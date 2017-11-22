Какие автомобильные аккумуляторы лучше всего выдерживают крепкие морозы

Такое ужесточение со стороны испытателей вполне оправдано — во многих российских регионах 30-градусные морозы в зимний период давно стали нормой, поэтому не помешает знать, как поведут себя те или иные стартерные АКБ при существенном понижении температуры. Это тем более хотелось выяснить, поскольку у подавляющего большинства всех стартерных АКБ заявленное значение пускового тока указывается только для температуры −18 С.

К слову, для холодного пуска двигателя, особенно в мороз, в первую очередь важен именно максимальный ток холодной прокрутки (ТХП). Чем он выше, тем увереннее и дольше стартер сможет проворачивать коленвал и, соответственно, легче будет заводиться мотор.

Чтобы определить «пусковые» возможности батарей в диапазоне температур до −32 С, тест-редакторы «Автовзгляда» совместно с экспертами портала «АвтоПарад» организовали сравнительный тест автомобильных батарей, представленных рядом известных иностранных брендов.