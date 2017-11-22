Какие автомобильные аккумуляторы лучше всего выдерживают крепкие морозы

Фото avtovzglyad.ru
По сравнению с предыдущим годом, нынешний комплексный тест стартерных автомобильных батарей (АКБ) оказался куда более жестким. Если в прошлогоднем тесте на морозостойкость диапазон температур варьировался от −18 С до −24 С, то сейчас порог температурных испытаний портал «АвтоВзгляд» понизил до −32 градусов по Цельсию.
Михаил Ростарчук

Такое ужесточение со стороны испытателей вполне оправдано — во многих российских регионах 30-градусные морозы в зимний период давно стали нормой, поэтому не помешает знать, как поведут себя те или иные стартерные АКБ при существенном понижении температуры. Это тем более хотелось выяснить, поскольку у подавляющего большинства всех стартерных АКБ заявленное значение пускового тока указывается только для температуры −18 С.

К слову, для холодного пуска двигателя, особенно в мороз, в первую очередь важен именно максимальный ток холодной прокрутки (ТХП). Чем он выше, тем увереннее и дольше стартер сможет проворачивать коленвал и, соответственно, легче будет заводиться мотор.

Чтобы определить «пусковые» возможности батарей в диапазоне температур до −32 С, тест-редакторы «Автовзгляда» совместно с экспертами портала «АвтоПарад» организовали сравнительный тест автомобильных батарей, представленных рядом известных иностранных брендов.

Все аккумуляторы после покупки взвешивались.

Как и в прошлом году, для испытаний были закуплены две группы батарей (по 7 штук в каждой), условно обозначенные как европейская (то есть для машин европейских марок) и азиатская (для японских, корейских и китайских авто). В рамках этой статьи речь пойдет как раз о батареях азиатской группы, которая уже давно занимает значительную нишу нашего рынка. В нашем тесте эта группа представлена брендами Deka (США), Furukawa (Япония), Topla (Словения), Exide (Испания), а также Delkor, Hankook и Sebang (все три — Южная Корея).

Для испытаний от каждого бренда отбирались модели с максимальными (для единого типоразмера 232х172х200 мм) номиналами емкости и пускового тока. В итоге удалось собрать семь образцов с номиналами емкости от 65 до 70 Ач и заявленными значениями ТХП от 580 до 660 А. Все изделия однотипны и имеют клеммы обратной полярности.

Испытания аккумуляторов проводились при технической поддержке сервис-центра компании «Tany», имеющей солидный опыт в разработке и производстве автономных пуско-зарядных устройств. В ходе теста оценивались и сравнивались весовые показатели АКБ, а также их пусковые свойства при низких температурах.

Результаты взвешивания.

Отчет о результатах тестирования начнем с весовых показателей, замеры которых деллись на специализированных весах. Отметим, что проверка веса аккумуляторов проводилось с целью выявления возможных расхождений реальных показателей с теми, что заявлены производителями АКБ. Впрочем, итог этого этапа испытаний оказался прогнозируемым: значимых расхождений с теми данными, что были заявлены на этикетках, в ходе измерений не выявлено. После весовых замеров все образцы были поставлены на зарядку.

Процесс заряда продолжался до тех пор, пока в каждом образце не был зафиксирован уровень, соответствующий 100% емкости АКБ. Кстати, чтобы все образцы находились в равных условиях, для восполнения их емкости применялись однотипные зарядные устройства серии Smart Power SP-8N. Отметим, что к помощи этих приборов нам в ходе теста пришлось прибегать не раз — после каждой серии «пусковых» испытаний все АКБ вновь приходилось по несколько часов заряжать, что называется, до полного «насыщения».

Для заряда исследуемых батарей применялись однотипные зарядные. устройства.

Теперь об основном этапе нашего теста, в ходе которого исследовался максимальный ток холодной прокрутки при низких температурах. В данном случае под максимальным ТХП считался ток, 10-секундный разряд которым не «опускал» напряжение на клеммах батареи ниже отметки 7,5 В. Очевидно, чем больше ток и остаточное напряжение, тем выше эффективность аккумулятора.

В ходе этого этапа эксперты выполнили три вида «морозильных» исследований: при −18, −24 и −32. Каждое тестирование делали после суточного о пребывания всех АКБ в морозильной камере при соответствующей температуре. Затем образцы по очереди доставали из камеры и подвергали 10-секундному разряду током в несколько сот Ампер. Для этой цели мы использовали специальный разрядный тестер с изменяемой величиной нагрузки.

Мощный ток разряда обеспечивался с помощью специального тестера.

Результаты этого этапа исследований мы обобщили в виде сравнительных графиков, которые представляем вниманию читателей. Если присмотреться, то можно сказать, что в целом они отражают общепринятый постулат — чем выше у аккумулятора заявленный ТХП (то есть ток при −18 С), тем более высоким (в сравнении с другими АКБ) будет максимальный пусковой ток и при понижении температуры. Правда, такая тенденция практически не коснулась японской батареи марки Furukawa.

Во-первых, данный образец не смог подтвердить заявленное значение ТХП — при тестировании оно составило всего 620 Ампер, тогда как на этикетке заявлено 660 Ампер (причем при весьма солидной емкости в 68 Ач). А вот у остальных образцов данный показатель в норме.

Во-вторых, при температурах ниже −24 С «японец» проигрывает всем остальным участникам теста, хотя, если следовать логике рассуждений, все должно было быть с точностью «до наоборот».

Сопоставление результатов тестирования батарей при температурах от -18 до -32 градусов мороза.

Если ориентироваться на абсолютные значения показателей, приведенных на графиках, можно выделить тандем лидеров, выдавших наибольший пусковой ток (650 А) — это батареи брендов Deka и Topla, далее поочередно следуют образцы марки Delkor, Hankook, Sebang и Exide, а замыкает этот ряд АКБ от Furukawa. Впрочем, такой рейтинг проверенных нами батарей был бы незавершенным без учета их розничных цен. Они, как известно, играют не последнюю роль при покупке АКБ. Конечно, когда батарею для машины покупаешь на длительный срок, ценовые различия в 1000—1500 рублей не всегда и не для всех является определяющим фактором, но тем не менее…

Поэтому окончательное сопоставление результатов испытаний мы проводили с учетом стоимости батарей. Его итоги несколько меняют отмеченную выше расстановку участников теста. Расклад получается следующим: в лидерах фиксируется один бренд — Topla. Бренды Deka и Delkor смещаются на второе месте, третье занимают Hankook, Sebang и Exide, а место аутсайдера остается за брендом Furukawa.

Лидер теста среди батарей «азиатской» группы – аккумулятор Topla Top JIS.

Окончательные результаты тестирования стартерных аккумуляторов азиатской группы отражены в таблице, которую мы предлагаем вашему вниманию. В ней же указаны и рейтинговые места, которое каждый образец занял на основе сопоставлений полученных результатов.

Сводная таблица с результатами тестирования стартерных аккумуляторов «азиатской» группы.

Полагаем, что эта информация поможет автолюбителям лучше сориентироваться при выборе батареи для своей машины.

подержанные авто, автосервис, ремонт, запчасти
23 ноября 2017
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