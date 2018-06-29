Что выгоднее для кошелька: личный автомобиль, такси или каршеринг

Сегодня содержать собственный автомобиль в Москве накладно и сложно: постоянные траты на топливо, страховку и техобслуживание, перегруженные дороги, забитые парковочные места. Неслучайно поэтому 56% жителей столицы стали меньше эксплуатировать свои авто, 30% — сократили число поездок на автомобиле в целом, а 12% пришлось воспользоваться метро. А многие стали активнее пользоваться услугами такси и каршеринговых компаний. Но давайте разберемся, действительно ли два последних варианта выгоднее покупки и содержания собственного авто…
Рассмотрим четыре наиболее подходящих варианта: собственный автомобиль; личный автомобиль с учетом годового абонемента на все платные парковки города; такси и каршенинг. Для расчетов выберем один из популярных автомобилей В-класса иностранного производства, который наиболее часто встречается на российских дорогах как в качестве личного автомобиля, так и в такси и каршеринге.
Усложним задачу и добавим еще несколько условий. Предположим, что в нашем долгосрочном, рассчитанном на четыре года, эксперименте примут участие трое друзей, один из которых будет редко пользоваться автомобилем и проезжать в среднем до трех часов в неделю: дом-работа-дом плюс эпизодические поездки в магазин по выходным. Второй на поездки в офис и по делам станет тратить до шести часов в неделю, и, наконец, третий предпочтет вести активный «автомобильный» образ жизни, проводя в машине до семнадцати часов в неделю: работа, детские секции, магазины, фитнес, кафе, объезд пробок, поездки на дачу по другим делам. А теперь сравним их расходы.
Собственный автомобиль оказался выгоден только третьему приятелю, а значит всем тем автолюбителям, которые проводят в дороге по нескольку часов в день и проезжают большие расстояния, 50—100 км. Особенно эта выгода заметна уже после первого года владения. Обратите внимание, стоимость достаточно интенсивной эксплуатации собственного автомобиля на 4-м году составила всего 678 000 ₽ — практически самый привлекательный способ «независимого» передвижения по городу с финансовой точки зрения.
Сервисы такси оказались удобны при совершении эпизодических поездок, особенно при дефиците времени, или для тех, кто еще не сдал на «права». Однако не забывайте при этом, что такси остается достаточно затратным сервисом, даже несмотря на самые разнообразные преимущества в виде огромного выбора компаний, круглосуточного заказа машин и доставки прямо до места назначения. Проблема цены обостряется во время поездок в часы-пик, когда стоимость увеличивается в несколько раз. Еще один немаловажный недостаток поездки в такси — человеческий фактор. Всегда существует вероятность нарваться на водителя, который плохо управляет автомобилем, не знает, как добраться до нужного адреса или просто утром вставшего не с той ноги.
В остальных случаях с уверенностью можно сказать, что каршеринг в той или иной степени позволил сэкономить всем трем приятелям, независимо от времени, проведенного ими за рулем. Это идеальный вариант для частных непродолжительных поездок по городу, особенно если комбинировать их с поездками на личном автомобиле и всеми другими видами транспорта.
Тем не менее, если вы все-таки хотите ездить по делам на собственном авто, стоит, возможно, присмотреться к бюджетному сегменту, чтобы сэкономить и на цене покупки, и на ее дальнейшем обслуживании. И в любом случае изучите все государственные программы автокредитования, собственные программы автопроизводителей, которые помогут сохранить средства и приобрести автомобиль с существенной выгодой.
– Каршеринг предоставляет нашим клиентам прекрасную и гибкую возможность протестировать автомобили в реальных условиях повседневного вождения и по достоинству оценить их преимущества, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» глава Datsun в РоссииАндрей Чирков. — Напомню, что сегодня Datsun представлен в каршеринге ряда городов, включая Москву. Если машина пришлась вам по душе, купить его сегодня стало еще удобнее с запуском новой онлайн функции «Калькулятор выгоды». Эта программа поможет не только легко подобрать подходящую модель Datsun и определить технические характеристики будущего автомобиля, но и получить самое выгодное предложение с оптимальной стоимостью.
Кроме того, мы запустили новую программу кредитования с остаточным платежом, которая позволит сократить ежемесячный платеж практически в два раза. Так, при покупке автомобиля Datsun on-DO стоимостью 360 000 рублей в кредит со ставкой 9,5% годовых на 36 месяцев ежемесячный платеж составит 2800 рублей вместо 6500 рублей.Преимуществом нашей программы является 20% стартовый платеж, который можно сочетать с выгодой по программе Datsun Finance, облегченные ежемесячные платежи, а также остаточный платеж в размере 40% от стоимости автомобиля. Через 3 года клиент принимает решение относительно судьбы приобретенного автомобиля, воспользовавшись одним из наиболее привлекательных для него вариантов…