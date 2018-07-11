Почему пенсионная реформа не коснется многих водителей

Фото: www.wykop.pl
Пока россияне праздновали разгромную победу отечественной сборной над командой Саудовской Аравии на ЧМ по футболу-2018, власти утверждали концепцию пенсионной реформы. А ведь мало кто задумывается, что грядущие нововведения, помимо прочего, отразятся и на безопасности дорожного движения в стране… Или не отразятся? В проблеме разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Ожидания от нового федерального закона о пенсионном возрасте, первое чтение которого состоится в Госдуме 19 июля, вызывают у автомобилистов некоторые опасения. Ведь если новелла вступит в силу, на дорогах станет в разы больше пожилых водителей, чья профессиональная деятельность напрямую связана с управлением ТС. А это, в свою очередь, чревато резким всплеском ДТП. Ведь человек в летах не столь быстро реагирует на окружающую обстановку, медленнее принимает решения, да и с моторикой у многих стариков имеются явные проблемы. А еще подкачивают слух, зрение, шалит сердце и скачет давление: до ДТП, одним словом, рукой подать.

Эксперты, однако, полагают, что повышение пенсионного возраста никоим образом не отразится на аварийности в России, и гражданам совершенно не о чем беспокоиться. Так, по словам руководителя Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, престарелые водители, напротив, очень аккуратны на дорогах — они обладают всеми необходимыми навыками и, что важно, богатым шоферским опытом.

Правда, это справедливо лишь для тех пожилых автомобилистов, что обзавелись «правами» еще во времена СССР. Как отметила наша собеседница, эта категория водителей на сегодняшний день считается самой «безопасной», поскольку раньше и мед был слаще, и рыба крупнее, и, что особенно важно в нашем случае, нормативы обучения вождению совершенно другие.

Фото: www.aftenposten.no

Как будет вести себя за рулем в старости нынешняя молодежь — Мары Багдасарян и прочие плюющие на Правила дорожного движения россияне — сказать пока сложно. Но помимо воспитания, есть и другие важные аспекты, которые необходимо учитывать. Всем, повторимся, известно, что с возрастом у человека ухудшается зрение, слух, реакция и прочее. И не всегда профессиональные навыки могут это компенсировать.

В то же время, согласно п.1 ст. 213 ТК РФ, все работники, чья деятельность связана с движением транспорта, обязаны проходить периодические медицинские осмотры. А значит «рулевых», которым по состоянию здоровья рекомендуется воздержаться от «баранки», от управления автомобилями отстранят. Это, правда, не коснется тех, кто пользуется услугами подпольных контор и предпочитает платить денежку за фиктивные справки.

…Кстати сказать, не исключено, что закон о пенсионном возрасте будет включать в себя некоторые поблажки именно для профессиональных водителей: их, возможно, продолжат отправлять на заслуженный отдых по старой схеме.

водительское удостоверение, медсправка, автошколы, ПДД, авария, ДТП
11 июля 2018
17386