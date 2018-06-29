Что выгоднее для кошелька: личный автомобиль, такси или каршеринг

Рассмотрим четыре наиболее подходящих варианта: собственный автомобиль; личный автомобиль с учетом годового абонемента на все платные парковки города; такси и каршенинг. Для расчетов выберем один из популярных автомобилей В-класса иностранного производства, который наиболее часто встречается на российских дорогах как в качестве личного автомобиля, так и в такси и каршеринге.

Усложним задачу и добавим еще несколько условий. Предположим, что в нашем долгосрочном, рассчитанном на четыре года, эксперименте примут участие трое друзей, один из которых будет редко пользоваться автомобилем и проезжать в среднем до трех часов в неделю: дом-работа-дом плюс эпизодические поездки в магазин по выходным. Второй на поездки в офис и по делам станет тратить до шести часов в неделю, и, наконец, третий предпочтет вести активный «автомобильный» образ жизни, проводя в машине до семнадцати часов в неделю: работа, детские секции, магазины, фитнес, кафе, объезд пробок, поездки на дачу по другим делам. А теперь сравним их расходы.