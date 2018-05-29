Что делать, если плохо брызгают форсунки омывателя

Отказ омывателей лобового стекла подстерегает владельца практически любой машины. Сопла форсунок со временем забиваются солями и прочими отложениями, остающимися при использовании как специальных омывающих жидкостей, так и обычной воды из-под крана. Постепенно из-за них диаметр сопла сужается и в конце концов в нем формируется пробка, которую не может пробить давлением насоса системы. Ездить, конечно, можно и так, но лобовое стекло будет хуже очищаться от грязи, обзор ухудшится. А это уже грозит аварией. Итак, у нас имеется «инвалидная» форсунка (или две сразу, бывает и так), которая из-за засоров «пшикает» отвратительно.

Девушка или бородатый хипстер-дровосек в таком случае, скорее всего, побегут за помощью «к специалисту» — поедут со своей печалькой в автосервис. Нормальный же водитель постарается прочистить форсунки самостоятельно. Для ликвидации такого безобразия с минимальными трудозатратами нам потребуется тонкая иголочка или булавка. Операцию очистки можно попробовать провести и одному, но удобнее с помощником. На его роль подойдет малолетний ребенок и даже совсем блондинистая блондинка. Идея операции — иголкой расковырять отложения в форсунке и смыть их работой штатного омывателя лобового стекла. Для начала поднимаем «дворники» слеклоочистителя, чтобы в процессе промывки они не елозили зря по «лобовухе» и не царапали ее при этом.