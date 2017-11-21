Какие иномарки лучше заводятся в мороз

vlgavto.ru
Холодное время года в нашей стране длится не менее шести месяцев. Поэтому выяснить, какая из машин лучше заводится в мороз — насущная потребность большинства потенциальных автовладельцев.
Максим Строкер

Приход зимы неизбежен, а с ним и необходимость утренних «холодных пусков» мотора, когда приходится заводить напрочь заиндевевшую машину. Чтобы заранее как-то оградить себя от вероятности превращения запуска мотора в мучительный «ритуал», включающий поискам машины-«прикуривателя», нужно понять, какие авто в принципе лучше заводятся в мороз. Большинство продающихся на российском рынке легковушек иномарки, потому выбирать, скорее всего, придется из их числа. При этом не стоит обращать внимание на место сборки машины — за рубежом или на российском автосборочном предприятии. Во-первых, представители практически всех марок уверяют, что все их машины, продающиеся на российском рынке, адаптированы к местным условиям. При этом в реальности может оказаться, что новенькая машина начинает «чудить» при запуске мотора, когда на улице температура опускается ниже −20º С.

В подобном поведении виноваты исключительно «мозги» — то есть программа блока управления двигателем, «зашитая» в него еще на заводе. Она просто не понимает, что при таких низких температурах нужно менять параметры топливовоздушной смеси. Впрочем, до −25º С большинство исправных машин заводится более-менее нормально. Однако не стоит рассчитывать, что раз у вас «иномарка», она обязательно будет бес проблем заводиться при любом морозе. Чтобы так и было за машиной нужно следить. А в идеале — заранее подготовиться к морозным утренним пускам.

Например, установив автономный подогреватель двигателя. За Уралом, где 30-градусные морозы не редкость, автовладельцы оборудуют свои машины подобным образом очень часто. Подогреватель недешевая штуковина, но зимнее существование автомобилиста облегчает радикально. Впрочем, если за авто не следить, то и автономный обогрев не сильно поможет. Главный залог успешного пуска любой машины, в том числе и иномарки, зимой — ее хорошее техническое состояние. Прежде всего, ее аккумулятор должен быть в нормальном состоянии.

С «убитым» аккумулятором завестись проблематично даже в относительно теплую погоду. Даже хороший аккумулятор не поможет, если электропроводка машины не в порядке и допускает утечку тока. Или машина оснащена сигнализацией, которая «сосет» много электроэнергии. Результат будет печален: самая распрекрасная иномарка не заведется по утру из-за севшего аккумулятора. Трудностей при запуск могут добавить старые или вышедшие из строя свечи зажигания, которые уже не в состоянии поджечь топливовоздушную смесь на морозе.

А у обладателей дизельных машин, особенно пафосных марок, по зиме возникают дополнительные проблемы с запуском — когда топливо замерзает в магистралях. Акцент на «пафосных марках» мы сделали потому, что эти дорогие иномарки, как правило, покупают граждане, которым нужно престижно ездить, а смотреть, чем заправляют их машину на АЗС — недосуг. Вот и едут потом по утру на эвакуаторах в фирменный сервис поклонники «легендарного качества Land-Rover» — отогревать свои «чемоданы на колесах».

ремонт, зимние шины, мототехника, дизельное топливо, моторное масло
21 ноября 2017
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