Почему пенсионная реформа не коснется многих водителей

Ожидания от нового федерального закона о пенсионном возрасте, первое чтение которого состоится в Госдуме 19 июля, вызывают у автомобилистов некоторые опасения. Ведь если новелла вступит в силу, на дорогах станет в разы больше пожилых водителей, чья профессиональная деятельность напрямую связана с управлением ТС. А это, в свою очередь, чревато резким всплеском ДТП. Ведь человек в летах не столь быстро реагирует на окружающую обстановку, медленнее принимает решения, да и с моторикой у многих стариков имеются явные проблемы. А еще подкачивают слух, зрение, шалит сердце и скачет давление: до ДТП, одним словом, рукой подать.

Эксперты, однако, полагают, что повышение пенсионного возраста никоим образом не отразится на аварийности в России, и гражданам совершенно не о чем беспокоиться. Так, по словам руководителя Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, престарелые водители, напротив, очень аккуратны на дорогах — они обладают всеми необходимыми навыками и, что важно, богатым шоферским опытом.

Правда, это справедливо лишь для тех пожилых автомобилистов, что обзавелись «правами» еще во времена СССР. Как отметила наша собеседница, эта категория водителей на сегодняшний день считается самой «безопасной», поскольку раньше и мед был слаще, и рыба крупнее, и, что особенно важно в нашем случае, нормативы обучения вождению совершенно другие.