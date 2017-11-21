Какие иномарки лучше заводятся в мороз

Приход зимы неизбежен, а с ним и необходимость утренних «холодных пусков» мотора, когда приходится заводить напрочь заиндевевшую машину. Чтобы заранее как-то оградить себя от вероятности превращения запуска мотора в мучительный «ритуал», включающий поискам машины-«прикуривателя», нужно понять, какие авто в принципе лучше заводятся в мороз. Большинство продающихся на российском рынке легковушек иномарки, потому выбирать, скорее всего, придется из их числа. При этом не стоит обращать внимание на место сборки машины — за рубежом или на российском автосборочном предприятии. Во-первых, представители практически всех марок уверяют, что все их машины, продающиеся на российском рынке, адаптированы к местным условиям. При этом в реальности может оказаться, что новенькая машина начинает «чудить» при запуске мотора, когда на улице температура опускается ниже −20º С.

В подобном поведении виноваты исключительно «мозги» — то есть программа блока управления двигателем, «зашитая» в него еще на заводе. Она просто не понимает, что при таких низких температурах нужно менять параметры топливовоздушной смеси. Впрочем, до −25º С большинство исправных машин заводится более-менее нормально. Однако не стоит рассчитывать, что раз у вас «иномарка», она обязательно будет бес проблем заводиться при любом морозе. Чтобы так и было за машиной нужно следить. А в идеале — заранее подготовиться к морозным утренним пускам.