2018 года Президент России ездил под объективами видеокамер не на каком-то «Кортеже», а на самом настоящем лимузине марки Aurus.

Людей, не особо близких к автомобильной тематике, а таких в нашей стране наберется 99%, вид Президента РФ, садящегося на заднее сидение этой машины, просто обязан наполнить гордостью за свою страну. А как же: наконец то первые наши лица вновь, как в советские времена, ездят на авто, сделанным в России — как ныне винтажные и эстетичные правительственные «Чайки» и «ЗиЛы» прошлого века.

Однако их преемник, нынешний лимузин проекта «Кортеж», до звания исконно русского автомобиля дотягивает разве что в устах профессиональных патриотов с центральных телеканалов. Как-то мимоходом и скомкано в свое время проскочила по всем СМИ информация, что двигатель нашего «Кортежа»-«Aurus» разработан специалистами Porsche Engineering, а электронная начинка — компанией Bosch Engineering.

Оно и понятно: эту «легковушку», вес которой в снаряженном состоянии из-за брони и дополнительных систем жизнеобеспечения легко может приблизиться к отметке 10 тонн, должен таскать серьезный силовой агрегат. Например, на «советские» правительственные «ЗиЛы» ставили бензиновые моторы от одноименных грузовиков. А Porsche, судя по сообщениям СМИ, разработал для «Кортежа» 800-сильное бензиновое чудовище.

А все потому, что российское двигателестроение на данный момент полностью освоило производство моторов лишь для машин семейства LADA. И грузовые дизели «калибра» КамАЗ. Вот и пришлось обращаться к Porsche. Применение иностранного мотора под капотом «Кортежа»-«Aurus» наверняка потянуло за собой и использование не менее забугорной коробки передач и, скорее всего, прочих узлов трансмиссии. Да и к конструкции подвески немцы наверняка руку приложили.

Ну, а дизайн кузова, скорее всего, все-таки делали наши. Не зря же он смотрится как вполне органичный гибрид Bentley Continental и Rolls Royce Ghost. И модный «плавничок» на крышу прилепили — как же без него!

Внимательные телезрители наверняка обратили внимание, что новенький президентский лимузин имел на бамперах настоящие госномера — В776УС регион 77, которые позволяют машине ездить по дорогам общего пользования. Но мы почти уверены, что Президент на нем ездил только по Кремлю. Во-первых, как мы помним, по всем планам к инаугурации президента 2018 года серийную машину сделать не успевали.

Еще прошлым летом Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ докладывал РИА «Новостям», что избранный президент приедет на церемонию в новом лимузине, оговорившись при этом, что в 2018 году будет сдан только прототип модели, а настоящее ее производство начнется только в 2019 году. Во-вторых, судя по кадрам он-лайн трансляции, Владимир Владимирович погрузился в русский лимузин лишь на территории Кремля.

Вот и получается, что на свою нынешнюю инаугурацию президент по-прежнему прибыл на иномарке. В пользу этой версии говорит и появление в интернете утром 7 мая видео, автор которого утверждает, что снимает «Путина, который едет в Кремль».

На ролике можно наблюдать проезжающий по трассе бронированный «пульман» Mercedes S-класса, на котором обычно ездит В. В. Путин в окружении нескольких Mercedes Е-класса, пары Mercedes Gelandewagen и минивена VW Multivan. А «Aurus» пока не в состоянии заменить старый добрый удлиненный Mercedes S600. То ли бумажки еще не все оформлены, то ли не всю броню на него навесили. А может он и вовсе в единственном полностью комплектном экземпляре существует. А раз подменного дубля на случай ядерной войны или происков террористов не имеется, то и президентское тело в него сажать не положено.

Как бы то ни было, но факт остается фактом: лимузин «Кортеж», гордо продемонстрированный всей стране на инаугурации Путина 7 мая — машина фактически не существующая. Этакий «потешный» транспорт, способный исключительно внутри Кремля ездить.

авторынок, автозаводы, премиальный сегмент, премиум-сегмент
7 мая 2018
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