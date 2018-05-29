Что делать, если плохо брызгают форсунки омывателя

Плохо брызгающая на лобовое стекло автомобиля система омывания — явление частое. Кто-то из автовладельцев не обращает на это внимания, даже если из трех форсунок более-менее нормально «пшикает» только одна. А некоторые нервничают, если она хоть чуть-чуть снижает свою работоспособность
Отказ омывателей лобового стекла подстерегает владельца практически любой машины. Сопла форсунок со временем забиваются солями и прочими отложениями, остающимися при использовании как специальных омывающих жидкостей, так и обычной воды из-под крана. Постепенно из-за них диаметр сопла сужается и в конце концов в нем формируется пробка, которую не может пробить давлением насоса системы. Ездить, конечно, можно и так, но лобовое стекло будет хуже очищаться от грязи, обзор ухудшится. А это уже грозит аварией. Итак, у нас имеется «инвалидная» форсунка (или две сразу, бывает и так), которая из-за засоров «пшикает» отвратительно.
Девушка или бородатый хипстер-дровосек в таком случае, скорее всего, побегут за помощью «к специалисту» — поедут со своей печалькой в автосервис. Нормальный же водитель постарается прочистить форсунки самостоятельно. Для ликвидации такого безобразия с минимальными трудозатратами нам потребуется тонкая иголочка или булавка. Операцию очистки можно попробовать провести и одному, но удобнее с помощником. На его роль подойдет малолетний ребенок и даже совсем блондинистая блондинка. Идея операции — иголкой расковырять отложения в форсунке и смыть их работой штатного омывателя лобового стекла. Для начала поднимаем «дворники» слеклоочистителя, чтобы в процессе промывки они не елозили зря по «лобовухе» и не царапали ее при этом.
Далее берем иголочку в руку и приступаем к крвырянию в неработающей форсунке. Тот, кто не уверен в твердости своих пальцев, может зажать иголку в небольших пассатижах. Расковыривая иголкой отверстие форсунки, даем команду нашему помощнику включить омыватель на несколько секунд. Затем повотряем операцию до полного восстановления работоспособности распылителя. В отсутствии ассистента придется самому время от времени ходить к рулю и нажиать на подрулевой рычажок, брызгая на стекло. Повторяем операцию до тех пор, пока все загрязнения из отверстий распылителя не будут выплюнуты давлением омывающей жидкости. Закончив с одним, переходим к форсункам следующего.
Бывает, однако, что такого метода чистки недостаточно и прикипевшие отложения никак не хотят пропадать. В этом случае придется демонтировать распыляющую головку с машины и промыть ее дома с помощью теплой воды из-под крана и щетки. Этого обычно хватает для полного «просветления» большинства форсунок. Но в редчайших случаях часть особо прикипевших загрязнений не желает исчезать. Тогда следует взять небольшую емкость с водой, растворить в ней пару столовых ложек пищевой лимонной кислоты и замочить в полученном растворе нашу форсунку. За час накипь из нее должна исчезнуть полностью. После этого очищенную деталь останется только установить на место.